Este viernes noche de box en Mercedes, las instalaciones de la sede social de Apinta se disputara el titulo plata peso pesados que tendrá como protagonista al mercedeño “beto” Medina quien estará enfrentándose a Marcelo Fernández que tiene en su carrera un total de 11 peleas, la batalla de pesos pesados será a partir de las 20:30.-

En una nota realizada por Patricia Ramírez para DiarioMercedes.COM el hombre que visita por primera vez Mercedes Marcelo Fernández dijo: “de once peleas perdí dos que fueron cuando comencé a boxear y hace muy poco dispute en Santa Cruz el titulo pesado donde el fallo salió empate, tengo una campaña amateurs de 60 peleas y estoy muy tranquilo para esta noche”

Fernández también mencionó que no conoce nada de su rival nunca vio un video de él, solo remarco que viene de una familia de boxeadores muy reconocida, pero bueno mis respeto hacia él, pero yo aquí vine a ganar, yo no vine no a jugar vine a llevarme el cinturón dijo el hombre de la capital Federal que acusó en la báscula 91,700.-





Las peleas son peleas y hay que hacerla, los pingos se ven en la cancha yo voy a buscar el nocaut y espero que sea a mi favor cerro la nota Marcelo Fernández.-