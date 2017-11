@DiarioMercedes

Comu tendrá su gran debut frente al histórico Atenas de Córdoba en esta edición 17/18 de la Liga Nacional de básquet el miércoles desde las 21.30.

El partido será el primero de una serie de tres que el equipo de nuestra ciudad dispute como local en el lapso de cinco días. En esta oportunidad serán los encargados de dirigir Oscar Britez, Leonardo Castillo y Leonardo Barotto. Como Comisionado técnico actuará Luis Duarte.

Tras la eliminación del Super 20 Comu tuvo su semana de descanso y luego volvió a las prácticas con la novedad de la incorporación del nuevo extranjero, David Huertas y la recuperación de Juan Pablo Figueroa. La semana anterior realizó una mini gira por Buenos Aires donde cayó frente a Boca Junior por 76 a 73 y frente a Ferro 69 a 61.

Para el primer compromiso en la Liga Comunicaciones tendrá la baja de Facundo Vallejos (lesionado, tendría para dos semanas más). Si estará David Huertas que regresó el martes tras su paso por la selección puertorriqueña en la ventana FIBA.

Luego del partido del miércoles con Atenas, el aurinegro jugará el viernes Instituto de Córdoba y el lunes 4 frente al último campeón de la Liga, San Lorenzo.

Venta de entradas

La venta de entradas se venderán en las instalaciones del estadio desde las 18 a un valor de $ 100 las generales. También salió a la venta un abono por los primeros cinco juegos que tendrá un valor de $ 400.

Con Fernando Rivero

El entrenador de Comunicaciones Fernando Rivero hizo un análisis a pocas horas del inicio de la Liga Nacional un hecho histórico para el básquet del interior del Corrientes y para la ciudad de Mercedes.

¿Cómo está el equipo para el inicio de la competencia?

Estamos entrenando bien, hicimos dos partidos en Buenos Aires y si bien no estuvimos completos (Vallejos lesionado y Huertas de viaje) por momentos tuvimos buen nivel. El segundo tiempo con Boca estuvimos a la altura de lo que será el torneo (se escapó en el final un partido que se podría haber ganado) y con Ferro estuvimos bien 30 minutos defensivamente pero en ataque estuvimos muy erráticos. Hicimos pocos puntos tomamos buenos tiros pero la bola no quizo entrar. Lo importante con buenos tiros no con situaciones forzadas. Ahora esperando lo que será el juego con Atenas con muchas ganas y entusiasmo”.

¿Huertas se incorpora el martes por la tarde?

Si llega el martes por la tarde para estar a disposición del equipo para el juego con Atenas. La verdad es que uno está contento porque nos gustaría tener más jugadores en una selección porque significa que el poderío como equipo es diferente así que bienvenido sea que haya un jugador seleccionado. Jugó los dos partidos con 22 minutos de promedio y con varios rubros (Rebote, asistencias y puntos) en los que estuvo involucrado. Esto le vino bien a él para agarrar ritmo porque si bien vino bien físicamente le faltaban partidos porque nosotros teníamos casi diez encima y el hacía dos meses que no jugaba oficialmente”.

[loadposition pescaderia-2017}

¿Se notó una mejoría en el aspecto defensivo en Buenos Aires?

Te diría que estuvimos bien salvo el primer cuarto con Ferro, fuimos sólidos más allá de que fue un equipo corto por lo que comentaba anteriormente porque estamos hablando de dos jugadores menos que están en la rotación. Veremos si lo podemos repetir contra Atenas y ver en qué situación nos encontramos.

¿Estás buscando que Amoroso tenga mayor protagonismo ofensivo?

La verdad es que no lo traje para que sea un referente ofensivo pero con Ferro lo logró, tuvo un buen partido, lo puede hacer si se lo propone. Medianamente en condiciones normales puede promediar 14 o 16 puntos porque tienen buena mano. Veremos que nos da el rival y que podemos aprovechar pero en un principio serían Swann y Huertas y después vendría él en cuanto a protagonismo ofensivo. Es un jugador que lo puede hacer a pesar de que su escencia es más de juego de equipo de pasar el balón.

¿Qué hay que tener en cuenta de Atenas?

Tiene un jugador como Symms que tanto le rindió a Regatas el año anterior y le permitió llegar a jugar la final de la Liga. Son peligrosos con el tiro de tres puntos además de ser un equipo largo con juveniles de selección argentina que ponen mucha energía así que vamos a tratar de estar atentos en la defensa de lo que mencioné. Creo que ahí está un poco la clave y también en mantener la intensidad durante todo el juego.

Después vienen Instituto y San Lorenzo

Si hasta el 20 de diciembre tendremos siete juegos incluído un viaje. Tuvimos un parate muy largo entre un torneo y otro así que ahora habrá que jugar y mantenernos. Eso es lo que nos queda día tras día.