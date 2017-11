@DiarioMercedes

Alumnos de la escuelita de atletismo del CEF número 6 a cargo del profesor Carlos "Pelusa" Avalos y la profesora María Arreche.Varias medallas de oro y plata para nuestros atletas.-

Miño Eliana, medalla de oro en lanzamiento de bala y bronce en la final de 100 metros de la categoría parálisis cerebral sub 18.Miño Priscila, medalla de oro en salto en largo y 80 metros llano en categoría motores.Sosa Braian, plata en lanzamiento de bala y oro en 100 metros silla categoría motor sub 18.Escobar Santiago, oro en 80 metros y oro en salto en largo de la categoría motores sub 18.Fernanda Ferreyra, oro en lanzamiento de bala y plata en 100 metros de la categoría motores.Hoy viaja Pedro Altamirano, quien competirá en 100 salto en largo y 1500 metros de la categoría sub 18 intelectuales.