@DiarioMercedes

Este domingo 29 de octubre, se corre el gran premio pre coronación del campeonato mercedeño de karting "Copa Ciudad de Mercedes" en el Autódromo Municipal de Mercedes. Con la presencia de pilotos de toda la provincia en sus diferentes categorías, Novatos, 150 C. C. 170 Kg. y 150 C. C. 190 Kg.

Sábado 28 de octubre pruebas libres.Domingo 29 de octubre a partir de las 12 hs, gran premio pre coronación del campeonato mercedeño de karting.

Las posiciones son las siguientes



Campeonato 150cc 170 kg



Horacio Benítez 129

Julián Aguerre 108

Agustín Vallejos 105

Gonzalo Álvarez 103

Juan Pedro Paíz 76

Natalia Álvarez 74

Rolando Moulin 61

José M. Vallejos 50

Mariano Rodríguez 47

Martin Aguerre 46

Sebastián Ramírez 43

Juan J. Elías 30

Juan I. Toledo 29

Agustín Noir 24

Rubén Parola 23

Marcos Risso 20

Adolfo Acosta 16

Jorge Luis Alegre 15

Matías Sánchez 14

Gastón Borghesan 13

Javier Ferneda 12

Agustín Morel 10

Diego Salto 8

Adrián Báez 7

Roberto Sánchez 6

Matías Vigano 6

Cristián Díaz 3

Facu Percincula 2

Axel Quiroz 2

Pedro pannunzio 1

Tomas Durante 1

Fernando junkos 1

Carlos Borba 1

Agustín Insaurralde 1

Manuel Risso 1



Campeonato karting novatos



Barbara Ricotti 104

Florencia Branca 83

Gabriela Cáceres 69

Fabián Antúnez 61

Martin Díaz 46

Carlos V. Speciale 34

Melina Orduña 27

Martin Villalba 22

Martin Lepore 18

Fabio Lagos 16

Joaquín Vilavedra 15

Pablo Mezzanote 15

Facu Percincula 14

Fernando Román 14

Fede Villasante 13

Sergio Martínez 12

Yonathan Cáceres 11

Hernán Gauto 9

Juan Manuel García 9

Sebastián Grachot 9

Cesar Santinon 9

Agustín Insaurralde 7

Carolina Rojas 6

Agustina Rojas 4

Oscar Avalos 2

Juan Antonio Colombi 2.



Campeonato 150cc 190 kg



Tabaré Gómez 107

Luciano Colodrero 95

Joaquín Gauna 90

Nicolás Aguerre 85

Ricardo Ramírez 76

Horacio Toledo 73

Eduardo Techioli 63

Jorge García Loza 58

Axel Quiroz 40

Gonzalo Noir 33

Daniel Di Fant 27

Horacio Piloni 26

Juan I. Toledo 24

Juan P. Bares 22

Carlos Borba 19

Julio Villalba 18

Martin Finck 18