@DiarioMercedes

En el primer partido por la reclasificación de la Zona A del Torneo Super 20 Regatas le ganó a Comunicaciones 94 a 90 como visitante, en un partido vibrante que se definió en tiempo suplementario. En el tiempo regular habían terminado empatados en 80.

Paolo Quinteros de gran actuación fue el goleador de Regatas y del partido con 25 y Swann de muy buen juego en Comu sumó 24.

Arranque intenso de Regatas en el primer cuarto. Comu no la metía y cada vez que el visitante llegaba anotaba por eso no extraño que en 2.30 ganara 10 a 0. A partir de allí empezó a recuperarse Comu, Rivero pidió minuto y de a poco el local empezó a achicar. Dos triples de Funes sirvieron para poner las cosas 15 a 9 cuando promediaba el período. Regtas volvió a justar la defensa y pudo correr la cancha lo que le permitió cerrar el cuarto por nueve, 25 a 16. La diferencia en efectividad en los dos equipos era elocuente al 31% de Comu se contraponía un 71 en su rival.

En el inicio del segundo cuarto Regatas sacó una luz 13 con un buen momento de Saiz desde el perímetro o buscando la zona pintada. Comu pudo achicar a partir de un triple y un doble de Defelippo y ponerse a 4 33 a 29 sin embargo la aparición de Golwire en la visita (13 en el primer tiempo) con dos triples y un doble hicieron que la diferencia fuera otra vez de 13 a falta de 2.41.

Arn castigó de tres pero el aurinegro seguía teniendo problemas en defensa. El cuarto que fue parejo se cerró 48 a 38.

En el tercer cuarto Comu apareció desconcentrado y lo aprovechó la visita para ampliar la ventaja que con 5.35 por jugar fue la máxima (18) 60 a 42. Un parcial de 12 a 4 marcaba la realidad de los dos equipos sin embargo a partir de allí empezó lenta pero efectiva la reacción del local con lo que le aportaban Defelippo, Funes y Swann. Pudo emparejar el cuarto y cerrarlo 67 a 56 a favor de la visita aunque con signos de mejora en el local.

El cuarto parcial fue no apto para cardíacos. El equipo de Rivero defendió mucho más intenso que en los tres periodos anteriores pero en Regatas apareció Paolo Quinteros con todo su potencial. No solo en el goleo sino para manejar los tiempos del equipo. Enfrente y jugando un partido aparte apareció Swann bien acompañado por Funes. Ajustó la defensa Comu y terminó ganado el parcial 24 a 13. Faltando 28 Swann lo empató en 80, lo pudo definir Regatas pero Goldwire falló su tiro y después no hubo tiempo para un ataque certero del aurinegro. Así se terminó el tiempo reglamentario 80 a 80.

En el suplementario Paolo siguió gravitando en el ataque. Todo seguía muy parejo. Faltando 1.23 Comunicaciones lo ganaba por 3 87 a 84. Con dos tiros libres de Garanado y un triple de Paolo Regatas pasó al frente 89 a 87. Sin embargo otra vez Swann de tres le permitió al local estar arriba pero a la vuelta un bombazo de Paolo Quinteros marcó el 92 a 90. Tras un minutos solicitado por Rivero El local tuvo la pelota del partido y el tiro le quedó a Correa que falló y luego cometió falta, lo que le permitió a la figura del partido Paolo Quinteros, sellar el resultado 94 a 90 de un emotivo e intenso espectáculo de básquet.