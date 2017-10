@DiarioMercedes

Una hermosa experiencia vivirán los chicos de Comunicaciones este fin de semana cuando participen de la flamante competencia para la categoría U 15 organizada por la AdC .

El torneo se jugará entre el sábado 14 y domingo 15 de octubre, con cuatro pentagonales iniciales en Buenos Aires, en los estadios de Boca, Ferro, Obras y San Lorenzo. Los mejores de cada grupo jugarán el cuadrangular final, conjuntamente con el Final 4 del Súper 20 La Liga. (Viernes 17 y sábado 18 de noviembre).

La Mini Liga Super 20 Joven es un evento de enorme jerarquía en el que tomarán parte los chicos del aurinegro que esta noche a las 22 emprenderán el viaje hacia Buenos Aires acompañados por su entrenador Pablo Mattarolo. El ganador del torneo se adjudicará el título de CAMPEÓN DE LA MINI LIGA SÚPER 20 JOVEN CATEGORÍA U15 2017/2018.

Plantel y partidos

El plantel de Comu estará integrado por Matías Fochesatto, Agustín Gómez, Gonzalo Tomás, Julio Rodríguez, Ariel Godoy, Alejandro Soto, Ramiro Segovia, Iván Arias, Ricardo Moreyra, Agustín Mantulak, Eduardo Santamaría, Luciano Núñez. Entrenador: Pablo Mattarolo. Asistente: Ignacio Arreche. Preparador Físico: Emmanuel Ferreyra



GRUPO “B” - SEDE: OBRAS

JORNADA 1 (14 de octubre)

09.00 hs. Gimnasia (CR) vs. Quimsa

10.30 hs. Obras vs. Regatas



JORNADA 2 (14 de octubre)

13.00 hs. Comunicaciones vs. Quimsa

14.30 hs. Gimnasia (CR) vs. Regatas

16.00 hs. Obras vs. Comunicaciones

JORNADA 3 (15 de octubre)

10.00 hs. Comunicaciones vs. Regatas

11.30 hs. Obras vs. Gimnasia (CR)

13.00 hs. Quimsa vs. Regatas



JORNADA 4 (15 de octubre)

14.30 hs. Gimnasia (CR) vs. Comunicaciones

16.00 hs. Obras vs. Quimsa