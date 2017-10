@DiarioMercedes

Comunicaciones recibirá el domingo a Regatas Corrientes desde las 21 por una nueva fecha del Súper 20, antesala de lo que será la Liga Nacional de Basquetbol.

Gran expectativa se ha generado en la ciudad para ver este encuentro que será el primer choque entre el aurinegro con otro correntino en esta competencia. El partido se iniciará a las 21 y será dirigido por Diego Rougier, Fabio Alaniz y Maximiliano Piedrabuena y actuará como Comisionado Técnico Luis Duarte.

El equipo dirigido por Rivero llega a este tercer compromiso oficial sin bajas y con un juego ganado y otro perdido ante el mismo rival Estudiantes de Concordia.

El viernes retomó las prácticas con trabajos tácticos y físicos buscando resolver aspectos negativos sobre todo en defensa que fueron determinantes en el juego del miércoles en Entre Ríos.

Por su parte su rival Regatas viene de ganarle a Estudiantes en la noche del viernes en el inicio de la gira que culminará en Mercedes por 76 a 74. Antes venía de perder como local frente a La Unión de Formosa por 90 a 72.

El valor de la entrada general es de 70 pesos, los menores no abonan y las boleterías estarán abiertas desde las 19.30

Fernando Funes: “siempre digo que la defensa no se negocia”

El experimentado jugador de Comunicaciones Fernando Funes hizo referencia a la derrota en Concordia y también a lo que viene con Regatas: “creo que el partido del domingo va a ser un partido hermoso para la gente porque vamos a jugar con Regatas. Por ahora estamos muy tranquilos empezando a trabajar el partido. Nosotros no pensamos mucho en el rival sino en nosotros en tener una identidad sin embargo Regatas tiene jugadores con experiencia como Quinteros, Sainz viene de hacer un muy buen torneo con la selección así que habrá que tener en cuenta que es un buen equipo”.



Respecto al último juego con Estudiantes sostuvo que “la verdad es que quedamos un poco amargados porque no es la defensa que pretendimos desde el arranque, nos hicieron casi 25 puntos por cuarto que no nos favorece ni de local ni de visitante así que hicimos las cosas muy mal y vamos a tener que corregir eso y mucho. Pero eso es cuestión de laburo como siempre digo y tenemos un nuevo desafío el domingo”.

“Comunicaciones es un equipo nuevo que está en formación, recién nos estamos conociendo. Siempre digo que la defensa no se negocia. A lo sumo nos tienen que hacer 75 puntos como mucho pero bueno nos hicieron más de 90. Tenemos que mejorar la intensidad con la que vamos a entrar en juego y eso va a marcar la pauta de lo que pasará en los cuarenta restantes. Entramos dormidos y eso lo aprovecharon.” dijo.

Por último hizo hincapié en la invitación al público “espero que nos acompañen como en el primer partido la verdad que se siente mucho el apoyo y ojalá que vengan y esten con el equipo en toda la temporada”.

