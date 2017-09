@DiarioMercedes

Comunicaciones iniciará el viernes la nueva etapa en la Liga Nacional de Basquetbol temporada 17/18. Será con este nuevo formato y el inicio del Súper 20 que tendrá al aurinegro enfrentando a Estudiantes, el de Concordia que ya viene con algunas temporadas en la alta competencia.

El partido se iniciará a las 21.30 y será dirigido por Leonardo Zalazar, Jorge Chávez y Héctor Wassinger. Actuará como Comisionado Técnico Luis Duarte.

El equipo dirigido por Rivero llega al primer compromiso oficial sin lesionados y con ausencia de Gastón Essengue. El camerunés que fue uno de los puntos altos en las finales del TNA se retrasó por problemas en su documentación y se lo espera para los próximos días. El resto llega de la mejor forma y con el ánimo alto tras haber ganado el primer y único amistoso el pasado sábado en Corrientes frente a San Martín, rival dentro de algunos días en esta primera etapa del Super 20.

Uno de los más experimentados del plantel Juan Pablo Figueroa remarcó “por suerte en el partido con San Martín más allá del resultado hemos podido experimentar algunas cosas que pudimos seguir corrigiendo en la semana”.

Respecto al juego que propondrá Comunicaciones, señaló “necesitamos que nuestro juego comience desde lo defensivo, con San Martín tuvimos algunos baches que son normales más en un equipo en formación pero de a poco tenemos que empezar a permitirnos mucho menos eso si queremos conseguir los objetivos que estamos deseando. Tenemos que seguir trabajando, entender mejor lo que nos pide el “Tulo” también y de a poco vemos a crecer como equipo”.

“No tenemos que meter escusas de que somos un equipo nuevo ni nada, todos empezamos en la misma posición por más que el Club haya ascendido así que tenemos que hacernos respectar de a poco”.

Entrada y accesos

El valor de la entrada al estadio es de $ 70. Para esta oportunidad no están terminadas las plateas que el club está construyendo para colocar en el estadio. Los accesos serán por calles Entre Rios y Buenos Aires.



Plantel y Cuerpo Técnico de Comunicaciones – Liga Nacional



(21) Oscar Fernando Funes Córdoba

(13) Lucas Martín Arn Bustamante Chivilcoy (Bs. As.)

(8) Juan Pablo Figueroa Córdoba

(10) Emiliano Correa Reconquista (S. Fe)

(22) Ryan Anthony Amoroso Minneapolis (Minesota) USA

(3) Isaiah Swann California (California) USA

(44) Johnathan Jacob Moore Nueva York (Nueva York) USA

(15) Gastón Essengue Yaunde (Yaunde) Camerún

(35) Facundo Vallejos (U23) La Plata (Bs. As)

(5) José Defelippo (U23) San Nicolás (Bs. As)



() Número de camiseta

(9) – (14) Camisetas disponibles para los Juveniles:

Luis Fabricio Spagnolli (U17) Resistencia (Chaco)

Luciano Tambucci (U19) Olavarría (Bs. As)

Valentín Costa (U19) San Luis

Ignacio Farías (U17) Rio Cuarto (Cba)

Mateo Viana (U17) Paso de los Libres (Ctes)

Matías Samaniego (U17) Saladas (Ctes)

Lautaro Benjamín Dogliotti (U17)

Gonzalo Nahir Tomas (U15) Mercedes (Ctes)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Director Técnico. Fernando Rivero

Asistentes: Guillermo Saldaña – Lautaro Hernández

Preparador Físico: Ramiro Eguiguren

Kinesiólogo: Héctor Alcaráz

Médico: Luis Sesma

Utilero: Hugo Blanco

Jefe de Equipo: Hugo Sánchez

Presidente: Mariano Mazzoni