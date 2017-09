@DiarioMercedes

Una visita inesperada vivió el lunes por la noche el club Comunicaciones. Se trata de la presencia del entrenador de la selección argentina de básquet Sergio Santos Hernández quien llegó a la ciudad para visitar a su hijo Lautaro actual asistente de Fernando Rivera en el plantel aurinegro.

El “oveja” como se lo conoce popularmente estuvo observando toda la práctica de Comunicaciones y tuvo tiempo también para sacarse fotos con los jugadores de las inferiores del club y hablar con la prensa que en ese momento cubría el entrenamiento. También mantuvo una charla con el Presidente de la entidad Mariano Mazoni. Fue el propio técnico de Comu, Fernando Rivero quien se acercó al Presidente e hizo la presentación formal.

En contacto con la prensa de la institución Hernández se mostró muy a gusto de conocer el club y la ciudad que tampoco conocía. “Además de visitar a mi hijo es muy agradable encontrarme con el “Tulo” Rivero que fue mi asistente en Peñarol, con quien pasamos muy buenos momentos y muchas alegrías, “Juampi” Figueroa que fue jugador mío también, Funes de tanto enfrentarlo es como si fuera un hijo, estoy contento de podes estar acá”.

Sobre Comunicaciones dijo “recién conozco el club, si conocía de nombre a Mercedes porque es una ciudad importante de Corrientes. En lo deportivo seguí bastante las finales el año pasado porque además jugaron con otro de mis afectos que es Estudiantes de Olavarría donde yo pasé años increíbles. De hecho mis hijos son hinchas de Estudiantes y la cosas que tiene la vida porque Lautaro después de la derrota de su equipo pasa a ser asistente de Comunicaciones.

Tiene que acostumbrarse que el profesionalismo es así y hay que hacer todo lo que uno puede por la camiseta que uno tiene puesta en ese momento. Ahí es donde empecé a interiorizarme un poco más sobre el Club. La llegada del “Tulo” ya me había hecho alertar de que pasaba en Comu. La verdad tuvieron un torneo fantástico jugando por momentos a un gran nivel la verdad que fueron el mejor equipo, aun así casi se les escapa la final porque Estudiantes también era un gran equipo”.

Más tarde se refirió a la conformación del plantel actual y sostuvo que “veo que con la dificultades propias de un equipo que recién asciende han podido armar una base interesante, recién en la práctica veía a los tres extranjeros al menos muy comprometidos y entusiastas, casi que los tres que más hablan son ellos, como muy identificados con el equipo con muchas ganas de ser protagonistas porque en el resto de los jugadores nacionales o hay mucha juventud o jugadores de rol y entonces está bien que los extranjeros sepan que tienen que venir y poner toda la jerarquía dentro de la cancha. Después “Tulo” y su cuerpo técnico los harán jugar un poco mejor con el correr de los meses.

Sé que las expectativas son normales no quieren hacer todo de golpe en un par de años, sino que es un proyecto un poco más largo así que la presión del resultado no les va a jugar tan en contra como cuando tenés la presión de ganar y también se que la gente le ha tomado un cariño al equipo y al básquet por todo lo que sucedió la temporada pasada, que después es clave porque cuando viene a la cancha viene a ver al equipo no solo a verlo ganar, sino que viene a apoyar a su equipo en la condición que sea y eso en una argentina siempre revolucionada siempre por el resultado como única opción, esa cosa de que ganarle al otro es lo único que cuenta, que es tan negativo muchas veces, si la gente de Comunicaciones logra eso de venir a disfrutar más allá del resultado y eso el equipo lo recibe me parece que va a ser el mejor jugador que tenga.