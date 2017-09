@DiarioMercedes

Comunicaciones le ganó el sábado a San Martín de Corrientes 73 a 68 en el primer partido amistoso jugado por el aurinegro en la preparación para la temporada de la Liga Nacional 17/18.

El equipo de Mercedes cumplió una buena tarea sobre todo si se tiene en cuenta que se va armando progresivamente e incorporó a dos de sus extranjeros en los últimos días. A propósito de esto en la jornada del domingo realizó su primera práctica Isaiah Swann y en estos días llegará Gastón Essengue.

Respecto al juego del sábado Lucas Arn se mostró conforme con el equipo. “Hay muchas cosas positivas por destacar del amistoso, si bien no nos califica en qué posición estamos hoy, nos sirve para pensar en el futuro, me parece que hemos tenido una pretemporada bastante vertiginosa e cuanto a tiempos y llegada de los extranjeros. Me parece que estamos en pleno proceso y nos chocamos con el arranque del Súper 20. Tenemos que crecer muchísimo hay cosas positivas por destacar pero también por mejorar. Contento con la victoria pero creo que tenemos que estar tranquilos porque aun no nos califica como equipo sino tomarlo con calma”.

Más adelante reconoció que lo que no salió en la cancha hay que seguir practicándolo, sin embargo reconoció las intenciones del técnico de formar un equipo que apueste a la defensa. “nosotros con nuestras características individuales tratamos de acoplarnos a su filosofía de juego algo que se notó en el partido así que tenemos que seguir por ese camino, mejorando y con mucho trabajo por delante”.

Por último pidió a la gente de Mercedes para que el viernes se acerque al estadio y “disfrute a la par nuestra de esta Liga que es muy linda muy vistosa, es un espectáculo muy interesante para la gente que es amante del básquet y la que no también. Vamos a tener una primer etapa en la que el equipo va a ir creciendo paso a paso y buscando su identidad para llegar en las mejores condiciones a la etapa decisiva del Súper 20 y el inicio de la Liga Nacional”.