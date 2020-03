Este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social realizará el pago de la asignación familiar que se abona a los titulares del SUAF y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos que asisten a clases.

En este artículo se permite consultar el cronograma de Anses con las fechas de cobro de la Ayuda Escolar Anual 2020. El dinero estará disponible hasta el miércoles 8 de abril.

El pago de la Ayuda Escolar se realiza a uno solo de los padres una vez por año junto con el SUAF o AUH.

El Gobierno Nacional ha establecido que este año se hará un pago masivo y automático a todos los titulares de AUH y SUAF que tengan hijos entre 4 y 17 años o con discapacidad, en cuyo caso no se aplica un tope de edad. Es decir, no se controlará si se ha o no presentado el Certificado de Escolaridad (Formulario PS 2.68) en 2019.

Es importante tener en cuenta que todos los beneficiarios deben presentar el Formulario PS 2.68 acreditando la regularidad escolar de este año antes del 31 de diciembre para no tener problemas en el cobro del beneficio en 2021.

Fechas de Pago de la Ayuda Escolar 2020.

Documentos terminas en o - Fecha de Cobro, Lunes 9 de marzo de 2020.-

Documentos terminas en 1 - Fecha de Cobro, Martes 10 de marzo de 2020.-

Documentos terminas en 2 - Fecha de Cobro, Miércoles 11 de marzo de 2020.-

Documentos terminas en 3 - Fecha de Cobro, Jueves 12 de marzo de 2020.-

Documentos terminas en 4 - Fecha de Cobro, Viernes 12 de marzo de 2020.-

Documentos terminas en 5 - Fecha de Cobro, Lunes 15 de marzo de 2020.-

Documentos terminas en 6 - Fecha de Cobro, Martes 16 de marzo de 2020.-

Documentos terminas en 7 - Fecha de Cobro, Miércoles 17 de marzo de 2020.-

Documentos terminas en 8 - Fecha de Cobro, Jueves 18 de marzo de 2020.-

Documentos terminas en 9 - Fecha de Cobro, Viernes 19 de marzo de 2020.-

La fecha de vencimiento del pago será el 8 de abril. Pasada la misma, los fondos regresan al organismo previsional.

En caso de no recibir el pago automático es necesario presentar el Certificado Escolar en Anses. Una vez hecho ello, el depósito demorará de 60 a 90 días.