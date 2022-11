El domingo 6 a las 20, Comunicaciones recibirá en su estadio a OTC de Misiones en una nueva jornada de la Liga Nacional de Basquetbol. El aurinegro viene de caer frente a Regatas y su rival de ganarle a Unión en Santa Fe. Los árbitros para el partido del domingo por la noche serán Alejandro Chitti, Roberto Smith y Gustavo Danna. El Comisionado, Luis Duarte.

En busca del primer ganar su primer partido en esta temporada el aurinegro podrá contar en principio con todo el plantel ya que se reintegra Skyler Hogan que sobre el fin de esta semana trabajó a la par de sus compañeros. Tal como lo dijo su técnico Guillermo Saldaña de esta situación se sale trabajando y corrigiendo los errores que han generado derrotas inesperadas.La última fue frente a Regatas Corrientes en Mercedes por 84 a 69 en un partido que venía ganando Comu hasta la finalización del tercer cuarto. Por su parte su rival le ganó en el inicio de la gira a Unión en Santa Fe por 82 a 72 y antes en Oberá a Regatas en un partido que se definió luego de dos suplementarios.El valor de las entradas será de 700 pesos la platea y 500 la popular.La palabra del DT aurinegro
El aurinegro ha dejado pasar la posibilidad de ganar en las primeras presentaciones producto de diversas cuestiones. El entrenador Guillermo Saldaña hizo referencia a este inicio poco feliz.

¿Qué mirada tenés respecto al inicio del equipo?
Es un inicio no esperado en base a los resultados que no se nos dieron, por eso estamos trabajando en lo que significa mantenerse unidos sabiendo que estamos jugando buenos partidos porque en pocos minutos tenemos momentos en el que se dan un cúmulo de errores que nos cuestan el resultado de los partidos. Pero hay que seguir, porque creo que trabajando todo se acomoda.¿A qué atribuís los bajones que tiene el equipo?La verdad es que por la falta de jugadores nos queda un equipo corto, uno no se quiere agarrar de eso pero incide mucho. El desgaste de los minutos de juego, a veces tienen que estar más tiempo los juveniles en cancha, son cosas que por ahí uno no planifica a priori. Además, cuando se empieza a jugar con equipos más largos como Instituto o Regatas, que son rivales poderosos y en los que se hacen tres cuartos buenos, después el desgaste se siente. También nos pasó en los primeros partidos, por ejemplo, se nos golpeó Fabián Sahdi y en esos juegos de final cerrado uno necesita que esos jugadores estén en la cancha y eso es lo que no pudimos tener. Es en esos momentos del partido donde uno necesita que el jugador mayor, y en puestos clave, estén dentro de la cancha para hacerse responsables de esas situaciones para que no nos vuelvan a pasar.¿Cómo está el plantel ahora?Sadhi está recuperado de la lesión que lo tuvo afuera tres partidos. En el caso de Hogan su ausencia se estiró un poco más de lo que teníamos pensado. Hasta donde nosotros pensamos en preservarlo fue para el partido con Instituto y eso se estiró en base a la molestia que mostraba y a los estudios más recientes que se le volvieron a hacer. Ahora está trabajando con un poco más de normalidad y con esta semana de descanso esperamos que pueda estar para el partido del domingo. El resto de los jugadores están bien ninguno ha mostrado más que las molestias del cuerpo post partido.

En general el equipo está bien y sobre todo que uno cuando tiene esta seguidilla de resultados adversos y cuando pasa esto, que en muchos casos son por errores propios y no forzados por el rival se tiene que mantener la mentalidad fuerte. Yo siempre a estos chicos los veo con muy buena contracción al trabajo entendiendo que son momentos que se deben trabajar y corregir porque el inicio fue duro e independientemente de todos los faltantes que tengamos, tenemos que seguir trabajando para mejorar.¿Cómo ves el inicio de la competencia?Muy parecido a otros años, equipos que por ahí tienen seguidillas que les toca ganar, otros que se van acomodando. Nosotros tuvimos también un inicio de resultados no esperados pero también justo una serie de partidos contra los equipos de arriba, que son los que mejor se arman o que vienen con una base del año anterior. Tenemos que afrontar esto, porque en definitiva yo no creo al menos desde nuestro lugar, que mirando para otro lado vamos a solucionar el problema. En general en la competencia he visto equipos que se han armado para otra cosa y ya están con tres partidos perdidos. Es muy temprano todavía para hablar del desarrollo porque en nuestro caso hemos jugado siete partidos de 38 pero creo que todo se acomoda pese a un inicio adverso, sobre todo porque hay que entrenar, confiar y trabajar la única manera que yo conozco para tratar de enderezar este inicio.