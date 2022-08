En la víspera del 172º aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín, el gobernador Gustavo Valdés arribó a la cuna del Libertador con importantes beneficios en materia de obra pública, como así también para ruralistas y emprendedores.

Fue así que este martes en la ciudad de Yapeyú, el Mandatario, junto a la intendenta local, Marisol Fagúndez, firmaron convenios por $ 148 millones para mejorar calles e iluminación urbana, y el Camping Municipal con nueva infraestructura turística. Y en el mismo acto, se entregaron también subsidios a 50 productores afectados por los incendios y bienes de capital a 16 beneficiarios del programa provincial “Emprendedores Somos Todos”.Alrededor de las 18, el gobernador Valdés arribó este martes a Yapeyú en compañía de la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con quien compartirá el acto por el 172º aniversario del fallecimiento del Padre de la Patria, programado para iniciar este miércoles a las 14:45 en la Plaza de Armas del Templete Sanmartiniano.De esta forma, Valdés y Bullrich se encontraron con la intendenta Fagúndez, con quien encabezaron este martes el acto realizado frente al edificio municipal y el Templete. Allí, en horas de la tarde y con la presencia de vecinos y diversas autoridades, se firmaron los convenios de cooperación entre Provincia y Municipio para realizar cordón cuneta, iluminación led y refaccionar y construir instalaciones para el Camping Municipal, además de entregar las herramientas a emprendedores y los subsidios a productores de Yapeyú y La Cruz.Al dirigirse a los presentes el gobernador provincial, Gustavo Valdés agradeció la presencia de Patricia Bullrich y señaló que “todas las comunas tenemos que, desde el gobierno provincial tener una buena administración, hoy estamos transfiriendo prácticamente 100 millones de pesos a la Municipalidad en obras”.Asimismo, Valdés resaltó el trabajo de la intendenta Marisol Fagúndez porque “cada vez que venimos, Yapeyú está un poco mejor” felicitándola por la gestión que desempeña al frente del municipio.

Seguidamente, señaló que “el gobierno provincial acompaña al municipio, al principio ponemos cordón cuneta y hacemos 20 cuadras y haremos mucho más en estos cuatro años que nos queda por delante” y añadió que “seguiremos trabajando y dándole forma a Yapeyú con inversiones, que tiene que ver con colaboración y tenemos otras obras que venimos haciendo con el Comité Iberá en turismo, para lograr que más turistas visiten Yapeyú y ofrecer otras alternativas como el Museo y otras obras que inauguraremos pronto, con una visión de futuro y trabajo”.Recordó también el gobernador que “se ha tomado la decisión de no cobrar impuestos a los productores rurales porque creemos en ellos y estamos apostando a traerles recursos para apoyarlos en su actividad” y que “estamos presentes con un subsidio y lo hacemos a lo largo y ancho de la provincia llegando ya a 8 mil productores con casi 900 millones de pesos y los instamos a que no bajen los brazos”.“Hoy venimos por segunda vez a Yapeyú, con una segunda entrega a 50 productores y estamos entregando alrededor de 9 millones de pesos y les decimos arriba la producción, adelante, no se caigan que para eso está un gobierno provincial que viene a traer un aporte”.También, en este acto dijo Valdés que “estamos apoyando a los emprendedores, a aquellos que tienen una esperanza, ganas de producir y que sabemos que muchas veces tienen las ganas de trabajar” y es por eso que “hoy al entregar un horno, amasadora, una exhibidora, nosotros estamos y sabemos que no es fácil, pero queremos acompañar la lucha de esos emprendedores que con tanto esfuerzo llevan adelante su actividad y en esta cuna de un gran héroe, nosotros apostamos a los pequeños héroes que trabajan, producen porque la Argentina se construye así, con empuje, con tesón y con sacrificio”.Intendenta FagundezLa intendenta, Marisol Fagúndez al expresarse sobre la visita del Gobernador y las obras que trae a la tierra del General San Martín, dijo que “la verdad es que estamos más que felices, los yapeyuanos puedo dar fe que el Gobernador una vez más ha mirado por nosotros, y nos ha dado obras fundamentales para el crecimiento de Yapeyú”.



Con respecto a los convenios firmados, la intendenta explicó que “consisten en la concreción de 20 cuadras de cordón cuneta más 20 cuadras de iluminación LED y la Construcción del Camping Municipal una obra que se realizará en dos etapas”.



Al referirse sobre los subsidios que recibieron los productores, Fagúndez explicó que “los recursos entregados a los productores es la segunda vez en esta zona” y agregó que “la primera entrega se realizó en el mes de marzo y que los productores sabemos que fueron afectados tanto por la sequía como los incendios y hoy es una manera que ellos tienen de paliar esa situación”.



Convenios por $ 148 millones en obras



Durante el acto, el Gobernador y la jefa comunal firmaron tres convenios de cooperación, siendo el primero para la ejecución de 20 cuadras de iluminación led con columnas, por un monto de $ 27 millones. Seguidamente firmaron otro acuerdo para la construcción de 20 cuadras de cordón cuneta con ripio, por un monto de $ 58 millones, mientras que el tercer documento rubricado entre ambos en la ocasión tiene por fin la refacción y construcción del Camping Municipal, incluyendo en una primera etapa: baños, proveduría, bajada de lancha y tres cabañas de dos habitaciones, por un monto de $ 70 millones.



Subsidios a los Pequeños y Medianos Productores



El gobierno de Corrientes por medio del Ministerio de Producción hizo entrega de 50 subsidios a productores de La Cruz (38) y Yapeyú (12) en una segunda entrega con un importe total de 8.713.00 de pesos y entre las dos entregas, una en marzo y otra esta tarde, suman 21 millones de pesos.



“Emprendedores Somos Todos”

Luego, el gobernador Valdés hizo la entrega de bienes de capital a 16 emprendedores de Yapeyú, con el fin de fortalecer sus emprendimientos en los distintos rubros, fomentando la cultura del trabajo para el desarrollo económico y social.

Las herramientas entregadas consistieron en: una máquina de coser de cinco funciones, una cocina industrial con plancha hamburguesera, un horno convector de cuatro bandejas, dos freezers, tres motoguadañas, cuatro hornos pizzeros, una cabina de maniciure, una heladera exhibidora, una máquina picadora de carne y un horno industrial,



De esta manera, Valdés ratificó su pleno apoyo al emprendedurismo local, como motor de las economías familiares con el objetivo de que cada correntino pueda crecer y contribuir al desarrollo de la Provincia.