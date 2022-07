El gobernador Gustavo Valdés recibió esta mañana la visita de la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con quién en primer lugar mantuvo un cordial encuentro en su despacho de gobernación, oportunidad en la cual también se hizo presente la diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla.

Tanto Valdés como Vidal coincidieron en que la frágil situación socioeconómica argentina demanda que el gobierno nacional presente un plan para contener la inflación, detener la inestabilidad y sostener el empleo sin aumentar los impuestos ni incrementar la emisión.El mandatario correntino le dio una cálida bienvenida a María Eugenia Vidal, destacando que además de su actual rol de legisladora nacional, también supo ser gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y vicejefa de gobierno de CABA y en la oportunidad hablaron sobre la situación social, política y económica del país y de las potencialidades de Corrientes en materia de turismo, obras de infraestructura, viviendas, producción y otras.Cabe señalar que Vidal, que pertenece a la fuerza política de Juntos por el Cambio, estará durante tres días en Corrientes, recorriendo tanto la Capital como diversas localidades del interior, de acuerdo a la agenda dada a conocer.



Conferencia de prensa



Luego de la reunión que mantuvieron inicialmente, Valdés y Vidal ofrecieron una conferencia de prensa en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.



Al tomar la palabra, el gobernador Valdés dijo que es un “gusto recibir a María Eugenia, que viene recorriendo la Argentina y eso viene muy bien para fomentar el federalismo tantas veces pregonado”, además de desearle la mejor estadía en estas tres jornadas en las que se dedicará a recorrer Corrientes.

Al referirse a la compleja situación económica del país, Valdés puntualizó que “recibimos una gran devaluación porque el gobierno nacional no para de emitir y casi la mitad de la masa monetaria fue incrementada en los últimos dos meses”, lo que indudablemente “nos golpea a los argentinos en los precios en las góndolas y los supermercados. Hay que tener una política clara y confiable para salir de esto y no vemos que la Nación vaya en ese rumbo”.Al centrarse en la problemática energética que afecta al país, Gustavo Valdés manifestó sin rodeos que la política del gobierno nacional en este sentido es la “peor en la historia de la República Argentina”.Valdés insistió en la necesidad que los correntinos completen el formulario de requisitos para acceder a los subsidios en el suministro de energía eléctrica, teniendo en cuenta la nueva modalidad de segmentación en las tarifas.El gobernador, con tono firme advirtió que el gobierno nacional prepara un nuevo tarifazo para tratar de paliar el déficit de más de “19.000 millones de dólares en materia energética”, explicando que con esta segmentación en los subsidios, apenas si “podrá recuperar 3.000 millones de dólares”, con lo cual los números seguirán en rojo y la gente afrontará otro duro golpe a sus alicaídos bolsillos.Continuando, Valdés precisó que para quienes no accedan a los subsidios, el aumento en las próximas facturas de luz será del orden del 130%, imposible de afrontar en la mayoría de los casos“A nosotros nos va a tocar un 130% y si la gente no se inscribe en la tarifa social va a tener un impacto muy fuerte en la luz. Hoy nuestras boletas ya son muy elevadas y vamos a ver gente con muchas dificultades para pagar para afrontar los nuevos costos”, expresó Valdés.En tanto, en otro orden de temas, Valdés se dio tiempo para comentar que el Norte Grande es una convergencia de gobernadores que pretenden corregir las asimetrías con el centro del país que es la zona más rica de la República. “Venimos sosteniendo una serie de propuestas para corregir esas inequidades y seguimos de cerca los anuncios del gobierno nacional con nuevas medidas económicas.

El gobierno nacional es el que debe dar respuestas a los ciudadanos en la cuestión económica, social, política para poder salir adelante”, añadió al respecto.Para culminar, Valdés hizo llegar sus condolencias a familiares y allegados de la intendenta de Parada Pucheta, Marisa Brambilla, que perdió la vida en un accidente automovilístico en la jornada de ayer.Conceptos de VidalDirigiéndose a los presentes en la conferencia de prensa, María Eugenia Vidal, en primer término ponderó la administración que lleva adelante el gobernador Gustavo Valdés, enfatizando que “pese a ser discriminado por el gobierno nacional”, con esfuerzo propio tiene equilibradas sus finanzas, cumple con sus obligaciones salariales en tiempo y forma, a la vez que avanza y proyecta un sinnúmero de obras en beneficio de los correntinos, que podrían ser muchas más si tuviese el “acompañamiento que esta Provincia se merece por parte de la Nación”.La legisladora nacional puso de relieve que “si hablamos de federalismo, lo que corresponde es aplicarlo y para eso hay que recorrer el país”, acotando que su agenda tiene prevista una estadía de tres días en la Provincia, para tomar contacto con los “distintos sectores productivos y escuchar a los correntinos”.Al expresarse sobre la situación económica del país, Vidal declaró que el gobierno nacional “en estos dos años y medio de gestión no ha podido mostrar un plan consistente y claro”, subrayando luego que “los argentinos todos los días sentimos que tenemos el bolsillo más chico y la heladera más vacía”.En cuanto a su punto de vista sobre los planes sociales, Vidal aseveró que los mismos ya tienen 20 años de aplicación y quedó demostrado que “deben ser temporales y el estado debe otorgarlos sin intermediarios que lucren con los mismos”.“Los planes pueden ser un paliativo, pero la mejor manera de ayudar a salir de la pobreza es bajar la inflación y eso hoy no ocurre en la Argentina”, resaltó Vidal.Para finalizar, dejó en claro que desde el espacio de Juntos por el Cambio, ningún dirigente ni ninguna voz se ha manifestado a favor de un “adelantamiento de las elecciones”, en virtud de la crisis que afecta al gobierno nacional, señalando que “todos los argentinos queremos que este gobierno termine su mandato y es nuestra obligación presentar el año próximo una oferta electoral seria, que permita salir delante de esta angustiante realidad”.