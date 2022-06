El gobernador de Corrientes presidió la ceremonia alusiva a un aniversario más de la Reafirmación de los derechos soberanos sobre Malvinas, en la localidad de Cruz de los Milagros, sede permanente cada 10 de junio. En este marco, rubricó acuerdos junto al intendente anfitrión para la ejecución de obras viales, habitacionales y deportivas. Además, se impuso el nombre de Aníbal Verdún al escenario mayor de la comuna, en medio de un masivo almuerzo de camaradería. Además, se recordó la designación de Luis Vernet como el primer gobernador del archipiélago en 1829.

En su visita a la localidad de Cruz de los Milagros, el gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto central en conmemoración a la Reafirmación de los Derechos Soberanos sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.Dicho acto se llevó a cabo en la Plaza Central, oportunidad en la cual, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Militar Puerto Argentino de Goya.Seguidamente, el gobernador Valdés y el intendente municipal, Alberto Quiroz realizaron ofrendas florales en homenaje a los caídos en Malvinas, y luego se hizo un minuto de silencio como signo de respeto.Además, en la ocasión se descubrieron placas en homenaje a Aníbal Verdún y por los 40 años de la Guerra de Malvinas. La invocación religiosa estuvo a cargo de diácono Oscar López

Valdés recordó a los caídos en la Guerra de Malvinas



Al tomar la palabra, el Gobernador reflexionó sobre las fechas del 2 de abril y la que los convoca en esta oportunidad –10 de junio- diciendo que “conmemoramos lo que fue la Guerra de Malvinas porque siempre decimos que ustedes siguen combatiendo por Malvinas y para no olvidar nunca más porque fueron, son y serán argentinas por siempre las Islas”.



Luego recordó que en cada uno de los espacios de la provincia donde haya ex soldados buscan concretar la ejecución de Centros de Ex Combatientes para “recordarlos, nuclearlos y mantener la memoria viva por siempre”.



“Nosotros mandamos de los regimientos un total de 1200 soldados correntinos y eso nos cala profundamente porque no es la primera vez que Corrientes es llamada a dar la lucha”, indicó Valdés al rememorar el llamó de los jóvenes a combatir en la Guerra.



“Malvinas y tantas otras veces nos convocó la patria, ahí estuvimos los correntinos”, insistió en su mensaje y agregó “estos hombres fueron convocados a luchar por la patria y eso nos llena de orgullo y tenemos que tener el máximo honor por ellos, abrazarnos y reconocernos en esta gesta”.



Posteriormente, se refirió a la postura por parte de los ingleses, a los que llamó como “usurpadores” y recordó los reclamos desoídos ante las autoridades de dicho país para reconocer que el suelo es argentino. “No vamos a bajar los brazos porque la guerra estampó en nuestros corazones la lucha”, expresó el mandatario y, por último, llamó a tener memoria, corazón porque “esta es la causa que más nos une al pueblo argentino y debemos seguir trabajando juntos”.





Convenios

En la oportunidad, se llevó adelante firmas de Convenios entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Cruz de los Milagros. En primer lugar para la construcción de un playón deportivo por un monto de 15 millones de pesos, en la Escuela N°682 “Pedro Acevedo Ávalos” y en el Colegio Secundario.También para trabajo de enripiado de la Ruta Provincial 81, que une la localidad con Santa Lucía, por una inversión de 56 millones. Se acordó la construcción de 10 viviendas por un monto de más de 15 millones de pesos y una obra de construcción de 10 cuadras de cordón cuneta por más de 16 millones.





Palabras de Ex Combatientes

En este contexto, el ex combatiente, José Vergés, destacó cómo se fueron incorporando al calendario escolar las conmemoraciones sobre la fecha, y a su vez recordó a los caídos como a los que aún viven.



Asimismo, también matizó en que muchos ex combatientes conviven con secuelas postraumáticas crónicas y que muchos otros decidieron suicidarse en posguerra, y por ello consideró que “debemos tener un reconocimiento político y social permanente por haber honrado a la patria, y vamos a llenar las páginas de la historia con la verdad de lo que fue Malvinas”.



Y por último, Vergés resaltó que Malvinas “marco el fin de una etapa, y nos devolvió la democracia a todos los argentinos, y agregó que “hoy el reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta y el recuerdo de aquellos soldados jóvenes que ofrendaron su vida por su patria nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar por nuestros derechos y soberanía a través del diálogo”.

Por su parte, el coordinador general de Ex Combatientes en Malvinas, Roque Zabala, recordó que desde el 2010 Cruz de los Milagros quedó como sede central de los actos permanentes de la reafirmación de los derechos soberanos de Malvinas.Además, Zabala puso de relieve que “el Gobierno se puso la causa al hombro “, y por tal motivo agradeció a Valdés y a su equipo de trabajo, y también a los intendentes de las zonas. Y para finalizar, recordó a los caídos en guerra, y le brindó un ameno homenaje al ex combatiente y artista chamamecero fallecido el año pasado, Aníbal “Pepe” Verdún.Intendente Quiroz: “Honor y gloria a nuestros héroes”El intendente Alberto Quiroz, en su carácter de anfitrión ofreció la bienvenida y dijo sentirse “honrado por la presencia del gobernador Valdés y miembros de su gabinete”, mencionando a su vez que, desde el año 2011, “nuestra comuna es sede permanente de los actos en conmemoración de la Reafirmación sobre los Derechos Soberanos de Malvinas”.Con emotivas palabras, el jefe comunal dejó en claro que “es un día muy especial para nuestro pueblo, cuna de héroes sencillos y valientes”, destacando luego que tras dos años de pandemia, “hoy nos volvemos a juntar para esta grata celebración”.Prosiguiendo con sus dichos, el intendente expresó que “estamos acá presentes honrando la memoria de nuestros compoblanos, Roberto Verdún, quien dio su vida por la patria en Malvinas y lo llevamos en el corazón” y continuó refiriéndose a otro hijo pródigo de Cruz de los Milagros, Aníbal “Pepe” Verdún, que “ya no está entre nosotros y vivirá eternamente en nuestro recuerdo”.“A manera de homenaje, el escenario mayor de la localidad llevará su nombre”, comentó al respecto el intendente.“Honor y gloria para nuestros héroes y Viva la Patria”, finalizó afirmando a modo de cierre Quiroz, ante el aplauso cerrado de los presentes.Finalizado el acto central se realizó un desfile en homenaje en el marco al 10 de junio.PresenciasParticiparon los ministros provinciales de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; de Educación, Práxedes López; de Seguridad, Buenaventura Duarte; y de Justicia, Juan José López Desimoni; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales, legisladores provinciales y nacionales, ex combatientes, familiares de caídos en guerra, vecinos, y demás autoridades.