El ex presidente y actual integrante de la Comisión Directiva del Club Comunicaciones Mariano Mazzoni estará a cargo de coordinar la Liga Federal Formativa que tiene previsto el inicio de la fase nacional para el segundo semestre del 2022, aún con fecha a definirse y esperando conocer todos los equipos que participarán en cada categoría. El certamen será organizado por la Confederación Argentina de Básquet (CAB) para promover y desarrollar las formativas del país, fortaleciendo las bases, permitiendo que la actividad crezca a lo largo y ancho de todo el territorio argentino.

La competencia estará apuntada a las categorías U13, U15 y U17 de ambas ramas, tanto masculina como femenina. Previamente estará en desarrollo una etapa regional, que será clasificatoria a la fase nacional. De cada una de las regiones se esperan por conocer a los equipos que integrarán la primera edición del torneo.Uno de puntos fuertes de La Liga Federal Formativa es que buscará fomentar estas regiones de juego, con el objetivo de disminuir la cantidad de kilómetros a recorrer para jugar y que en definitiva disminuyan el tema de costos, logrando una mayor sustentabilidad para las instituciones y garantizando una importante cantidad de juegos para que cada equipo y club pueda tener una base de competencia acorde para seguir desarrollando sus jóvenes.“Apuntamos a que todos los clubes del país participen de esta Liga Federal Formativa, siendo que nos dará una competencia para todo el año, con una primera instancia local y una segunda fase nacional. De esta manera, todos los chicos que hacen básquet federado en el país, se aseguran tener una competencia los 12 meses. Este es un desafío muy grande desde la organización y dentro de este concepto se incorpora Mariano Mazzoni, un dirigente con experiencia y el norte puesto en el desarrollo, que se sumará al equipo de CAB para trabajar y coordinar especialmente este torneo”, explicó Sergio Gatti, Secretario General CAB

El trabajo de Mazzoni



A cargo del área de La Liga Federal Formativa estará Mariano Mazzoni, dirigente que se sumará a la estructura de trabajo de la Confederación para impulsar el desarrollo del certamen. Mazzoni tiene experiencia previa tras haber sido dirigente y presidente del Club Social y Deportivo Comunicaciones de Mercedes, siendo uno de los impulsores en la institución en desarrollar el básquet formativo del aurinegro, trabajo que dio sus frutos llegando en reiteradas oportunidades a instancias definitorias de La Liga de Desarrollo y de La Liga Federal.



“Fue bastante gratificante y emotiva la designación, un premio a tanto esfuerzo. Fueron muchos años, de mucha dedicación, de algo que hacíamos con toda mi familia dentro de Comunicaciones. Si bien es un desafío gigantesco lo que estamos por hacer de la mano de Fabián Borro, Sergio Gatti, Santiago Losada y Sergio Guerrero, para mí también significa ese reconocimiento y la premisa de redoblar esfuerzos para trabajar en pos de seguir fomentando el desarrollo y la formación del básquet argentino”, relató Mazzoni en diálogo con Prensa CAB.

Con respecto al desarrollo del torneo y este nuevo desafío, el dirigente agregó: “Una vez que tengamos los clasificados de cada región, en la fase nacional vamos a tener cuatro etapas hasta llegar a la instancia de finales. El sistema es muy similar a los federales, pasando por etapas de clasificación y buscando siempre el tema de cercanías y priorizando el tema costos para facilitar el juego. La idea es que haya muchos juegos y que todos puedan participar, que no estén exentos de jugar el torneo por un tema de logística. La idea es ser lo más amplios posibles para que ningún club esté excluido y que pueda participar con sus categorías. Esto va a ser dinámico e iremos avanzando en la medida que se desarrolle el torneo, contando con el apoyo de los clubes y las federaciones para poder llevarlo adelante, nutrirnos más y que sea óptimo”.“Está la parte deportiva, de tener los resultados y buscar la excelencia, la cual se expone sola, pero tampoco hay que dejar de lado la parte social, en la cual los chicos que están dentro del club no son chicos que están en la calle. El espíritu que tiene este proyecto es que los chicos se sientan contenidos, que se sientan parte y puedan participar con sus clubes. La idea es que todos puedan presentar sus jugadores y jugadoras para participar. Después, por supuesto, a las instancias finales llegarán los que deportivamente estén mejor, pero me parece que todo esto tiene un costado social muy importante, porque más allá de que esto es un deporte y un juego también es un espacio de contención donde las instituciones van ayudando en la formación de las personas a futuro”, reflexionó Mazzoni.Datos CAB