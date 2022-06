Continuando con su recorrida por municipios del interior, el gobernador Gustavo Valdés junto al intendente Raúl Poelstra habilitó oficialmente este viernes los edificios construídos a nuevo de la Comisaría y el Registro Civil del Municipio de Tres de Abril. "Hace 10 años que se conformaron como Municipio" recordó el primer Mandatario, y remarcó de esta manera "el trabajo permanente que realiza el equipo de personas que está al frente, que viene proyectando hacia adelante la localidad".

Al dirigirse a los presentes el primer Mandatario recordó que “hace diez años se conformó como localidad Tres de Abril y es un trabajo constante, permanente, no de una sola persona, sino de un equipo de trabajo que viene proyectando hacia adelante una localidad, de un gobierno provincial que también al igual que lo que ocurrió en Tres de Abril ocurrió en el gobierno de la provincia con Ricardo, ahora como gobernador también me acompañan y vamos mirando lo que es una ciudad y vemos como en Corrientes comienzan a surgir nuevas localidades pero en cada una de ellas proyectamos hacia el futuro”.Asimismo señaló que “con el anterior intendente, nos sentamos un día a ver qué le hacía falta y comenzamos a ver todas las cosas como cerramiento, terminar el Concejo Deliberante, seguir construyendo la Municipalidad, tener un Registro Civil, tener el cordón cuneta listo para asfaltar la entrada que pusimos también recursos y que vamos a hacer la entrada de Tres de Abril que es fundamental para que nosotros tengamos el diseño de localidad y era fundamental que podamos tener una Comisaría que cuesta porque como toda familia nos va costando y vamos ahorrando peso por peso y vamos construyendo lo que necesitamos” .Finalmente aseguró que “hoy estamos inaugurando esta Comisaría que ponemos a disposición de los vecinos no solamente para que tengan una Comisaría sino también para que puedan entrar a hacer una denuncia que puedan tener a disposición y que puedan tener fundamentalmente seguridad para vivir bien, para vivir en paz y en tranquilidad”.El gobernador Valdés asumió el compromiso de nuevas obras para la localidad al asegurar que “yo me comprometo a hacer la Terminal que también es un desafío culminarla y que tenemos que seguir avanzando con la Estación de Bomberos tenemos que avanzar porque también queremos darles un Cuartel de Bomberos pero en fin creo que tenemos muchas fuerzas los correntinos y que tenemos que tener la mirada puesta en estos momentos difíciles con optimismo, que tenemos que tener fe en Dios y en la Virgen los que somos creyentes y que a pesar que estamos viviendo malos momentos tener la alegría de poder vivir en paz, de poder trabajar, poder mirar la vida con optimismo”.Ministro de Justicia DesimoniAl iniciar su discurso el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni manifestó su alegría por la nueva obra inaugurada al decir que “es un gusto poder estar nuevamente aquí, acompañando al Gobernador y en esta ocasión para una circunstancia muy especial, que es la inauguración de las oficinas del Registro Civil” y luego expresó que “esta oficina es la número 669, y voy a aclarar porque si no parece que tenemos tantas oficinas, este es un número que otorga el Registro Nacional de las Personas a las delegaciones del Registro Civil y es la número 90 de la provincia de Corrientes”.

Por último, Desimoni indicó que “acá en Tres de Abril, estamos contribuyendo desde el Gobierno Provincial que ha financiado y ha trabajado en conjunto con la Municipalidad y el Ministerio de Justicia para poder llevar adelante esta obra y presentarla hoy a los vecinos” y añadió que “se trata de una institución fundamental para la vida de cualquier ciudadano ya que nos acompaña desde el nacimiento hasta la defunción, toda la vida de una persona se encuentra registrada aquí, por eso la importancia de contar con una oficina aquí en el municipio de 3 de Abril para que todos puedan hacer sus trámites”.Ministro de Seguridad: cercanía y puertas abiertas en la ComisaríaAl tomar la palabra, el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte resaltó en el acto la inversión provincial para la construcción de las instalaciones inauguradas en la ocasión, instando a los "18 funcionarios (policiales) y al comisario Schivalocchi (jefe de la Comisaría)" al debido cumplimiento del deber que se les asignó en la misma para brindar la atención que corresponde a "esta Colonia pujante, de inmigrantes que vienen a fortalecer la provincia de Corrientes".En este sentido, consideró que "acá está el trabajo honesto de una cantidad de colonos que vinieron desde Europa a trabajar con nosotros y principalmente a fortalecer la industria citrícola, como así también del arándano y la frutilla"."Acérquense al ciudadano de Tres de Abril, escuchen sus inquietudes, acompáñenlos, trátenlos como corresponde", les conminó el Ministro de Seguridad a los efectivos policiales. "Y a los vecinos de esta Colonia les digo que el Gobierno de la Provincia abre las puertas de esta Comisaría para que ustedes puedan requerir su servicio", agregó Duarte.Félix BarbozaEl Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Félix Barboza expresó que “es un gusto y honor estar inaugurando una nueva dependencia policial que se suma a una serie de obras nuevas que ha ido inaugurando en los últimos tiempos el gobierno de la provincia en una labor sin precedentes en la historia se suma y es realmente una Comisaría de un modelo extraordinario”.

Aseguró que esta obra “ va a dignificar al personal que va a desempeñar sus tareas aquí en esta dependencia como así también a la comunidad de Tres de Abril que en forma asidua van a concurrir a esta dependencia a hacer algún tipo de tramitaciones, solicitud de constancias, realizar exposiciones y denuncias, todo tipo de inquietudes que tengan relación con el servicio policial y al personal les pido el compromiso que cuiden las instalaciones, que brinden una buena atención, que sean una policía de acercamiento a la comunidad, que se nutran de la información que le proporciona el vecino, que les resuelvan todo tipo de inquietudes, siempre teniendo como norte la prevención del delito”.Obra de la ComisaríaLa obra fue ejecutada por el gobierno provincial se suma a la infraestructura edilicia provincial que tiene como objetivo principal garantizar las condiciones de trabajo del personal policial en pos de la seguridad de todos los ciudadanos en todo el ámbito provincial y en especial este amplio sector de la localidad brindando más y mejor atención a los ciudadanos.Este nuevo edificio cuenta con una guardia de prevención en su ingreso con un hall para la atención inmediata a los requerimientos de los ciudadanos; una oficina de mayoría; una oficina para el jefe de la Comisaría, una oficina para el subjefe de la Comisaría, una oficina para denuncias, una oficina de logística, para sumario judicial, sala de radio, de archivo judicial, dos dormitorios y sanitarios para el personal policial femenino y masculino de guardia, sanitarios para el público, y un comedor cocina para el personal; cuenta además con tres celdas para 3 detenidos cada una y con sanitarios propios, también con un patio de recreo con condiciones de seguridad, acceso y playón para estacionamiento de vehículos oficiales y tanque elevado de reserva, tanque de bombeo de agua potable de 1.000 litros. Cabe acotar que este equipamiento se desarrolla en una superficie aproximada de 357 metros cuadrados y se encuentra en una zona estratégica y con crecimiento permanente en la localidad.PresenciasJunto al gobernador Gustavo Valdés estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia Pedro Braillard Poccard; los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni; de Seguridad, Buenaventura Duarte; legisladores nacionales y provinciales, secretarios y subsecretarios e integrantes de distintos organismos del Poder Ejecutivo provincial y municipal; autoridades y representantes del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, directores generales, directores, jefe de Unidad Regional II Goya; jefes de departamentos, divisiones, Unidades Especiales, Jefes de Comisarías jurisdiccionales, personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes, Capellán de la Policía de Corrientes, Banda de Música, invitados especiales y medios de prens