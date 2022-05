Vecina del barrio 100 viviendas expreso en la mañana del 89. 5 qué hay serios inconvenientes en la recolección de residuos del gobierno municipal.

Existen muchas personas Qué llevan sus residuos a un cesto que se encuentra ubicado estratégicamente en el lugar, pero aun así la ausencia por parte de la recolección es notable Por qué es grande la cantidad de basura que sobrepasa a los cestos y muchas veces la misma cae al suelo y es desparramada por los animales.Este no es el primer inconveniente que padecen los vecinos de ese sector en un mensaje de la vecina comento que el cesto de residuos que se encuentra por avenida Lavalle tiempo atrás fue destruido por un empleado municipal y hasta el momento el municipio no lo ha dejado en condiciones para qué los que viven en el sector puedan depositar sus residuos sin tener ningún inconveniente

Recientemente también al servicio básico que debe brindar el estado municipal Qué es alumbrado barrido y limpieza tiene muchas falencias porque no es solamente lo vecino de 100 vivienda lo que tienen estos inconvenientes el mismo se origina en varios puntos de la ciudad y eso es realmente algo que preocupa y mucho a la salud de los Mercedeños.Es necesario que los responsables garanticen la recolección y tomen todos los recaudos necesarios para que los vecinos puedan sacar en tiempo la basura domiciliaria sin que está caiga al suelo justamente por no contar con un contenedor adecuado para que los perros No hagan desastre y generen una situación muy indeseable tanto para lo que transitan por la Vereda Cómo así también los propios vecinos.Un párrafo aparte merece lo que es la recolección de rezagos de jardín Cómo así también escombros preocupante lo que sucede en este sector Si se quiere céntrico que tiene nuestra querida ciudad de Mercedes