Este jueves un sector de la ciudad estuvo sin suministro eléctrico por varias horas tras una falla en uno de los distribuidores posteriormente cayó un rayo desconectando prácticamente a toda la ciudad

En un primer momento el inconveniente se registró en el distribuidor 3 y afecto varios barrios de la ciudad comprendido en ese sector de distribución Villa, Castelo, Comunicaciones y Centenario los barrios más complicado durante el transcurso de la mañana del día jueves.Sí bien la lluvia no fue de consideración para el centro sur correntino hay que mencionar que los inconvenientes aún persisten después del último temporal que afectó a esta ciudad causando caída de postes conductores cortados y árboles derribados de gran envergadura que realmente dejaron en jaque a la dpec.

Existe la predisposición de solucionar el inconveniente mucho de los usuarios no entienden porque la dpec no realiza una tarea a fondo y soluciona el inconveniente de manera permanente los parches los remiendos y las añadiduras provocan estos trastornos cuando simplemente caen unas gotas de agua y ya es suficiente para que varios sectores queden sin el suministroHasta cuándo los usuarios los clientes van a sufrir este inconveniente no se sabe los real es que cada vez se hace más prolongado la interrupción del servicio y en algunos puntos restaurar y normalizar la tensión demanda más de 4 horas

Por el momento hay que alertar sobre esta situación y los prejuicios que puede causar los 220 volts que suministra la dpec la interrupción intempestiva de este servicio hace que muchos usuarios ante el pronóstico de lluvia desenchufen los aparatos para evitar así perdidas mayores es algo que no debe suceder si hay una infraestructura correcta y un tendido eléctrico apto para soportar todas las cargas y más aún soportar cualquier inclemencia del tiempo