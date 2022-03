El gobernador de Corrientes al cumplirse dos años del inicio de la pandemia de Covid-19 en conferencia de prensa destacó el trabajo de todo el personal médico y el esfuerzo realizado por parte de los integrantes del sistema sanitario de la Provincia. A la vez, resaltó la labor realizada en el estudio sobre el tratamiento con suero equino.

En tanto, este viernes en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, el equipo de salud brindó detalles de la evolución de la pandemia por Covid-19 en la provincia y a la vez, se dio a conocer los avances del estudio científico sobre el tratamiento con suero equino hiperinmune, realizado en el Hospital de Campaña.



Palabras del Gobernador

“Se cumplen dos años de pandemia. Hace dos años tomamos la difícil decisión de suspender las clases e ir a nuestras casas para protegernos. Hubo muchas críticas, pero salimos a enfrentar con decisión a una enfermedad desconocida”, dijo a manera de introducción el gobernador Gustavo Valdés, resaltando que “construimos el Hospital de Campaña en tiempo récord, conseguimos respiradores y tests, y fuimos superando instancias, paso a paso”.



Seguidamente, el mandatario hizo público su agradecimiento, en nombre del pueblo de Corrientes a todos quienes de una u otra manera aportaron su grano de arena para salir adelante en esta pandemia. “Más de mil personas trabajaron codo a codo, muchas veces sin descanso, para salvar vidas”, aseveró.

Prosiguiendo con sus conceptos, comentó que en la reciente última ola de Covid-19, “nuestros especialistas nos indicaron que iba a darse de manera cíclica y que los contagios iban a caer” y en virtud de ello “tomamos la decisión de no restar movilidad a la sociedad que ya estaba harta de no tener libertad durante tanto tiempo de encierro”.



“Los números como podemos ver hoy, bajaron drásticamente. Estamos bien, pero no nos podemos relajar ni descuidar, ya que llega la época de frío”, agregó el gobernador.

A la vez que se refirió al trabajo de investigación de los profesionales del Hospital de Campaña, abarcando a la Ivermectina y al suero equino hiperinmune, en donde “no escatimamos un solo peso para cuidar la salud de los correntinos”.

“Hoy contamos con cerca de 50 dosis mensuales de suero, con una inversión del orden de los 70 millones de pesos”, informó Valdés, mencionando también que la Provincia fabricó respiradores, alcohol en gel e ivermectina, sumado a una encomiable labor investigativa y científica que “habla por sí sola del profesionalismo de nuestra salud pública”.



Valdés expresó luego que “no podíamos dejar de exhibir ante la sociedad estos resultados de investigación y a los profesionales que lo hicieron posible” y, para finalizar, volvió a agradecer el esfuerzo conjunto de médicos y profesionales comprometidos, “como lo han demostrado en estos 24 meses de pandemia”.



En primer lugar, el ministro Ricardo Cardozo destacó la calidad del trabajo y de los investigadores del Hospital de Campaña respecto a la utilización del suero equino en pacientes graves con Covid-19, enfatizando que la investigación es una estrategia fundamental para fortalecer la salud pública.



En tanto, el ministro puso de relieve que es menester lograr las herramientas necesarias para que este tipo de trabajos florezcan y que Corrientes sea “referente a nivel país en el área de investigación científica”.



Luego, al referirse a los indicadores por Covid-19 en Corrientes, Cardozo señaló que los números hablan por sí solos ya que en Corrientes “se manejó de manera adecuada la pandemia”, acotando que tiene que ver con ello la firme decisión y las inversiones promovidas por el gobernador Gustavo Valdés a fin de fortalecer la salud pública en la batalla contra el virus, expresando su orgullo por la creación y conformación del Hospital de Campaña Escuela Hogar.



Para culminar, Cardozo agradeció la labor de todos los actores involucrados en esta lucha contra el Coronavirus e hizo llegar el sentimiento de respeto a los familiares de los más de dos mil correntinos fallecidos a consecuencia de la acción del virus.



Análisis de la pandemia

Por su parte, la directora de Epidemiología de Corrientes, Angelina Bobadilla realizó un análisis sobre la situación epidemiológica del Coronavirus desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad explicando cómo fue la misma en Corrientes. Asimismo, destacó el actual descenso de casos después de la tercera ola.



Acto seguido, mediante una explicación con gráficos, Bobadillla resumió que la mayoría de las localidades ya no se presentan casos activos y las tres olas están resultas hasta el momento. Asimismo, sostiene que Corrientes es la cuarta provincia con menor mortalidad del país y la segunda dentro del NEA; y además es la tercera provincia que más realizó testeos en Argentina.



En este contexto, la titular de Epidemiología seguidamente del análisis realizado llegó a la conclusión que “si no tenemos una nueva variante este sería el comienzo del fin de la pandemia”.



Estudio del Suero Equino

Posteriormente, el encargado de explicar el trabajo realizado con el suero equino hiperinmune fue Diego Farizano, jefe del departamento de laboratorio y bioquímica del Hospital de Campaña. “Es un estudio sin precedentes en la región y también ha sido un desafío implementar una terapéutica en una enfermedad sobre la cual no sabíamos nada”, dijo el médico.

“El objetivo fue hacer medicina basada en evidencia, entender qué pasa en el cuerpo humano más allá de las estadísticas y ve cuál es el método más óptimo para tratar al paciente”, agregó.



Contextualizando, explicó que el suero equino hiperinmune se obtiene mediante técnicas de biotecnología, reproduciendo la proteína que el virus utiliza para infectar las células humanas.

Se fabrica artificialmente una gran cantidad de la proteína que luego se inyecta a caballos, estos producen gran cantidad de anticuerpos contra esa proteína. Después se purifican los anticuerpos anti-covid y se mide su capacidad de neutralizar el virus. Los anticuerpos, al unirse a la proteína del virus, son capaces de neutralizar al Coronavirus en ensayos de laboratorio. Luego, se realizan ensayos clínicos para medir la eficacia y seguridad del suero en pacientes con diagnóstico de infección por Covid-19



La razón por la que se usa caballos es porque, a diferencia del plasma de humanos, el suero equino hiperinmune es mucho más potente y se produce a gran escala, puesto que los caballos tienen un volumen de sangre de seis a siete veces mayor que el de los humanos (un adulto posee entre 5 y 6 litros, un equino entre 35 y 40).



A los caballos se les da una gran cantidad de antígeno (se los hiperinmuniza), lo que les permite producir una importante cantidad de anticuerpos, con una potencia entre 20 y 100 veces mayor a los que producen los pacientes durante una infección natural.



Pasando a la investigación, Farizano informó que en Corrientes, entre enero y abril de 2021 se realizó un análisis estadístico con pacientes internados en el Hospital de Campaña con el objetivo de comprobar si el suero equino disminuía la internación en Terapia Intensiva (UTI) y el requerimiento de asistencia mecánica respiratoria (ARM) pacientes con neumonía moderada y severa de entre 18 y 79 años, dejando afuera de las pruebas a pacientes críticos, embarazadas, personas con antecedentes de alergia a productos equinos y aquellos que recibieron plasma de convalecientes.



Si bien no se trató de un estudio controlado con un grupo placebo, los resultados preliminares mostraron un alto porcentaje de supervivencia a los 21 días de pacientes con neumonía moderada (97.3%) y severa (82.4%).



Para analizar la evolución de pacientes con neumonías en periodos anteriores a la aplicación de suero equino, se comenzó un estudio de cohorte (grupos de pacientes en un determinado tiempo) retrospectivo en pacientes tratados y no tratados con suero equino, cuyos resultados arrojaron que la tasa de mortalidad fue significativamente menos en los pacientes tratados (14%) contra los que no (21,5%). Además, la tasa de alta hospitalaria a los 14 días fue mayor en este primer grupo. El porcentaje de pacientes que requirieron UTI o ARM no mostró diferencias importantes.



Todo lo anteriormente descrito se traduce en que se observó una reducción de la mortalidad al día 28 del 42% de aquellos pacientes que completaron el esquema de dos dosis de suero equino hiperinmune, es decir, de cada diez pacientes, cuatro se salvaron con este tratamiento. “Todos estos pacientes liberaron los recursos necesarios para atender al resto”, declaró Farizano.



Del estudio de cohorte retrospectivo participaron el Ministerio de Salud junto al Hospital de Campaña, la Facultad de Medicina de la UNNE, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Conicet y laboratorios Inmunova. El equipo investigador estuvo compuesto de terapistas, hematólogos, clínicos, infectólogos, kinesiólogos, farmacéuticos, técnicos y bioquímicos.



Farizano cerró su explicación considerando que “el resultado fue muy bueno” e informando que todo lo recabado se envió a una revista científica internacional para su publicación. “Esto va a tener un impacto en el país y en el resto del mundo, demostramos con ciencia, con datos indiscutibles y con profesionales respetados que el suero equino funciona y es seguro”.



Presencias

Tambien participaron del acto el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el ministro de Salud, Ricardo Cardozo; demás ministros del Ejecutivo; legisladores nacionales y provinciales; secretarios y subsecretarios provinciales; interventores, presidentes y administradores de entes autárquicos; directores de hospitales y otras autoridades