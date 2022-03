Esta comisión, ya conformada para el nuevo período, tiene como función dictaminar sobre todo proyecto o asunto referente a la elección y renuncia de Diputados, organización y funcionamiento de Secretaría; modificaciones del reglamento interno, y sobre todo asunto o petición particular que importe o no una erogación para el Estado y no corresponda expresamente a otra Comisión.

Asimismo, entenderá en todo lo relacionado con publicaciones, diario de sesiones, homenajes y monumentos.



HARDOY, Eduardo Daniel (Eduardo Hardoy)



GALARZA, Silvia Patricia (#SilviaGalarza)



: MEZA, Fabiana Mariel (Mariel Meza)



: MANCINI, Maria Eugenia (Eugenia Mancini)



: PODESTÁ, Francisco Ángel (Francisco Talero Podestá)



