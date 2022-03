Cuarenta correntinas recibieron la mención. Gran reconocimiento a quienes se desempeñan en los cuerpos de bomberos.

Acompañado por su esposa, Cristina Garro y el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, en el Salón amarillo, el gobernador Gustavo Valdés encabezó este 8 de marzo un nuevo acto de reconocimiento a 40 correntinas que se destacan en distintos rubros, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

Las mismas, recibieron un presente simbólico por su aporte a la sociedad, a través de sus actividades. Como prueba de ellos, tres bomberas voluntarias fueron ovacionadas al recibir su mención, por su lucha en diferentes focos ígneos durante la emergencia ambiental.



Al momento de dirigirse a los presentes, el mandatario provincial instó a todos a “luchar para construir una sociedad más igualitaria”, expresando un feliz día para todas las mujeres y enfatizando que “me llenan de orgullo”. Para Valdés, se trata de un día de reflexión, de enseñanza, de aprendizaje, para “darnos cuenta que todavía la sociedad es desigual”.



Paridad de género

En ese sentido, comentó que una de las asignaturas pendientes que tiene la Provincia de Corrientes con las mujeres es la Ley de Paridad de Género, cuyo proyecto se encuentra en la Legislatura provincial, para su tratamiento y posterior aprobación.

“Cuando la mujer logra y conquista más derechos, quiere decir que estamos en el camino correcto por la igualdad”, reflexionó Valdés, acotando que los hombres, sin distinciones, “debemos ponernos las manos en el corazón, ser más generosos, comprensivos. Acompañar a la mujer en su diversidad, en su forma de pensar y manifestarse y caminar juntos en esta sociedad”.



Asueto administrativo

Asimismo, consideró acertado la medida dispuesta en este Día Internacional de la Mujer de otorgar asueto administrativo a las mujeres correntinas que forman parte de la administración pública provincial, abarcando a las docentes.

Por la igualdadEl gobernador puso como ejemplo de las desigualdades el hecho que muchas veces las mujeres tienen más capacidad, más preparación y dedicación, pero sin embargo “no perciben lo mismo que los hombres y muchas veces, cobrando lo mismo, no ascienden laboralmente a la misma velocidad que los hombres”.Al continuar con sus palabras, el titular del Ejecutivo expresó que los hombres “nos tenemos que dar cuenta lo que implica el género y la cuestión de género, de todas las formas. Con un homenaje como el de hoy, con una marcha y cualquier tipo de actividad que promuevan los derechos de las mujeres”.“Si no reflexionamos un día con profundidad en lo que implican las cuestiones de género no vamos a cambiar absolutamente nada”, concluyó Valdés.



Todas las homenajeadas

1. Angelina Bobadilla - Directora de Epidemiología

2. Araceli Barrios - Jefa de Emergencias del Hospital de Campaña

3. Carolina de Jesús - Enfermera del Hospital Vidal

4. Carolina del Mar Rodríguez - Bombera voluntaria de San Luis del Palmar

5. Mirta Rosario Viera - Bombera voluntaria de Santo Tomé

6. Guadalupe Monjes - Bombera voluntaria de Itatí, quien pasó su cumpleaños apagando incendios

7. Silvia Meza - Centro Aguará

8. Alejandra Boloqui- Presidenta de la Cámara Provincial de Turismo, quien ayudó con los incendios de la Reserva Don Luis en Cambyretá

9. Liz Elizabeth Rodríguez - Docente y bombera

10. Lettizia Alcaraz - Jugadora de rugby y futbol

11. Eunice Gauna Badaro - Jugadora de pádel

12. Chela Gómez Morilla - Artista plástica

13. Hermanas Vera, Boni y Rafa - Artistas chamameceras

14. Nilda Beatriz Sena - Escritora de San Luis del Palmar

15 Romina Esquivel - Cocinera del Iberá

16. Dana Alarcón - Estudiante

17. María Mercedes Vázquez - Periodista

18. Escribana María Cristina Vallejos Gil de Lotero

19. Gabriela Valenzuela - Senadora nacional

20. Sofía Brambilla - Diputada nacional

21. Graciela Rodríguez - Senadora provincial

22. Alejandra Seward - Senadora provincial

23. Lucia Centurión - Diputada provincial

24. Silvia Patricia Galarza - Diputada provincial

25. Andrea Giotta - Diputada provincial

26. Lorena Lazaroff - Diputada provincial

27. María Eugenia Mancini - Diputada provincial

28. Fabiana Mariel Meza - Diputada provincial

29. María del Carmen Pérez Duarte - Diputada provincial

30. Albana Rotella - Diputada provincial

31. Noelia Bazzi - intendenta de Bella Vista

32. Graciela González - intendenta de Berón de Astrada

33. Lorena Kowacz - Intendenta de Colonia Liebig

34. Paola Chukel - Intendenta de Garabí

35. Marisa Chejcovick - Intendenta de Lomas de Vallejos

36. Zulema Fernandez - Intendenta de Mariano I. Loza

37. Sintia Magaldi - intendenta de Pago de los Deseos

38. Giovanna Morales Maciel - Intendenta de San Cosme

39. María Almirón - Intendenta de Santa Ana

40. Luz Marisol Fagúndez - Intendenta de Yapeyú