El equipo de La Rioja le ganó a Comu en su visita a Mercedes por 84 a 77 y sumó un nuevo triunfo en la gira que había comenzado de manera positiva en Oberá. Gerlero y Alessio fueron los goleadores en el ganador con 16 puntos. Hasell fue el goleador del juego con 18.

Con un juego ordenado Comu arrancó el juego arriba en el marcador pasándose bien la pelota y aprovechando el tiro que le permitía Riachuelo que defendía en una zona bien cerrada. Pero cuando promediaba el parcial el equipo de La Rioja empezó a encontrar no solo el gol en la pintura sino el tiro del perímetro lo que le permitió pasar al frente. Tras pasar la línea de los cinco se sucedieron los errores en el ataque de ambos conjuntos lo que establecía una paridad en el marcador en 12. Pero el local ordenó su defensa y recuperó dos bolas que no pudo plasmar del otro lado.

Aparecieron en la visita los triples de Gerlero y la intensidad de Corvalán para darle otra dinámica al ataque y así pasar al frente con un triple de Alessio a falta de un minuto. Con el partido 20 a 17 hubo un buen cierre del aurinegro que con triple de Konsztadt empató 20 a 20 un resultado que le quedaba bien al juego por lo hecho por ambos en el primer parcial.

El segundo parcial mostró a dos equipos erráticos y sin volumen de juego. En ese contexto el que sacaba diferencias era Riachuelo que sumaba de tres con Alessio y Corvalán. Fue el peor pasaje del local que no encontraba un buen tiro para recortar la diferencia que fue de siete (22-29) a falta de 5.

29. Laginestra vio que las cosas no

funcionaban y pidió un tiempo muerto para tratar de dirigir el barco a buen puerto. Pareció entenderlo Adams que mostro otro carácter en la pintura ante los grandes y luego Hasell que sumó para recortad la ventaja a tres. La visita volvió a jugar apostando a los grandes y Leiva respondió con un doble y un triple para poner el juego 37 a 31. El ingreso de Mariani le dio más velocidad al ataque local que pudo correr la cancha. El cierre fue mejor para la visita que anotó a través de Espinoza y recuperó la bola a falta de dos segundos pero el tiro de Riks se fue lejos. 41 a 35 a favor de la visita fue el primer tiempo que tuvo pasajes interesantes entre dos equipos muy parejos.

En el inicio aparecieron los triples en los dos equipos. Safar y Gerlero no erraron y Konsztadt contestó para el local. Las perdidas en Comu se sentían en el aro de enfrente porque Riachuelo cuando podía corría la cancha y si no jugaba con sus internos. Así logró la máxima 51 a 42 a falta de 6.23. Un tiempo muerto de Laginestra no pudo cortar la levantada que llegó a 12 con un triple de Safar. Siguió pasándose mejor la pelota Riachuelo y encontró el gol en las manos de Alessio (6 consecutivos) para lograr una diferencia de 14. Un triple de Rivero pareció encabezar una remontada pero las pérdidas se volvieron a repetir en local y el final del parcial fue favorable a la visita por 51 a 64.



Volvió con varios cambios Riachuelo y el local metió un parcial de 10 a 5 para ponerse a ocho. Una vez más la visita volvió a mostrar un juego ordenado que le permitió mantener una diferencia por arriba de los dos dígitos. A cinco del final el aurinegro arrimó y se puso a siete pero un triple de Ricks volvió a poner las cosas en su lugar. Comu no se dio por vencido y siguió sumando con Hasell y

Adams ahora posteado. Así las cosas a 2.53 la diferencia a favor los Riojanos era de cinco (71-56). Comu erró una bola fácil debajo del cristal y a la vuelta Safar clavó una bomba y por si fuera poco otro ex Comu Miguel Gerlero también sumó de a tres para estirar la diferencia a once. Sin errores en el final Riachuelo se quedó con un triunfo muy festejado por 84 a 77.



Síntesis

Comu: Rivero 5, Guerra 12, Adams 17, Diez 4, Hasell Jr. 18 (f.i) Daniel, Konsztadt 14, Mariani 7. DT: Hernán Laginestra

Riachuelo: Paletta, Gerlero 16, Espinoza 10, Leiva 9, Safar 14 (f.i.) Alesiso 16, Corvalán 7, Ricks 10, Sánchez 2 DT: Daniel Farabello.

Parciales: 20/20; 15/21 (35/41); 16/23;26/20 (77/84)

Arbitros: Daniel Rodrigo, Nicolás D'Anna y Fabio Alaniz