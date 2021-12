Hernán Laginestra vive sus primeros días en Mercedes con la tranquilidad de haber sumado los dos primeros triunfos con Comunicaciones como local pero con la necesidad de que el equipo empiece a asimilar los cambios que propone para el futuro. El aurinegro se prepara ahora para lo que será la última gira de 2021 por la provincia de Buenos Aires, para enfrentar a Peñarol el 20 y a Argentino de Junín el 22 de diciembre.

El entrenador que fue campeón de la Liga Uruguaya hizo referencia al comienzo de su gestión sosteniendo que “creo que el equipo tuvo entrega, tuvo corazón, fuero dos partidos sumamente complicados contra equipos que están entre los cuatro mejores actualmente de la competencia, y nosotros tuvimos errores y virtudes como todo equipo en construcción, pero tuvimos también la valentía de sacar los juegos adelante y eso nos permitió tener dos partidos ganados como local lo que no es poco en esta Liga”.



Hizo referencia a lo que significa un partido ganado en esta Liga. “Creo que es un montón, nosotros afrontamos el juego con poco trabajo colectivo juntos y los jugadores hicieron un esfuerzo muy grande por tratar de correr mis reglas defensivas, por momentos lo pudimos hacer, por momentos fallamos, pero lo importante es que nunca nos caímos, no nos dimos por vencidos, mantuvimos el espíritu de equipo unido y nos pudimos quedar con los triunfos que era lo que queríamos”.



El equipo mostró otra cara cuando cayó en uno de esos baches que tenía (con Ferro abajo por 19). Al respecto dijo “esos pasajes que el equipo no estuvo bien, que Ferro los aprovechó, tuvimos la capacidad de volver, de no entregarnos y el premio fue el haber ganado el juego”.



La gira que viene

Sobre los partidos que se vienen, Peñarol y Argentino dijo “cuando vos salís a la ruta no hay partidos fáciles, son dos equipos que tienen un personal acorde a la competencia. Que pueden ganar o perder contra cualquiera (el lunes Peñarol ganó en Formosa) y seguramente van a ser dos partidos bravos como todos los que juguemos de acá hasta que termine la temporada. En esta Liga no hay partidos fáciles, no te podes relajar y nosotros tampoco estamos en una situación de andar midiendo y eligiendo rivales. Tenemos que jugar contra todos y dar nuestro máximo esfuerzo todos los días de entrenamiento para ser un mejor equipo y que eso nos permita tener más chances de ganar”.

Laginestra llegó con un plantel armado por el técnico saliente y sobre esto señaló “es un equipo con buenos jugadores. En todo proceso nuevo de cambio de entrenador, de extranjeros o nacionales, cuando hay cambios en general en los equipos siempre hay una restructuración, hay un nuevo armado. Eso lleva tiempo, hay que tener paciencia, mucha predisposición porque los tiempos se acortan y hay que estar muy unidos para que en todo momento todos estemos jugando lo mismo”.



Todavía no evaluamos hacer algún cambio, dijo en otra parte de la charla “hoy estamos conociéndonos. En el día a día y en los juegos vamos evaluando y en base a la necesidad que tengamos, si la tenemos, trataremos de hacerlo pero todavía no hablamos nada”.



La vuelta a la Liga Nacional

El coach tuvo un paso fugaz por Colombia, pero antes fue campeón de la Liga Uruguaya. Sin embargo tiene un concepto muy elevado sobre la competencia local. “La Liga Nacional nuestra es fabulosa, es táctica, es defensiva, todos los equipos tienen un plan de juego. Todas las noches te encontrás, depende el rival, problemas a resolver y la verdad que la Liga nuestra es hermosa, es linda para el espectador, para el jugador y para el entrenador dirigirla. Estoy muy contento de este retorno y de esta posibilidad que me dio Comunicaciones de volver a nuestra Liga”.

Además puntualizó “es una Liga que tiene este condimento por la actualidad del país, con un dólar que complica y hace que haya equipos que estén jugando sin extranjeros. Se puso un poco más baja, no hay tanta altura porque quienes ocupaban esos puestos eran los foráneos, también se sumaron muchos jóvenes lo que le dio mucha intensidad y entonces a la valía táctica y al entendimiento que tiene esta Liga se le sumó más energía, mas piernas, más juventud y la verdad que es una Liga complicada de jugar, intensa y con jugadores que saben lo que hacen en la cancha. La verdad que los equipos están bien plasmados y cada uno tiene sus virtudes y errores pero en definitiva cada uno es un equipo. Yo no veo como en otros lados equipos que no están armados, que juegan sin sistemas, acá hay gran parte de la necesidad de los entrenadores cubiertas”.



“Hoy hay muchos jugadores de jerarquía que se han ido a jugar al exterior y han subido jóvenes con muchos deseos, con muchas ganas de mostrar su juego en la elite. Han subido de la Liga de Desarrollo, de la Liga Argentina y eso es todo intensidad. A lo mejor se cambió un poco de jerarquía y de altura por la cuestión de los americanos y los argentinos que se fueron a jugar al exterior pero eso fue reemplazado por mucha dinámica, por mucho “fuego”. Entonces en la Liga quedó el bagaje táctico y técnico más la juventud y la intensidad, por lo tanto vemos partidos muy intensos, parejos rápidos y lindos para disfrutar”.



Por último hizo referencia a sus primeros días en Mercedes “la verdad es que estoy muy bien, muy cómodo, he tenido un gran recibimiento por parte de los dirigentes del club que me brindaron todo lo que necesito y se pusieron a disposición para ayudar como así también los jugadores. Muy a gusto, contento con este nuevo proyecto y sumamente motivado porque hay que poner todo lo que tiene uno al servicio del equipo en estos meses que faltan de competencia. Si ya pasó media Liga hay que jugar el resto, no guardarse nada en el día a día para que tengamos un equipo encaminado al final de la temporada” terminó diciendo.