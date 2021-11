Finalizó el taller de “Capacitación en Lengua de Señas: Fortaleciendo la inclusión”, con el objetivo de promover la igualdad de acceso a la atención, generando estrategias básicas para la comunicación con personas sordas. La actividad estuvo organizada por el ministerio de Educación a través de la dirección de Educación Especial y fue destinada al personal de administración ministerial con la entrega de certificados.

El acto formal de la entrega de certificados se realizó esta mañana en la sala de Situaciones ministerial con la presencia de la ministra de Educación Susana Benítez junto al subsecretario de Educación Julio Navias, directora de Educación Especial Silvia Cabrol.

Al respecto la titular de la cartera educativa señaló: “ Junto a la dirección de Educación Especial de este ministerio, hemos diagramado una acción más sobre la inclusión que es uno de los ejes de la política de Estado de nuestro Gobierno y hablar de inclusión es hablar de sentirnos iguales de poder comunicarnos, aquí en este ministerio muchas personas ingresan a realizar sus trámites y el personal de la recepción, mesa de entrada al igual que en todas las direcciones muchas veces se había imposibilitado establecer esta comunicación por la que no tenían conocimiento de la lengua de señas, es así que desde el personal surgió la inquietud han sido capacitados por la dirección de Educación Especial junto a una especialista y hoy es una realidad, manejan la lengua y por supuesto también han recibido sus certificados. Entendemos que esta acción debe ser sostenida, perfeccionada, incluida en otras acciones como por ejemplo ya lo hemos hecho capacitando a más de 700 docentes de la provincia en lenguas de señas y escritura braille”.

Por su parte el subsecretario Navias felicitó esta iniciativa de los presentes e instó a continuar formándose y capacitándose: “Siempre promovemos y tratamos de acompañar, darle facilidades al personal y nos da satisfacción que esto surja de ustedes para comunicarse mejor con aquellas personas que se acerca a hacer algún trámite y podamos tener un dialogo más fluido y que se sientan cómodos, porque los que no conocemos ese lenguaje generamos una barrera que tenemos que ir rompiendo”.

La directa de Educación Especial expresó que la capacitación contó con 10 clases una vez a la semana de dos horas y media, donde se terminó una primera etapa que continuará el año que viene con una especialización. Así como también, se continuará sumando a más personal de diferentes áreas del ministerio de Educación para continuar con la capacitación en lenguaje de señas y braille.

En este marco Sebastián Ramirez que se desempeña dentro del área contable dijo: “Cuando me llegó la propuesta lo pensé como una formación personal más para mi tarea que desempeño dentro del ministerio y con los compañeros también llegamos a la misma idea más que nada las personas de la mesa de entrada eran los que sentían esa necesidad, porque en cualquier momento podía surgir esto y tenemos el apoyo de la dirección de Educación Especial que nos ayudó”

Marcela Agazzani del área de recepción contó una anécdota que le sucedió en recepción:” Una persona vino, me hizo una consulta y me di cuenta que era una persona sorda, entonces le di un papel y un birome para que esa persona me pueda decir que era lo que necesitaba y en que lo podía ayudar, fue la única manera que tenía en ese momento de poder entenderme con esa persona. Hoy con esta herramienta me permitirá desenvolverme de una mejor manera y poder solucionar el tipo de problema que traiga al ministerio una persona sorda, nos dieron todas las herramientas para poder de esa manera colaborar, ayudar, entender a una persona sorda”, dijo en tanto agregó: “Muchas gracias porque fue muy valioso lo que aprendimos, nos va a servir no solo para nuestro desenvolvimiento laboral, sino que también para la vida”.



Cabe destacar que la capacitación estuvo a cargo de Yamila Sclippa interpretación en lengua de señas, forma parte del equipo técnico de la Dirección de Educación Especial e Intérprete, del ministerio de Educación de la provincia y desde el 2016 forma parte de FENILSA (Federación Nacional de intérpretes LSA), como referente de la provincia de Corrientes.