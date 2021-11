Miles de personas estuvieron presentes en el cierre de campaña de Eco + Vamos Corrientes, en el Polideportivo Malvinas Argentinas, donde Mariel y Mariano y todo su equipo hicieron estallar a los seguidores

Con la Presencia de Peteco Vischi, Pedro Braillard Poccard, Senadores Nacionales, diputados e intendentes de localidades vecinas, y los miles de seguidores, militantes, familias enteras se agolparon en la cancha del Polideportivo Malvinas Argentinas, donde Mariano y Mariel pudieron concretar su cierre de campaña



Mariano Otaduy en su discurso dijo:

Buenas noches militantes, buenas noche al público general muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros este momento hermoso, uds .

No se imaginan lo que se observa desde aquí. Recién estaba hablando con la gente del equipo de trabajo acá y me preguntan cuándo las que sensación percibía desde aquí, automáticamente se viene la cabeza la palabra ESPERANZA , la palabra esperanza es lo que nosotros rescatamos en cada caminata que hicimos y cuando charlamos con los vecinos y digo esto y lo recalcó porque observamos en ellos cuando los miramos a los a los ojos, porque nosotros si le podemos mirar a los ojos a los vecinos, porque nosotros hablamos con el corazón; pero principalmente porque cada militante que está acá también recorrió toda la ciudad, puerta a puerta y hablo con el vecino sin música Y sin ningún tipo de banderías políticas y le mostró cara a cara que hay esperanza y en este camino de Esperanza también encontramos a un jubilado albañil que se acercó y nos dijo, que nos daba el apoyo porque cree que nosotros realmente podríamos cambiar la realidad de esta ciudad, también nos encontramos con Ariel, un maestro pastelero que tuvo la desgracia de sufrir un accidente laboral, se prendió fuego su casa y sin embargo con toda su energía y su esfuerzo, apoyado por las gestiones del gobierno provincial salió adelante y hoy es un exitoso panadero, esto demuestra que la esencia del mercedeño para salir adelante es el trabajo.



Tenemos que acompañar, tenemos que buscar ayuda y no solo estamos dispuestos a trabajar no solamente para él y Jorge sino por todos los mercedeños y lo más importante es que está elección que tenemos ahora no solamente nos marcará los 4 años que se vienen, sino también las generaciones venideras, que entenderán que el proyecto encabezado por Gustavo Valdés en la provincia y acá en Mercedes por Mariel Meza es lo que cambiará definitivamente la realidad de todos los mercedeños.

Luego la candidata a intendente Mariel Meza, ante el fervoroso recibimiento dijo: " hemos puesto un freno y ganado las elecciones al Kichnerismo dos veces y en Mercedes y el domingo le vamos a ganar nuevamente, este domingo no es una elección más, se definen muchísimas cuestiones a nivel local, a nivel provincial y nacional por eso es clave que acompañemos a Peteco Vischi y a Manuel Aguirre y a todos nuestros candidatos, porque son personas que conocen nuestra realidad, conocen la correntinidad que tenemos y saben cómo defendernos en Buenos Aires. no van a ir a pedirle permiso a Cristina kirchner para levantar o no la mano, ellos van a levantar porque saben que Corrientes es parte de un país hermoso, rico y que nos siguen discriminando, tenemos que pegar un freno al Kichnerismo, nos pueden seguir discriminando, en este presupuesto nacional nos han quitado el 30% para Obras Públicas, para nuestra gente, para nuestros correntinos, sin embargo a Santa Cruz le han dado el 800% más que el año pasado, por ello les pedimos mercedeños, apoyemos a nuestros candidatos, porque son las personas indicadas para representarnos en Corrientes a nivel local, no es una elección más este domingo, se define el modelo de ciudad que queremos para nosotros, el modelo de ciudad que queremos para nuestros hijos y para las futuras generaciones, eso se define este domingo y en eso mercedeños todos somos responsables si queremos una comunidad en donde primen los valores, los principios en donde el seno de la familia sea lo principal para la formación de los mejores ciudadanos que lleven al desarrollo a nuestra ciudad que lleven a la educación al trabajo y está en las manos de todos nosotros, ustedes tienen la responsabilidad del voto para poder llegar a esa comunidad qué soñamos, y nosotros la responsabilidad de gobernar y tenemos un equipo de trabajo que representa una propuesta joven, una propuesta sana con valores, una propuesta que trae aire fresco a la política, que trae nuevas ideas a nuestra ciudad, nuevos proyectos pero no solamente nosotros lo decimos, sino que lo demostramos, forman parte de este gran equipo personas que vienen de afuera de la política y personas que si están en la política y que hoy se comprometen porque saben qué es necesario cambiar la realidad de nuestra ciudad, necesitamos una ciudad en donde los jóvenes tengan oportunidades de crecer de trabajo, de educación, que los jóvenes no se vayan del pueblo donde los vio nacer, no queremos más que se sigan yendo de nuestra ciudad.



Somos la única propuesta encabezada por una mujer, por lo cual agradezco enormemente la confianza que me han tenido, pero fundamentalmente fuimos la única propuesta responsable que ha presentado qué es lo que quiere hacer en Mercedes en cada área en cada cuestión, que es importante para nosotros y que consideramos que debe cambiar, fuimos los únicos y eso nos hace diferentes, eso nos hace diferente para el domingo para tener una posibilidad de demostrarles que son posibles nuestros proyectos, que los sueños se pueden cumplir, y por allí andan diciendo que copiamos los proyectos y les digo señores, en 8 años esos proyectos que supuestamente copiamos no lo han llevado adelante porque no era una elección, pero saben que había necesidad en la comunidad que los eligió, era la posibilidad de cambiarle la vida a mucha gente al barrio Pompeya que no tiene red de agua potable en el año 2021, podemos creer eso, al barrio Merceditas, que no tiene red de agua potable, nuestros niños, nuestras familias toman de una perforación el agua, podemos entender que estemos pasando por eso? nuestra ciudad debe decirle basta a este modelo y yo incluyo en estos 8 años y a los dos candidatos hombres, porque hace unos años ambos proyectos odiaban a nuestro gobernador Gustavo Valdés, uno decía que Gustavo Valdés nos llevaría un pozo por eso no había que votarlo y otro cuando vino Gustavo Valdés a saludarnos por nuestro cumpleaños, no lo dejó hablar con la falta de respeto que eso significa y la vergüenza que nos da los mercedeños, son los dos proyectos que han nacido del kirchnerismo y que hoy sorpresivamente adoran nuestro gobernador y hoy sorpresivamente reparten nuestra boleta de nuestro gobernador con los candidatos nacionales, entonces cuál es su proyecto de gobierno, cuál es su proyecto de comunidad o están del lado de quién gana nada más, es una oportunidad única su militancia su vocación de servicio, pero saben que nosotros somos diferentes porque tenemos valores, porque tenemos principios y fundamentalmente tenemos lealtad al proyecto que siempre pregonamos, que siempre ha llevado a nuestra provincia un desarrollo y siempre militamos por ese proyecto, porque sabemos que este proyecto, es el proyecto que nos va a llevar a un progreso, a vivir en democracia y en paz, en armonía y estamos desde siempre y no para una elección, solo quiero decirles mercedeños que estamos trayéndoles una propuesta que no ha sido armada para una elección, ha sido armada hace muchos años, venimos trabajando en esta propuesta para las futuras generaciones de nuestra ciudad, no para una elección y esa propuesta está articulada de manera de llevar a Mercedes hacia una ciudad pujante, hacia una ciudad oportunidades hacia una de las ciudades más potentes dentro de la provincia de Corrientes y de la región, por eso hablamos de turismo, por eso hablamos de industrialización, hablamos que hay que tener en cuenta a nuestros adultos mayores, hablamos de la inclusión, hablamos de discapacidad y las mujeres de todos los temas que hoy necesitan ser tratados y dar una solución real, pero todos estos temas están articulados de manera de poder llevar un proyecto serio que lleve a Mercedes.



Quiero transmitir nuestro mensaje, transmitir esta propuesta, contagiar a nuestros vecinos este domingo se define el futuro de todos los mercedeños, acompáñenos con su voto, acompáñanos y que no los confundan, esta es la boleta que va a llevar a Mercedes al progreso, para nuestros hijos, para nuestros nietos y vamos a estar contentos el día en que nos retiremos a descansar y digamos, yo por mi comunidad puse todo lo que había que poner, porque le aseguré el futuro a mis hijos.