Con varios conjuntos musicales en el Anfiteatro Julian Zini, Mariel Meza y todo su equipo dejaron un mensaje claro a los presentes “queremos recuperar la cultura del trabajo”

Este sábado pasado en el Anfiteatro Julián Zini, se llevó a cabo un festival con varios grupos musicales, Grupo Vera Monzón, Los del Estero, Los Hijos de los Barrios y para el cierre grupo Limite, con un gran marco de público.

En esta oportunidad Mariel Meza como Mariano Otaduy hicieron uso de la palabra, la candidata dijo “veo mucha gente mayor que han forjado una vida de trabajo y que lamentablemente hoy esa culturase está perdiendo y no queremos que se pierda, porque la única manera de salir adelante es con trabajo y nada más y eso es lo que debemos transmitirles a nuestros jóvenes y a nuestros niños.

Somos una formula nueva y joven, con un gran equipo detrás, pero no crean que por ser jóvenes no tenemos experiencia, la tenemos y tenemos idoneidad, nosotros creemos que la política sirve para cambiar la vida de cada vecino, sabemos que es posible, no debemos renunciar a nuestros sueños, porque está en juego el futuro de nuestra comunidad y cada uno es importante.



A su vez la candidata agrego “apostamos a nuestro parque industrial, a nuestra seguridad, a nuestros adultos mayores, a inculcar valores a nuestros niños, por eso los invitamos a Uds. a recuperar nuestros valores este 14 de noviembre