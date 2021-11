La ministra de Educación, Susana Benítez encabezó esta mañana el acto de apertura del “1er Congreso Virtual de Docentes: El futuro de la Educación, Reinventarse Para Nuevos Desafíos”. La actividad tuvo lugar en la sede de la Asociación de Magisterios de la Enseñanza Técnica (Amet) y contó también con la presencia del ministro de Ciencia y Tecnología, Orlando Macció, autoridades nacionales y provinciales del gremio y parte del gabinete educativo.

“Educación y trabajo conforman un binomio que es sinónimo de desarrollo, y desarrollo lleva a la inclusión”, dijo la Ministra durante el acto de apertura, oportunidad en la que hizo especial hincapié en los pilares de las políticas de Estado provinciales que son “modernización, desarrollo e inclusión”.

En ese sentido (luego de hacer públicos los saludos del gobernador Gustavo Valdés) dijo que en Corrientes se está trabajando para que todas las escuelas tengan conectividad, además se están entregando netbooks dotadas de plataformas digitales provinciales a cada alumno de primer año.

Vale resaltar que el congreso surge como un medio eficaz para reunir personas de diversos lugares al mismo tiempo superando las barreras del tiempo y las distancias geográficas, y es además una oportunidad para seguir transformando la Educación.

“Estos encuentros nos motivan como docentes y nos impulsan a seguir trabajando. El Gobernador reconoce el valor, coraje y compromiso que tuvieron, tienen y seguirán teniendo los docentes de corrientes”, aseguró la ministra y agregó: “La pandemia sigue entre nosotros, sin embargo, la valentía y el coraje de los docentes y directivos ha permitido que la educación continúe en pie.

Mientras la pandemia transcurría y tantos docentes enseñaban desde sus casas y los alumnos aprendían con el apoyo de sus familias, nosotros pensábamos en los alumnos que tenían que seguir cumpliendo su trayectoria educativa y cumplir con sus prácticas profesionalizantes. Nos reunimos muchas veces con el gremio para tratar de que los estudiantes lo pudieran hacer cuanto antes, y así lo hicimos, lo logramos y el camino para el logro fue el compromiso de las escuelas, docentes, directivos y todo el organismo de conducción”.

En el mismo sentido, el ministro Macció resaltó: “Seguramente las TICS sirvieron para poder mantener viva la educación en todos los niveles con un esfuerzo muy grande de la Ministra de Educación pero hay cuestiones que la tecnología no puede suplir a la presencia del docente, porque los educadores no solo transmiten contenidos, (eso hoy es fácil de obtener en la red), el docente da formación y eso es fundamental”. Seguidamente manifestó: “La Educación Técnica le resuelve el problema al que egresa y a su familia. La educación técnica, que lucho durante muchos años por estar postergada hoy está dándole a nuestros jóvenes las posibilidades de que ni bien salen de la escuela pueden entrar a un trabajo de calidad y esto no es poco”.



El secretario general de Amet Rufino Fernández por su parte indicó: “Para nosotros es un gran desafío y un gran honor poder llevar adelante este tipo de actividad, más allá de la experiencia que tenemos desde el año pasado con la realización de las distintas actividades de capacitación, pero esta es para nosotros una prueba de fuego”.



El acto contó además con la presencia del subsecretario de Educación Julio Navías, la directora de nivel Secundario Práxedes López, el director de Educación Técnico Profesional Ramón Sampayo, la presidenta del Consejo General de Educación María Inés Pérez de Varela , la directora de títulos Mariel Shlatter, supervisores y de manera online estuvo la secretaria genera nacional de Amet Sara García.