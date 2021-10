En la cancha de Taragui se llevó a cabo otro acto de presentación de candidatos de Eco + Vamos Corrientes, “nosotros no venimos a trabajar para una elección, nosotros trabajamos seamos o no seamos gobierno municipal, por qué no me interesa de qué color de Partido sean, vamos a trabajar para cada vecino”

El Barrio Itati, un barrio casi postergado, pero con muchas ganas de cambiar, es por ello que los vecinos se concentraron en la cancha de Taragui para escuchar a los candidatos de Gustavo Valdés.



Los oradores fueron Jorge Pucheta, quien encabeza la colectora “Somos Mercedes” Lista 254 “recuerdo que le decía a mis padres, cuando era niño, que yo quería jugar en este club y así fue, y fui formado con muchos valores, como todos los que hoy me acompañan, cuando me acerque a Mariel para presentarle un proyecto me dijo que si, nos apoyó e inmediatamente comenzamos las actividades en los Merenderos Taarombi, después me invitó a participar en la política y no lo pensé dos veces, y aquí estoy, convencido que Mercedes tiene futuro de la mano de Mariel”



Luego se escuchó a la candidata a Intendente Mariel Meza “cuando lo escuchaba Jorge veía en él, lo que nosotros queremos para nuestra ciudad ese niño como el relataba hace un ratito que pasaba por la cancha y decía quiero jugar en este Club y que hoy después de tantos años lo recuerde como lo logro, formado por este amor que tiene por su Club y que a tantos jóvenes y a tantos niños a logrado formar como buenos ciudadanos para nuestra ciudad, personas como Jorge comprometidas con la comunidad”

La candidata también se refirió a la figura de otro candidato “por ahí escuché algún dicho de otro candidato, que decía que me fui a pedir al gobernador que bajen de la lista a otro candidato dando a entender que tengo miedo” y con más énfasis dijo “…no le tengo miedo a nadie, no le tenemos miedo a nadie, porque tenemos valores, somos limpios qué no tenemos ninguna mancha, solo tenemos el interés de trabajar para tener un buen futuro para estos chicos que nos acompañan!!!”

También dijo “como madres, como padres seguramente su anhelo más grande es que el día de mañana ellos salgan de la escuela y tengan un trabajo o salgan de la secundaria y pueden seguir estudiando eso es lo que queremos nada más que eso y sabemos qué es posible porque sabemos que lo haremos de la mano del gobernador Gustavo Valdés por eso ayer estuvo la Ministra de Educación junto a nosotros Porque el gobernador le ha enviado a Mercedes a acompañarnos por eso ha estado hacer el Interventor de Invico, proyectando en el nombre del Gobernador y junto a nosotros, viviendas para todas las familias que le hacen falta un techo digno y que todavía no puedo acceder, también mirando terrenos para la construcción de la Cancha de San Lorenzo y que hemos gestionado antes de llegar al gobierno, nosotros no venimos a trabajar para una elección, nosotros trabajamos seamos o no seamos gobierno municipal, por qué no me interesa de qué color de Partido sean, vamos a trabajar para cada vecino”

Apuntando sobre uno de los ejes de campaña manifestó que “sabemos que los clubes son herramienta que van a sacar a los chicos de la calle qué van a sacar a los jóvenes de la calle que van a con valores como Jorge, entonces estoy cansada de que se refieran a los jóvenes que no sirven para nada por aquellos que están en la esquina y no aportan a la comunidad, no tienen oportunidades porque no se le da a las oportunidades que se merecen, tenemos que darle la oportunidad de trabajar, de demostrar lo que ello pueden hacer, tenemos que darle la oportunidad de estudiar”

A su vez agrego que “nuestros mayores nuestros mayores que toda su vida fue de trabajo, para la construcción de nuestra comunidad hoy son olvidados, hoy vemos abuelos que hoy son olvidados y debemos trabajar para ellos, porque son nuestra historia, nuestras raíces”



Ya casi cerrando el acto se dirigió a la platea femenina “mujeres nosotros sabemos lo que es traer un hijo al mundo, el coraje qué significa criarlos, educarlos, acompañarlos, este coraje necesitamos para construir nuestra comunidad con valores que dignifican a la Familia y por eso las invito a que con nuestras fuerzas como mujeres logremos ese futuro que soñamos para nuestra ciudad”