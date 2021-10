El gobernador Gustavo Valdés presidió este martes el acto inaugural de la Exposición Nacional de Razas en la Sociedad Rural de Corrientes, donde insistió en la apertura total de la exportación de carnes, asegurando que "es un error cerrar".

El Mandatario correntino destacó en la ocasión el valor estratégico de este producto al que consideró un "commodity" y por lo tanto, importante para el ingreso de divisas y para el progreso del país, entendiendo que no debe sufrir las consecuencias del "mal manejo de la economía" por parte del Gobierno nacional. Y se diferenció: "Yo creo en la Argentina del diálogo", dijo y celebró la presencia de la Mesa de Enlace, con la cual aseguró que conversará para buscar soluciones.En tanto, desde el sector ganadero felicitaron al Gobierno provincial por las "políticas de Estado en un marco de interacción público-privado que genera espacio de consensos" y apostaron a convertir a Corrientes en la mayor vidriera ganadera de la Argentina y el Mercosur.



Tras el corte de cintas, Valdés y las demás autoridades se trasladaron hasta el salón principal del predio ubicado sobre la Ruta 12 en la localidad de Riachuelo. Allí, antes de servir la cena, se pronunciaron los discursos con el cierre del Gobernador correntino.



En la ansiada presentación de la exposición se destacaron las razas Braford, Brahman, Brangus, y por primera vez se incorporaron caballos criollos. En estos días Corrientes es sede de la mejor genética bovina del país, en el marco de la 18º Exposición de Braford y la 9º Exposición de Terneros, y la 52º Primer Gran Nacional de Brangus, y la 15º Exposición Nacional del Ternero, la 19º Exposición Brahman, y la 8º Exposición Nacional de Caballos Criollos.



Valdés: “Que se abra la exportación de carne nuevamente en la República Argentina, que se apoye al campo argentino”

Al iniciar su discurso el gobernador Valdés mostró su alegría al expresar que “un día volvimos, prácticamente 20 meses que pasamos por muchas y pasamos tal vez por tiempos difíciles, los tiempos más difíciles que yo tenga memoria desde 1983 que no son pocos años, donde nos tocó conjugar una pandemia de características hace 20 meses atrás absolutamente inciertas” a lo que agregó que “nos tocó gobernar a ciegas, donde había miedo, temor, desazón y gracias a Dios por el trabajo de los médicos, enfermeros, policías y maestros pudimos salir adelante por eso ese homenaje que hacía al principio de las alocuciones y a los organizadores del evento muchísimas gracias porque ello hicieron posible de que nosotros hoy podamos volver de 20 meses”.

Seguidamente, Valdés recordó que “antes de eso nosotros estábamos con la cabeza absolutamente enfocada en ver cómo hacíamos desde la política para generar progreso, desarrollo, porque nosotros sabemos los que trabajamos toda nuestra vida de que la única manera de salir adelante es con trabajo” y luego añadió que “la herramienta para que nosotros seamos más eficaces con el trabajo, es la educación, todo lo demás son simplemente frases armadas”.



Luego, el Mandatario Provincial expresó que “nosotros teníamos que salir a la república argentina y salir al mundo, ir a buscar qué podíamos hacer nosotros para ensamblar a Corrientes, a la Argentina y al mundo” y con ex ministro de la nación, Miguel Etchevehere comenzamos a compartir visiones que teníamos que no volver a tropezar con la misma piedra, que teníamos que recuperar lo que había quedado de la Argentina anterior que por primera vez comenzamos a caer escalones, escalones y escalones, no ya en la industria sino ya en algo que fue orgullo de la Argentina por siglos, que era su ganadería”.

Con respecto a esto, Valdés manifestó que “fuimos a buscar al mundo, estuvimos reunidos con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y abrimos la puerta de gobernadores chinos” y nos decían: “Tráigannos toda la carne que ustedes necesiten, nosotros con la ganadería tenemos condiciones extraordinarias, somos el orgullo del mundo, la carne argentina es absolutamente apreciada en el mundo”.

“Lo que estamos haciendo acá no es de nivel nacional, lo que estamos haciendo acá en estas exposiciones con la ganadería, con nuestro campo, es de orgullo mundial y lo hacemos en Corrientes y lo hacemos en Argentina” continuó el Primer Mandatario provincial, a lo que añadió: “Como nuestra carne es tan apreciada en el mundo se convirtió en un commodity y para salir de la pandemia, el gobierno recurrió a algo que ya vimos durante muchas veces, la máquina de emitir billetes y con esto la inflación hoy, la emisión se traslada a precios pero lo que no decae es el valor de la carne porque es un commodity mundial, que la gente no tenga recursos para comprar la carne Argentina que tiene gran valor no es culpa del productor ganadero, es culpa de los errores de la economía que no supo darle a la Argentina una moneda estable y fuerte para tener un buen poder adquisitivo y tampoco aprendieron que cerrar la exportación de carne es un error”.



En continuidad a esto, Valdés dijo que “cuando nos enteramos de la noticia nosotros le decimos al gobierno nacional que es un error que golpea, no a los grandes productores ganaderos, ustedes saben que nosotros producimos en Corrientes más de un millón de cabezas de terneros y muchos van a faena, muchos van a Salta, muchos van a otras provincias pero la producimos y que nosotros generamos cerca de 300 mil cabezas de vacas conservas que son las que por primera vez encontramos un mercado, que ese mercado que fuimos a buscar, ese mercado chino y tenemos el precio de los novillos” y además agregó que “no se ha visto nunca que en el 2019 y 2020 nosotros crecimos en un 80 por ciento, del año 2020 al 2021 crecimos prácticamente un 100 por ciento, y es ahí cuando se vuelve a cerrar la exportación, no cometamos los mismos errores”.



“Lo decimos con todas las letras, que se abra la exportación de carne nuevamente en la República Argentina, que se apoye al campo argentino” concluyó Valdés a lo que amplió: “Debemos retomar la agenta pos pandemia, yo creo en una Argentina del diálogo, donde nos podamos sentar a conversar todos los sectores políticos porque la grieta en el último tiempo no ha ayudado absolutamente en nada”, concluyó.

Corrientes, futura vidriera de las exposiciones mundiales de las razas Braford y BrangusAl respecto, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Maximiliano Mantilla, declaró que “es un orgullo para nosotros haber reunido las nacionales de las razas Brangus, Braford, y Brahman”, como también haber traído por primera vez “la Exposición Nacional de Caballos Criollos”.



De la misma forma, Mantilla reflexionó en que dicha circunstancia hace que se materialice un anhelo “que Corrientes se convierta en la principal muestra ganadera del país, en el corazón del Mercosur”.

En este contexto, el productor anunció que Corrientes será sede de dos futuros eventos internacionales, “nos referimos a las mundiales de la raza Braford en el 2.022, y el de la raza Brangus en el 2.023”.



Con respecto a estos futuros eventos, Mantilla sobresalió que se realizarán mediante a “la confluencia de cuatro elementos” a lo que enumeró en primer lugar a “una larga tradición ganadera que con esfuerzo energía e inversión se transformaron en generadores de una genética de excelencia que hoy se exporta a todo el mundo”.



Seguidamente destacó como los otros elementos al “personal de campo y a los colaboradores de la actividad agropecuaria”; “una dirigencia que privilegia la búsqueda de objetivos comunes” entre otras metas; y en cuarto lugar a “un marco provincial que crea las condiciones para que las potencialidades se materialicen, de la mano de una política de Estado”, que con la interacción pública- privada “generan espacios de diálogos y consensos necesarios para que las cosas sucedan”.



“Dicha política de Estado sumada a la visión del Gobernador, de entender el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente está asociado a la producción, inversión, educación y trabajo honrado, son un ejemplo”, recalcó el presidente de la Sociedad Rural.



Como coronario a sus palabras, Mantilla le manifestó a los gobernante nacionales que “la mala gestión en la pandemia sumada a la impericia a la economía nacional, de la mano de un misión monetaria descontrola, causante de la perdida abquisitiva del salario, demandan funcionarios nacionales que estén a la altura de la circunstancias, que privilegien las cuestiones de fondo sobre las discutas de espacio de poder, dirigentes con capacidad de entender lo que nos toca transitar y con la sabiduría de interpretar el clamor electoral”.



Director de Exponenciar

Asimismo, Alberto Marina, director de Exponenciar, en representación de los accionistas de dicha compañía agradeció por “la confianza depositada en esta empresa para acompañarlos en la ocasión de este evento tan importante”.



“La confianza nos estimula y compromete a brindarles algo superior en el marco de esta exposición que cuenta con lo mejor de las razas Brangus, Braford, y Brahman”, consideró Marina y recalcó el “gran potencial de la ganadería de nuestro país, en la región, y en particular en Corrientes”.



En este contexto, el empresario recordó que en la participación que tuvo hace dos años atrás en la exposición de La Rural de Corrientes y acentuó que le llamó la atención “la visión en común que comparte este Gobierno con los productores, con quienes dialoga y comparte puntos en común para generar un mejor clima de negocios”.



Para finalizar, el director de Exponenciar enfatizó en que se debe destacar del Gobierno provincial “la implementación de políticas públicas en pos al desarrollo productivo que se expresa hoy en esta muestra”.



Gerente General de Exponenciar

Al expresarse, el gerente General de Exponenciar, Martín Schvartzman, sostuvo que “es justo decir que a pesar del Covid hoy estamos en la fiesta de la ganadería Argentina”, y brindó sus respetos a las personas que perdieron familiares, y a los trabajadores de la Salud que “estuvo en la trinchera trabajando por la vida”.

En este contexto, Schvartzman también agradeció a las Asociaciones Rurales, a la Asociación de Braford Argentina, a la Asociación Argentina de Brangus, a la Asociación Argentina de Criadores de Brahman, a los integrantes de la cadena agroindustrial, empresarios, productores agropecuarios, asesores y trabajadores rurales, “por demostramos a los argentinos que no hay secas, o pandemis que les impida crear o invertir, generando riquezas y trabajo a los argentinos”.

Por último, Schvartzman brindó un especial agradecimiento al Gobierno de Corrientes y puso de relieve la figura del Gobernador Gustavo Valdés, y a su equipo.



Reconocimientos a ganaderos

Tras los discursos, se entregaron reconocimientos a distintos ganaderos participantes de la Exposición y en la ocasión, la Comisión Directiva de la Asociación Criadores de Brahman Argentina le entregó un diploma al Gobernador, con el cuál lo nombran Socio Honorario de la institución.



Presencias

Participaron junto al Gobernador Gustavo Valdés; la esposa del Gobernador, Cristina Garro; el flamante vicegobernador electo, Pedro Braillard Poccard; el intendente de Riachuelo, Martín Jetter; el presidente de la Sociedad Rural, Maximiliano Mantilla; el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cassani; el gerente General de Exponenciar, Martín Schvartzman; el director de Exponenciar, Alberto Marina; el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; ministros del Ejecutivo Provincial; legisladores provinciales; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; la presidenta de la Asociación Braford Argentina, Tiziana Prada; el presidente de la Asociación Argentina Brangus, Victor Navacas; el presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Brahman, Raúl Franchino; intendentes del interior Provincial; la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Veiravé; empresarios de toda la comunidad del agro; autoridades y funcionarios Provinciales y Nacionales; autoridades del Grupo Clarín, Diario La Nación, y de la Sociedad Rural de Corrientes; presidentes, dirigentes, y autoridades rurales tecnológicas del sector agropecuario; dirigentes, representantes de empresas; y medios de prensa.