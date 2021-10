Juan Manuel el “Pitu” Rivero avanza con los trabajos para la recuperación de la lesión. El viernes se cumplieron 15 días de la operación y lo importante es que la rodilla va respondiendo cada vez mejor.

El escolta nacido en Gálvez (Santa Fé) hizo referencia a su presente y a la esperanza que tiene de poder estar lo antes posible de vuelta en las canchas.



¿Cómo se inició el problema en la rodilla?

“A mitad de la pretemporada me empezó a doler la rodilla, probamos con otras variantes antes de llegar a la operación. Me fui a jugar a Córdoba con ese dolor y honestamente se me hacía insoportable, así que decidimos con el Dr. Marcelo Ordenavía, a quien le agradezco enormemente por su calidad profesional y humana como al cuerpo médico, hacer una artroscopía que era algo sencillo, poco invasivo y rápido. Ya han pasado 15 días y estoy contento porque veo que la rodilla va evolucionando. Soy un bendecido porque llevo veinte temporadas y es la primera vez que paso por algo así, pero bueno me tocó y yo no reniego mucho de eso.

Al contrario, trato de focalizarme y poner la cabeza en positivo para recuperarme bien. Tengo el aguante del cuerpo técnico de la institución. Con el grupo de Kinesiólogos (Héctor Alcaráz e Iván Zangrandi) estamos trabajando bien en tres turnos para tratar de recuperarme bien y poder llegar al arranque del Liga”.

¿Cómo llevás este proceso de recuperación?

La verdad es que quiero estar ahora entrenando pero esto lleva tiempo, sabemos que no podemos hacer nada loco sino respetar los tiempos como lo venimos haciendo y así poder estar al 100%. A mí me pasa que en toda mi carrera nunca me sobró nada, así que no puedo estar al 50, tengo que estar al 100% físicamente. Ya estamos con el profe (Claudio Alvarez) trabajando en lo físico para no perder eso. Esto es semana a semana, por suerte evolucionando muy bien y eso es lo importante.

¿Qué sensación tenés respecto a cómo empezó la temporada?

En cuanto a resultados no hay dudas que no fue lo mejor, esperabamos otra cosa pero bueno también no son escusas pero han pasado muchas circunstancias como el hecho que todavía nos falta un jugador por llegar que es de los titulares, los otros extranjeros llegaron sobre la hora, a mi me pasó lo de la lesión. De hecho no hemos podido practicar todos juntos.

Esperemos que llegue Greewood, yo me pueda recuperar y de ahí en más vayamos para adelante. Así todo creo que fuimos competitivos, que tuvimos momentos de buen básquet. También pesó mucho lo físico, la verdad que los chicos hicieron un esfuerzo muy grande porque quedó un plantel muy corto. Lo bueno es que el compromiso es 100%, es un grupo humano espectacular no solo los jugadores sino el cuerpo técnico también y eso creo que habla bien de la institución y de que quiere hacer las cosas bien.

Asi que cuando estemos todos juntos y podamos ensamblar a todos los jugadores este equipo va a dar que hablar”.



¿No es fácil encontrar la química enseguida?

No y con todos los imponderables que señalaba menos, creo que demasiado estamos haciendo y si me gusta que el grupo se sienta dolido por los resultados, eso habla a las claras de que todos queremos lo mejor para Comunicaciones y que todos tiramos para el mismo lado. Como Capitán de este equipo me llena el alma de ver que el compromiso es total y que nosotros vamos a tratar de dejar a la institución lo más arriba posible".

¿Cómo vez el comienzo que les toca?

Sabemos que la Liga es dura en serio, pero nosotros estamos preparados para jugar, así que lo importante es que la gente se acerque, este es un estadio muy lindo para que el público de Mercedes pueda volver después de tanto tiempo. Así que les pedimos que nos aliente, nos apoye y esa al jugador le encanta, así que ojalá que la cancha este llena en el primer partido con Quimsa y respecto a nosotros sabemos que completos y aceitado el equipo le vamos a dar pelea a cualquiera”.