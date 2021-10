En los próximos días Vanessa Azcona hará entrega del mando y de los elementos y otras cuestiones referente al grupo de vecinos que ha trabajado para mejorar el lugar, dos lista buscan seguir mejorando el barrio.

En contacto con la 89.5MHz Vanessa puntualizo que hay una lista encabezado por el señor Pereira y otra cuyo referente es el señor Parra, este último es el encargado de mantener limpia la plazoleta del barrio.

También agrego que el grupo de vecinos no pudo hacer mucho considerando la pandemia y eso realmente fue un gran inconveniente para todos los vecinos que prácticamente no pudieron observar grandes beneficios.

“es importante que nueva comisión de vecinos tenga un buen dialogo con el ejecutivo municipal porque es casi una condición primordial para poder tener el barrio en buenas condiciones” puntualizo Azcona.

El Juan Pablo Segundo tiene 15 años de vida y esta prácticamente en la misma condiciones que el primer día, en esta gestión hemos conseguido algunas cositas y verdaderamente no hemos tenido respuesta a otros proyectos por parte del intendente municipal, “no quiero pensar que el municipio no nos ayudó porque a mí me tienen identificada con un sector político, el radicalismo”.

FOTO ARCHIVO