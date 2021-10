La Unión necesitaba establecer si estaba para meterse entre los dos de la zona o pensar definitivamente en noviembre. Comu por el contrario cambiar la cara después de las cinco derrotas al hilo en Córdoba. Finalmente fueron los formoseños los que llevaron las riendas del juego y le ganaron al aurinegro por 76 a 65, con actuaciones destacadas de dos ex Comu, Franco Vieta (que fue parte del plantel que ascendió a la Liga) y Lucas Arn con paso en dos temporadas.

Un primer cuarto dinámico. Empezó mejor la Unión con un juego ordenado en el que aparecieron los tiros de tres de Maldonado y Tabarez, más el juego interno de Crawford. Dominaba el rebote defensivo el conjunto de Japez y marcaba claramente la diferencia que se reflejaba en el marcador 13 a 4 cuando promediaba el tiempo. Rearte metió mano en el banco para revertir la situación y allí aparecieron los triples de Gargallo, Diez y Guerra (de muy buen primer tiempo) para meter un parcial similar al que había tenido La Unión (13-4) y así cerrar el cuarto en paridad, 17-17.

En el inicio del segundo período se mostró mejor La Unión. Comu arrancó con varios juveniles y lo aprovechó bien el equipo formoseño que tuvo a Lucas Arn (5 de 8 en tiros de campo) sumamente efectivo y fundamentalmente cuando se acercó a la pintura. A eso le sumó la velocidad para correr la cancha con un interprete que hizo bien las cosas como lo fue el ex Comu Franco Vieta (8 en el parcial). El equipo formoseño fue sacando la ventaja que llego a ser de 11 (40-29) a falta de 3.38. Con Guerra de gran protagonismo y muy efectivo en cancha (3 triples) Comu se mantuvo en juego en un primer tiempo que se cerró favorable a los formoseños 44 a 37.

Tras la vuelta del descanso, La Unión mostró para que el objetivo de meterse entre los ocho mejores estaba intacto. Y lo jugó para eso, con el aporte de Maldonado y Vieta que siguió siendo determinante empezó a sacar una buena diferencia ante un Comunicaciones que no encontraba las vías de gol. Apenas cuatro puntos en cinco minutos, muy poco para el aurinegro. Adams, con menos protagonismo que en otros juegos, se hizo cargo del ataque pese a eso la diferencia llego a ser de 18. La Unión mantenía su buen porcentaje en tiros de cancha y con un juego ordenado se llevó el parcial 65 a 49.

En el último segmento del partido Comu pudo ajustar un poco más la defensa y metió un parcial de 8-0. Con un Peterson siempre rendidor y Guerra aportando lo suyo el aurinegro se puso en partido, por lo que el técnico del ganador rápidamente mandó a la cancha al quinteto titular para no sufrir sobresaltos. Y si bien es cierto que Comu estuvo a ocho y disputo un tiro para reducir esa diferencia a la vuelta Ferreyra marcó un triple que estableció el resultado final, 76 a 65. Un score que tal vez no refleje lo sucedido en la cancha donde se vieron dos equipos con realidades diferentes. La Unión con la expectativa de alcanzar la clasificación y un Comu que tendrá que trabajar y mucho para conseguir la química de la que tanto hablan los jugadores y la que por el momento no aparece.