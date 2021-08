En la víspera del 171° Aniversario del fallecimiento del General San Martín, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este lunes, en la ciudad de Yapeyú, pavimento urbano, cordón cuneta e iluminación led y las refacciones de un instituto terciario.

También entregó herramientas a emprendedores e instó continuar apostando por el crecimiento de la localidad junto a la intendenta local, Marisol Fagúndez, con quien continuará este martes inaugurando un museo histórico y entregando viviendas, además de presidir el acto central en homenaje al Padre de la Patria.

Luego de una jornada de visitas por las localidades de La Cruz y Guaviraví, el gobernador se hizo presente en Yapeyú para realizar varias inauguraciones junto con la anfitriona y jefa comunal, Marisol Fagúndez. Antes de los discursos, se realizó el corte de cintas con la posterior bendición de las obras a cargo del sacerdote Jorge Gómez y para finalizar la antesala al acto central, continuó con el encendido de las nuevas luminarias pertenecientes a las 30 cuadras.



El acto se desarrolló en la esquina de Sargento Cabral y Obispo Romero, donde se inauguraron una cuadra de pavimento articulado, 9 cuadras de cordón cuneta y 30 cuadras de iluminación led.



Valdés

Al dirigirse a los presentes, el gobernador Gustavo Valdés manifestó su satisfacción por estar en la víspera del 17 de agosto, día en que habitualmente el Gobierno de la provincia está presente en Yapeyú para rememorar y rendir homenaje al General San Martín y hoy inaugurando obras”.

Continuó diciendo que “Vamos avanzando con 30 cuadras de luces led, fundamental para que los vecinos tengan buena iluminación; inaugurando cuadras de pavimento articulado que le dan un toque a Yapeyú, ocupando mano de obra municipal y con el apoyo del gobierno provincial en el adoquinado pero es mano de obra del agente municipal” resaltando que “eso hace que nuestro presupuesto tenga un buen rendimiento y podamos seguir avanzando y es un mérito porque está perfectamente colocado, luce y enaltece a este pueblo de Yapeyú”.

Adelantó Valdés que “donde se está haciendo cordón cuneta es el presagio del articulado que viene luego y lo vamos haciendo en la medida de las posibilidades”; y “mañana estaremos inaugurando de cero una apuesta más al turismo de Yapeyú, vamos a estar inaugurando un Museo que van a poder disfrutar y que le dará posibilidades al turista de conocer mejor no solamente lo que fue el General San Martín sino lo que fue nuestra cultura jesuítica guaraní y con otras obras más que seguimos como la cloaca; vamos a estar entregando viviendas” e instó a la intendente Marisol Fagúndez a que “no baje los brazos, a seguir adelante, con humildad, con trabajo y entrega y con vocación de servicio y “con esa fuerza de mujer que viene transformando” felicitándola por el trabajo realizado.Marisol Fagundez (Intendenta)Al comenzar con su discurso la intendenta municipal, Marisol Fagundez recordó que “muchos de nosotros nos criamos escuchando que en Yapeyú no íbamos a tener calles asfaltadas, que seguiríamos pisando barro cuando llovía”.



Seguidamente, agregó que “lo hemos dicho hace varios años cuando empezamos con las primeras cuadras de adoquines, hoy diez años más tardes, está demostrado que si se puede” y con estas obras que se realizan en Yapeyú: “No solamente se puede brindar una mejor calidad de vida a los Yapeyuanos o a quienes nos visitan, y es por eso que vamos a seguir con muchas más cuadras de adoquines y todo ello lo debemos al Gobierno de la provincia”.

Luego, la Jefa comunal agradeció a Valdés “gracias al señor Gobernador por brindarnos la posibilidad de que Yapeyú crezca y que tengamos una mejor calidad de vida” y posteriormente informó que “hoy está ya en función la segunda etapa de la red cloacal para la utilización de muchos vecinos”.

Para finalizar, Fagundez detalló que “hoy estamos inaugurando 9 cuadras de cordón cuneta, también la iluminación de 30 cuadras de iluminación LED, las que están distribuidas en 70 luminarias que fueron cambiadas en todo el casco céntrico y las otras 70 distribuidas en otro sector y que todo este trabajo lo hacemos en conjunto con el Gobierno” concluyó.Inauguración de las refacciones del ISFD de YapeyúLuego, el gobernador Gustavo Valdés junto a la intendenta Marisol Fagundez se dirigieron para encabezar la inauguración de las refacciones al Instituto Superior de Formación Docente ISFD "Profesor Agustín Gómez" subsede Yapeyú, que se ubica frente a la plaza San Martín, sobre la calle Obispo Romero.ValdésEl gobernador de la provincia, Gustavo Valdés al abrir su discurso comentó que “la verdad es que recorríamos este lugar cuando era la escuela secundaria y estuvimos en varias oportunidades y hemos hecho una inversión muy importante” a lo que agregó que “hoy se ha mudado la escuela secundaria y contamos con este edificio y poder destinarlo a la formación superior es esencial, contar con un edificio donde podamos invertir en educación, es esencial”.



Seguidamente, el Mandatario provincial destacó la importancia que tiene la educación superior para un país y manifestó que “nosotros aprendimos de muy chicos que lo más importante que todos los recursos naturales que tiene un país, una provincia, es el conocimiento” y añadió que “por eso países como Japón o como Irlanda que apuestan fuertemente al conocimiento, pueden tener realmente ese volumen de producción, de incorporación de bienes”.



En referencia a esto último, el Gobernador remarcó que “si bien las provincias no tenemos la responsabilidad de las universidades, sí nosotros podemos avanzar hacia una educación terciaria” y es por eso que “tenemos que seguir apostando a que la provincia no se desentienda cuando terminan la secundaria y que le demos las posibilidades a todas las personas que quieren seguir estudiando, que quieren abrazar una tecnicatura y que nosotros le demos la oportunidad”.



Para finalizar, Valdés destacó que en Yapeyú se puede lograr una educación de calidad y expresó que “la posibilidad que acá en Yapeyú también se puedan formar sin moverse, sin irse de su localidad como tuvimos que irnos muchos para otros lugares para poder formarnos” concluyó.



Marisol Fagundez

La jefa comunal, Marisol Fagundez al comenzar su discurso dijo que “me queda felicitarlos a los del IFD ya que hoy cuentan con un edificio totalmente refaccionado, quienes pasamos por estas aulas nos acordamos lo que era este colegio, hoy no sé si sintieron lo mismo que yo cuando ingresaron y vieron lo que es este cielo raso, este pasillo y no se imaginan lo que son las aulas, con esta iluminación, los ventiladores, refaccionados los baños, realmente el edificio está más que lindo” y luego realizó su agradecimiento a Valdés al expresar que “eso tenemos que agradecer al Gobernador porque no solamente está pensando en el hoy, sino que está pensando en las generaciones futuras, en el futuro de Yapeyú y el de todos los correntinos”.



Por último, la intendenta destacó los primeros profesionales que han salido de este IFD como “docentes, enfermeras, los que están cerca del final de la carrera de Chef, administración, turismo y software” y lo que importa es que “se formaron en este instituto y se lo debemos al Gobierno que está pensando en el futuro de los yapeyuanos, eso es futuro y progreso”.



Directora de Educación Superior Susana Nugara

La directora de Educación Superior, Magister Susana Nugara resaltó que “en estos momentos es cuando los ejes de la gestión de gobierno: modernización, inclusión, desarrollo se hacen realidad; uno ve plasmado en nuestros egresados, técnicos de diversas carreras que ya tiene Yapeyú después de 11 años esos ejes que se han trazado desde la gestión de gobierno y podemos decir que no es solamente un discurso sino es algo que se concreta con la participación de jóvenes de una localidad tan pequeña como es Yapeyú pero que tiene mucha motivación que gestionan permanente para que la educación superior sea posible y esto transforma la comunidad porque van a intervenir en la sociedad con profesionalismo y preparación como las enfermeras que ya participaron en el Call Center y han vacunado en este contexto de pandemia” por ello deseó muchos éxitos y adelantó que ya se están preparando ofertas educativas para el año próximo.

Vanesa FagundezAl tomar la palabra la coordinadora de la Subsede de Instituto Superior de Formación Docente, Vanesa Fagundez manifestó que “en la Subsede estamos viviendo unos momentos muy emotivos, tuvimos la entrega de títulos y juramento de egresados de diferentes carreras, también tuvimos un acto virtual de la primera promoción de enfermería de nuestra Subsede y hoy esta inauguración”.Dirigiéndose al gobernador Valdés expresó “gracias por tenernos en cuenta, hace 11 años nosotros empezábamos a escribir nuestra historia y de la mano del hoy ministro Adán Gaya; fueron muchos sueños ya realizados y seguimos construyendo historia. Este año 2021 comenzamos a escribir un nuevo capítulo; hoy tenemos edificio propio y acondicionado para brindar a nuestros estudiantes y docentes lo mejor”.Entrega de Bienes de CapitalPor último, Valdés junto a su comitiva oficial, fueron hacia el frente del edificio del ISFD, en donde encabezó la entrega de bienes de Capital en el marco del Programa “Emprendedores Somos Todos”, que tiene por objetivo impulsar el desarrollo económico y la generación de puestos de trabajo, además de representar un reconocimiento al esfuerzo y a la labor que realizan diariamente.En la ocasión, el detalle de lo otorgado a 20 emprendedores locales fue el siguiente: tres cocinas industriales; dos máquinas de coser; motosierras; hornos pizzeros; amasadora industrial; amoladora; motoguadaña; heladera exhibidora; hormigoneras; freezer y sierra caladora.Además, en la oportunidad el Gobierno provincial entregó la llave y la documentación de una ambulancia equipada para alta complejidad destinada al hospital de Yapeyú Daniel Vergara y la recibió su director.PresenciasGustavo Valdés estuvo acompañado en todas las actividades, de la intendenta Marisol Fagundez; ministros del Poder Ejecutivo provincial; legisladores provinciales; secretarios y subsecretarios provinciales; la Directora de Educación Superior, profesora Susana Nugara; Coordinador del IFD “Prof. Agustín Gómez”, profesora Vanesa Fagundez; la secretaria de Economía de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, Verónica Espíndola; la concejal de Virasoro, María Carlota Carballo, docentes y alumnos.