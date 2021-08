Comunicaciones jugará el viernes frente al local Jatchal Basquet Club por el cuadrangular “N” correspondiente a las Semifinales del Torneo Federal.

En la primera fecha el aurinegro debutará a las 20 frente a Jatchal Basquet. Las acciones se iniciarán a las 17.30 con el partido que disputarán la Fusión de Tucumán, donde juega el mercedeño Martín Bonja, enfrentando a Deportivo Colón de Corrientes

El plantel de Comu viajó el miércoles por la tarde a la Provincia de San Juan donde entrenó en la jornada del jueves a las 18.30 para afrontar el compromiso del viernes frente al local.

El Torneo seguirá el sábado con el cruce entre los perdedores y los ganadores entre sí de la primera jornada.



Plantel aurinegro

El miércoles por la tarde vajaron: Lautaro Pividori, Ignacio Farías, Francisco Llanos, Matías Núñez, Juan Bejar, Mateo Viana, Agustín Passone, Lucas Núñez, Facundo Rivero, Franco Maesso, Santiago Ibarra. Director Técnico: Javier Herrera; Preparador Físico; Martín Federico Meza; Utilero Joaquín Blanco; Kinesiólogo: Juan M. Zangrandi y Jefe de Equipo: Martín Monzón.

Javier Herrera



El técnico de Comunicaciones antes de viajar a San Juan hizo referencia a la importancia de seguir en la competencia.

"La vedad es que nosotros el objetivo que teníamos cuando empezó la temporada era ser competitivos, saber que siempre teníamos que jugarle de igual a cualquiera y así medirnos. El segundo era pasar a los playoff y ser el mejor equipo de Liga de Desarrollo en la competencia.

Cuando se empezaron a cumplir esos objetivos, después del tiempo de trabajo acumulado más la evolución del tiempo que fue muy importante tanto en lo individual como en lo grupal hizo que fueramos pasando los diferentes cuadrangulares y hoy estar en este lugar que tal vez a principio de temporada era impensado, no por una cuestión de no ser optimistas sino de ser realistas porque si al principio me hubieran dicho que de 69 equipos llegamos entre los ocho mejores seguramente no lo hubiese creído. No por dudar de lo que hacemos nosotros sino porque la competencia es muy dura".



Respecto a cómo llega el plantel a enfrentar este cuadrangular señaló "tenemos la intención de ir a clasificar, sabemos que es muy parejo como hablábamos con los jugadores. Por eso estamos nosotros ahí, nadie nos regaló nada, hicimos los mismos méritos que los rivales así que ahora los que estén mejor en esos días van a ser los equipos que van a pasar".

Los chicos están muy bien y entusiasmados, con muchas ganas de competir. La temporada se hizo un poco más larga de lo que esperábamos, algunos de los chicos están alejados de las familias y vienen haciendo un gran esfuerzo desde principio de año, pero cuando se logran los objetivos y la alegría es tan grande, uno se da cuenta que los esfuerzos valen la pena y ahí no hay dolor, no hay

Cansancio y se sabe que aun perdiendo o ganado cuando uno sabe que lo da todo el esfuerzo vale la pena