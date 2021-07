En la tarde de este viernes, el Gobernador Gustavo Valdés arribó a la localidad de Goya para inaugurar junto al intendente municipal, Ignacio Osella 1350 metros de pavimento de la calle José Soto ubicada al suroeste de la segunda ciudad de la Provincia. Con antelación, el primer Mandatario estuvo en Carolina, donde realizó la entrega de herramientas y electrodomésticos a emprendedores de esa localidad en la Plaza municipal.

Se encontraban presentes junto al Gobernador de la provincia, Gustavo Valdés; el intendente municipal de Goya, Ignacio Osella; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; secretarios y subsecretarios Provinciales; consejales; intendentes de localidades vecinas, y demás autoridades.



El gobernador Valdés al abrir su discurso manifestó que “cada vez que venimos, nos encontramos con un acto como este, que es un acto de inauguración de cuadras de pavimento que realmente nos alegra muchísimo” y agregó que “cuando estábamos en campaña decíamos con Osella, cuántas cuadras podíamos hacer en estos años y decíamos 200 cuadras y en estos cuatro años hicimos 300 cuadras trabajando entre el Gobierno Provincial, el Municipio y los vecinos de Goya”.



Posteriormente, el Mandatario correntino les pidió a los Goyanos que “téngannos confianza, nosotros somos parte de un equipo que necesitamos seguir creciendo”.



“Quiero decirles que vuelvo a llevarme esta idea de asociación, de compromiso social, de que cada uno de los barrios tengan su presidente, que se encuentren organizados y que tengamos confianza” a lo que añadió: “Nosotros tenemos hoy, una obra que es verdaderamente importante muy valiosa en un tiempo que nuestra economía está compleja y así como las economías familiares, la economía de la Argentina, la de la provincia de Corrientes y municipal, pero nosotros sabemos que el asfalto, el pavimento le cambia la calidad de vida al vecino”.

Luego, expresó que con respecto al asfalto y pavimentado de calles: “No solamente lo estamos haciendo acá, estamos ayudando a cada uno de los vecinos, a cada uno de los intendentes, nos costó mucho en inversión en Goya lo que teníamos que hacer, la calle Rolón era una calle que era fundamental que nosotros la tengamos reparada, costó mucha plata, son dos kilómetros, la calle de entrada a la ciudad de Goya, la Mazzanti que era la carta de presentación de esta ciudad, también la vamos a hacer porque me comprometí públicamente, vamos a estar haciendo la otra entrada de Goya, la del Gauchito como le digo yo, que es fundamental que le pongamos una presentación buena, la calle Lavalle que enviaremos al municipio $4 millones para hacerla, pero fundamentalmente tenemos que hacer en los próximos cuatro años otras 300 cuadras para el casco de la ciudad”.Por último, Valdés remarcó que “la iluminación es fundamental porque te da seguridad, transitabilidad, los vecinos pueden caminar seguros y también tenemos que comprometernos a seguir construyendo Goya” a lo que remarcó: “Hoy estamos hablando de esto, por eso les digo disfruten porque esto le cambia la calidad de vida, mejora el valor de las propiedades, el vecino quiere hacer su vereda, pinta el frente de su casa, la ciudad va mejorando y en definitiva cuando venimos a Goya nos encontramos que cada vez está mejor” finalizó.gnacio OsellaAl expresar sus palabras, el intendente Ignacio Osella puso de relieve que esta obra no solamente beneficia a la gente que vive sobre la calle José María Soto, sino que sirve para unir a los barrios de la zona sur con el centro de la ciudad y también alcanza a la zona rural ya que el camino de ripio en la zona del bajo, tiene un gran movimiento y se puede ingresar por esta arteria.En tanto, Osella remarcó la importancia de “trabajar en equipo, Provincia y Municipio, cada uno aportando lo suyo”, y cuyo resultado es “un hormigón duradero, para que disfruten incluso las próximas generaciones de goyanos”.Asimismo, el jefe comunal aseguró que, con el acompañamiento del gobierno provincial, “vamos a seguir construyendo pavimento de calidad en muchas otras calles para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.Para finalizar, Osella dijo que “estas obras hablan por sí solas, de un compromiso que está plasmado y se hace realidad para la comunidad”.Angélica GamarraLa presidenta del Consejo Vecinal, Angélica Gamarra destacó los beneficios del asfalto al decir que “esto es un progreso, es salud, es bienestar, es belleza con las luces, todo esto nos mejora la calidad de vida y en lo económico también porque se cotizan mucho más los terrenos y las casas” y agradezco especialmente “al intendente y al Gobernador por cumplir con las promesas realizadas en la campaña y esperamos que esto continúe” finalizó.SubsidiosAdemás el Gobierno de la provincia de Corrientes entregó subsidios por medio de Lotería Correntina, para Juan Ignacio Santa Juliana, destinado a cursar el segundo año de granja en el instituto superior de arte del teatro Colón de Buenos Aires por un monto de 180.000 pesos; para el Club Atlético Central Goya destinado a la prolongación de la bajada de lanchas y refacciones edilicias por un monto de 400.000 pesos; y para Huracán Fútbol Club para la construcción de la primera etapa del gimnasio, equipamiento y maquinaria por 2.500.000 pesos.Valdés a los Emprendedores de Carolina “Ustedes son la fuerza que motorizan a esta provincia de Corrientes”Con anterioridad a su visita a Goya, el gobernador Gustavo Valdés se hizo presente en la localidad de Carolina acompañado del intendente municipal Elvio Sanabria, donde encabezó la entrega de bienes de Capital en el marco del Programa “Emprendedores Somos Todos”, que tiene por objetivo impulsar el desarrollo económico y la generación de puestos de trabajo, además de representar un reconocimiento al esfuerzo y a la labor que realizan diariamente. El acto se desarrolló en la Plaza Municipal de dicha localidad.Al comenzar con su discurso en la entrega de Bienes de capital a emprendedores, el gobernador Gustavo Valdés manifestó que “cuando vengo a Carolina, la encontramos cada vez más linda, más grande y pujante” a lo que agregó que “cuando te encontrás con una ciudad que va creciendo realmente te da ganas de seguir haciendo cosas”.“Cuando veníamos para Carolina veíamos el movimiento que existe de Goya hacia esta ciudad, vemos que se está uniendo, se está juntando” y hablábamos para que “ojalá nos puedan dar la autorización de Vialidad Nacional para que nosotros podamos con plata de la Provincia, unirlas con las bicisendas y que hagamos una gran avenida para juntar a Goya, para que podamos disfrutar todo lo que existe entre Carolina y Goya”.Luego, al hablar sobre las obras que se vienen haciendo en Carolina, el Gobernador expresó que “la Estación Transformadora cuando llegamos y había un problema jurídico importante, lo resolvimos primero, después conseguimos los recursos para hacerlo y ahora realmente vamos a tener potencia energética para que no falte, sobre todo en la zona rural para que los productores puedan tener buena energía, que estamos trabajando con la comisaría y el ripio” pero: “Hablábamos con el intendente que todo esto no nos tiene que hacer perder de vista a la gente de Colonia Carolina, a los emprendedores”.Para finalizar, el Primer Mandatario provincial resaltó que “cada emprendedor es la fuerza que tenemos que tener y que tenemos los correntinos para salir adelante” a lo que agregó: “Nosotros les aportamos un elemento, pero verdaderamente ustedes son la fuerza que motorizan a esta provincia de Corrientes, que con una amasadora, una exhibidora o con un compresor nosotros también queremos estar presentes para aquellos que todos los días le ponen el hombro, que todos los días trabajan, que se levantan con esperanza, con fuerza, que tienen fe, confianza y que forjan un destino diferente para su economía personal, para su familia y que con esta herramienta les queremos decir que vamos a levantarnos los correntinos y que tenemos que ir para adelante” concluyó.