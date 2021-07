Por este medio quiero expresar mi repudio hacia el intendente municipal "tapé " quien nuevamente después de una larga persecución laboral hacia mi persona hoy le deja a mi hijo sin obra social, sin un ingreso fijo, cuando todos sabemos la situación que estamos atravesando a causa de esta pandemia.

Más allá que yo y muchos mercedeños no le votamos, hoy queda demostrado el mal uso del poder que ejerce su arrogancia y falta de humanidad quedando a la vista de todos. Yo como tantos empleados municipales durante mucho tiempo fuimos y somos perseguidos ,amanezados y despedidos por pensar distinto priorizando nuestros valores, gratitud y lealtad hacia una persona que no solo nos dió trabajo en su momento, nos acompañó y nos escuchó en cada pedido, que siempre se paró a la altura de las circunstancias, por qué antes de ser político es una gran persona honesta que trabajo para servirle a todos por igual y no para servirse de todos. Hoy me quedé sin _*trabajó_* por estar firmé en mis convicciones por apoyar lo que a mí me parece lo correcto #VictorVuelve, hoy más convencida que NUNCA que la soberbia no es quién tiene que seguir manejando el municipio, que los atropellos y falta de respeto no pueden seguir, que está gestión solo busca ganar a costa de cualquier tipo de atropello por que de otra manera no lo van a lograr ya que cada uno de los que están hoy ahí fueron puesto por el Sr Victor Manuel Cemboraín.