Central Entrerriano le ganó a Comunicaciones por 103 a 94 pero no le alcanzó para acceder a una nueva instancia del Torneo Federal. Alejandro Gómez fue el goleador del juego con 33 puntos mientras que Santiago Ibarra fue el goleador de Comu con 26.Comu seguirá en el campeonato ya que en el desempate se quedó con la segunda colocación a igual partidos ganados y perdidos que su rival.

Cólon de Corrientes fue el ganador del cuadrangular al registrar el mejor promedio en el triple empate.Arrancó mejor Comu en el inicio del juego. Con Matías Núñez muy metido el aurinegro repetí lo hecho en los otros dos juegos, defendía intenso y intentaba correr la cancha o aprovechar las idas hacia el canasto para ir sacando una buena diferencia. En Central Benítez era el que daba la cara yendo para dentro y provocando problemas y una sumatoria de falta en el equipo de Mercedes. Cuando promediaba el parcial el técnico local pidió tiempo muerto y mandó a su equipo a defender en zona lo que le dio un buen resultado. Apareció Peruchena (9 puntos) y poco a poco Central fue recortando la diferencia que llegó a ser de nueve a favor de Comu. Así el equipo enntrerriano metió un parcial de 15-0 y se llevó el cuarto por 23 a 22.

En el segundo fragmento del juego, Herrera mantuvo en cancha algunos de los jugadores que habían venido del banco. Central encontró el gol desde el perímetro con Gómez (10 pts) que no solamente distribuyó bien el juego sino que aportó en puntos.

Comu no defendia para nada bien, no encontraba la forma porque no serví el hombre ni la zona que en algún momento hizo y así el local logró la máxima 41 a 30 cuando faltaban 4.31. En el equipo de Mercedes Ibarra (12 pts. en el parcial) seguía dando la cara para que los de Entre Ríos no se escaparan. En los últimos cinco minutos el juegos e hizo más parejo, Comu pudo recortar un tanto la diferencia para cerrar el primer tiempo con Central ganando 53 a 46.



Al regreso del descanso largo parecía que el juego tomaba otro rumbo. Comu con un buen pasaje de Ibarra logró emparejarlo cuando promediaba el parcial. Con el juego 62 iguales el local sacó fuerzas para volver a buscar la diferencia que necesitaba para clasificar. Benítez en la pintura bien acompañado por Lado y Gómez llevaron a local a volver a retomar una buena diferencia para cerrar arriba el tercer cuarto 80 a 69. Comu no le encontraba la vuelta a la defensa y Central lo aprovechaba con creces.



En el último parcial el juego se aparejó. Comu volvió a contar con un Matías Núñez encendido en los momentos más complicados y en central se agigantó la figura del base Gómez a la postre goleador del juego con 33. Parecía que el local se quedaba con la clasificación porque faltando apenas dos minutos ganaba por 14 y atacaba mejor. A Comu se le habían nublado las ideas y parecía que se le escapaba la chance de seguir un escalón más. Con 16 segundos por jugar le cometieron una falta cuando Pividori tiraba para tres. El base fue a la línea y sumó los tres y volvió a meter a su equipo en la próxima instancia. A Central le quedaba una bola que no pudo aprovechar Benítez que malogró el tiro de tres. Lo ganó Central 103 a 94 pero no le alcanzó porque la clasificación fue para

los pibes de Comu que siguen haciendo historia en este Torneo Federal.



Síntesis

Central: Lado 12, Gómez 33, Córdoba 7, Benítez 16, Peruchena 17(f.i) Puebla 4, Díaz 3, Jovanovich 5, Zenclussen 6, DT: Mariano Paniza

Comu: Ibarra 26, Bejar 13, Maeso 14, Pividori 8, Matías Nuñez 22 (f.i) Farías, Passone; Llanos 3, Viana 3, Lucas Núñez 2, Rivero 3 DT: Javier Herrera

Parciales: 23/22; 30/24 (53-46);27/23;23/25(103-94)

Arbitros: Guillermo Di Lernia; Edgardo Corradini; Marcos Cáceres.

Estadio: José Mario Bertora – Gualeguaychú.