En la tarde de este viernes el gobernador Gustavo Valdés inauguró en Itatí las obras de refacción de la Escuela Normal “ Dr. Pedro Bonastre” que fueron realizadas con fondos provinciales y cuyo monto supera los 14 millones de pesos. También habilitó 8 cuadras de asfalto de las calles Los Benedictinos ubicado frente a la sucursal del Banco de Corrientes y Gamarra que se encuentra atrás de la Basílica de la Virgen.

Valdés estuvo acompañado por el intendente de la localidad Germán Fernández, la ministra de Educación Licenciada Susana Benítez; la directora del Nivel Secundario, licenciada Práxedes López y la Rectora de la Escuela Bonastre, licenciada Alcira Gervasoni de Oliva; ministros del Poder Ejecutivo provincial (Claudio Polich, Adán Gaya y Buenaventura Duarte); legisladores nacionales y provinciales(Ingrid Jetter; Sofia Brambilla; Manuel Ignacio Aguirre; José Enrique Vaz Torres y Any Pereyra) el interventor del Invico, Julio Veglia y el presidente de Vialidad Provincial, ingeniero Justo Armando Espíndola.

Al iniciar su alocución, Valdés consideró que “hay escuelas centrales, porque son el símbolo de la localidad y que requieren más atención en su infraestructura edilicia”. Por lo tanto, indicó que las mismas “requieren más inversión, porque son edificios antiguos” y que ello representa además un “alto valor en el patrimonio arquitectónico”.

Bajo este concepto, el Mandatario señaló que la Escuela Bonastre se incluyó en el Programa de Escuelas Emblemáticas que ejecuta el Gobierno provincial. No obstante, aclaró que “invertimos mucho en establecimientos educativos en general y tenemos que seguir invirtiendo mucho más”.Destacó así que el acto inaugural en Itatí es el número 38 en escuelas de toda la provincia durante el presente año, donde se realizaron obras edilicias. “Tenemos que estar codo a codo con la educación”, sostuvo luego, “a pesar de ser un tiempo difícil”. Se refirió así a la pandemia, “en donde el docente se tuvo que reinventar”. Y mencionó las acciones del Gobierno provincial ante esta situación: “Salimos a generar contenido y plataformas virtuales y con la conectividad en los colegios”.No obstante, el Mandatario sostuvo que “nunca nada suplanta la interrelación entre el docente y el alumno en la presencialidad”, aunque admitió que “tenemos que seguir trabajando de esta forma, teniendo cuidado y paciencia”. Y reconoció así, “la labor que están desempeñando nuestros docentes”, como así también a los padres por el acompañamiento a sus hijos en el aprendizaje desde sus casas.Igualmente se mostró optimista sobre el fin de la pandemia, sosteniendo que “falta menos y despacito vamos a estar olvidando esta pesadilla”, al tener en cuenta el avance de la vacunación contra el Coronavirus.“Vamos a seguir apostando a la educación pública y gratuita, pero fundamentalmente a esos maestros que son la columna vertebral de la educación en la Argentina y Corrientes”, concluyó Valdés, instando a “seguir educando para el futuro de los correntinos”.Intendente Germán FernándezEl jefe comunal agradeció especialmente al gobernador Valdés “por esta inversión en la educación pública, toda la comunidad educativa y todo el pueblo de Itatí está muy agradecido por estar siempre cerca sobre todo en este tiempo difícil que se vive a nivel mundial, nacional y provincial y satisfacer nuestras demandas”.MinistraAl dirigirse a los presentes, la ministra de Educación licenciada Susana Mariel Benítez expresó que “hoy estamos dando inauguración a la obra número 38 junto al gobernador de la provincia, en una planificación educativa desde las escuelas llamadas emblemáticas”.Y se refirió a la Escuela Normal Dr. Pedro Bonastre como “muy importante para la comunidad, con 59 años de vida institucional vio transcurrir en sus aulas a muchos itateños que realmente han construido su vida educativa en esta querida escuela”.Con respecto a las obras aseguró que “para nosotros es fundamental la planificación educativa, que va desde lo visible como las obras de infraestructura a lo invisible que es la educación de nuestros niños y jóvenes. Estamos trabajando en la planificación educativa 2030 porque estos jovencitos serán los hombres y las mujeres de nuestra ciudad, serán aquellos que van a tener en sus manos la conducción de muchos organismos, de muchas profesiones por eso nuestro gobierno se empeña en mirar el futuro de y el presente de estos jóvenes, por eso trabajamos en la educación día a día, por eso sostenemos que en pandemia o en post pandemia el eje del desarrollo de nuestra provincia es la calidad educativa de sus ciudadanos”.DirectoraLa rectora licenciada Alcira Gervasoni de Oliva manifestó que “hoy es un día de fiesta para la Escuela Normal Dr. Pedro Bonastre de Itatí, en lo personal es un orgullo para mí como docente a cargo de la institución, como ex alumna de esta escuela en la que estoy desde mis 12 años y nunca más me retiré de sus aulas y pasillos asi que estoy muy orgullosa de formar parte de esta comunidad educativa que hoy está de fiesta por la inauguración de las obras de refacción de este querido edificio de origen”.“Al gobernador agradecemos –dijo finalmente-por haber escuchado nuestra inquietud y a todo su equipo de trabajo, al intendente porque todas las veces que lo requerimos supo atender positivamente y a los tutores que confían en nosotros la educación de los chicos que son la vida de una escuela”.Kit Sanitario, Mobiliario y elementos informaticos, deportivos y escolaresEn la ocasión se hizo entrega a la rectora de la Escuela Normal “Dr. Pedro Bonastre” de la documentación de elementos sanitarios como: Pistola termómetro digital-Totem sanitizante-barbijos para docentes, bidones de alcohol en gel y líquido 70/30 y artículos de limpieza entre otros.Asimismo se procedió a entregar mobiliario escolar (pupitres y sillas y armarios metálicos; sillas plásticas apilables) útiles escolares, mochilas, elementos deportivos, resmas de papel, como así también dos computadoras de escritorio con una impresora Láser para tareas administrativas.Obra de RefacciónLa misma consta de cubierta, carpinterías, vidrios, electricidad, sanitarios, pintura, acceso que asciende a $14.185.891,38 con financiamiento de fondo provincial.La obra fue proyectada y supervisada por la Subsecretaría de Infraestructura escolar del Ministerio de Educación de la provincia.El acto dio inicio con el Himno Nacional y la bendición de las obras y elementos entregados estuvo a cargo del padre Feli de los Mozos.Obras para seguir progresando: Inauguración de ocho cuadras de AsfaltoPosteriormente las autoridades encabezadas por el primer mandatario provincial Gustavo Valdés procedieron a trasladarse a la intersección de la calle Los Benedictinos y calle Gamarra para inaugurar con corte de cintas ocho cuadras de asfalto.Del Gobernador“Hoy estamos inaugurando una obra de repavimentación que me pidió el Intendente”, señaló Valdés al tomar la palabra en el acto respectivo. Y se comprometió a continuar este tipo de tareas en la localidad, porque “necesitamos darle forma a Itatí”.Sostuvo que esta ciudad “es el centro religioso más importante de la Argentina”, lo que amerita que sus calles “estén en condiciones”, según consideró. Y sumó a su compromiso “mejorar la plaza frente a la Basílica, porque es donde viene el turista”.“Tenemos que hacer una obra de magnitud”, señaló y dijo que los trabajos deben asemejarse a lo inaugurado recientemente en la plaza 25 de Mayo de la ciudad e Corrientes.Sobre el trabajo de repavimentación en las ocho cuadras que se inauguraron en la ocasión, Valdés indicó que su ejecución demandó 15 millones de pesos y que también se avanza de igual forma sobre la avenida Gamarra con una inversión que ronda los 70 millones de pesos, siendo “una avenida central”.“Sin dudas, vamos a seguir invirtiendo en Itatí para que tenga buena circulación”, aseguró luego. Seguidamente anunció la construcción de una pileta de natación, más una obra de desagüe y señaló que la situación del agua potable también observa para contemplar soluciones. “Hay mucho trabajo por hacer juntos, tenemos mucho por avanzar, pero juntos, porque tenemos que hacer que Itatí siga progresando”, recalcó finalmente Valdés.Claudio PolichEl ministro de Obras Públicas, Claudio Polich manifestó que “este es el correlato de la inauguración que hacíamos ayer en la Capital donde estábamos poniendo inaugurando parte de la estructura en la que trabaja Vialidad Urbana y tiene que ver con la adquisición de esa planta de asfalto caliente que hicimos hace un tiempo por decisión del gobernador y que nos está dando la posibilidad de intervenir en lugares como hicimos acá con la repavimentación de estas 8 cuadras como terminamos hace poco en San Lorenzo y terminando en San Cosme y en la Capital de Corrientes pero estamos trabajando en distintos lugares de la provincia, y es una satisfacción y un gusto poder hacer este tipo de cosas y poder ayudar a los intendentes que también tienen una gran preocupación porque su ciudad cada vez se vea mejor”.Intendente FernándezEl intendente Fernández manifestó su agradecimiento al gobernador “por esta obra que estábamos esperando hace un tiempo, al ministro de Obras Públicas por su predisposición y esta obra le dio una notable mejora a nuestro pueblo, los barrios, las paralelas a la Costanera, la calle IV Centenario también ha sido recapado completo así que también nos sirve para el turismo, para atender mejor a quienes nos visitan”.También su agradecimiento se extendió por “la obra de la Avenida Juan Gamarra que ya está en ejecución, muy esperado por el pueblo de Itatí, es una avenida que nos va a permitir tener una obra histórica en nuestra ciudad que será un ingreso y un egreso, creo que el 90% de los correntinos conoce el caudal de peregrinos que tenemos en la fiestas patronales de Itatí y las complicaciones del tránsito en esos tres días asi que estamos muy contentos por estas obras que tanto veníamos programando junto al gobernador por eso de parte de todo el pueblo le agradecemos porque son obras que repercuten en toda la provincia, mejoran el acceso y la salida en esas fechas de manifestaciones de fe multitudinarias”.Detalles de obrasDe acuerdo a lo que informaron en el acto, el Plan Integral Vial ejecutado en Itatí comprendió la ejecución de ocho cuadras con el fin de mejorar y consolidar calles urbanas de alta demanda de circulación. Para ello se utilizaron 1.465 toneladas de concreto asfáltico.Entrega de subsidioTambién se aprovechó este acto inaugural para hacer la entrega de un subsidio de Lotería Correntina para el Club Náutico y Pesca Itatí, destinado al segundo tramo de obras edilicias en el salón de usos múltiples, por un monto de $ 1.500.000. Recibió el mismo, el presidente de la institución, Nelson Ruíz Aquino.