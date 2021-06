El gobernador Gustavo Valdés junto a la intendente de San Carlos, Graciela Larraburu presidió el acto de inauguración de una nueva etapa de la readecuación del sistema de Agua Potable con nuevos tanques y la refuncionalización de perforaciones y redes de distribución. Además hizo entrega de las llaves de tres aulas nuevas del Colegio Secundario de San Carlos a la Rectora, Zunilda Ifrán y entregó herramientas de trabajo a 13 emprendedores de la localidad mediante el Programa Emprendedores Somos Todos.

Acompañaron al Gobernador y a la jefa comunal, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani y la diputada nacional Ingrid Jetter, entre otros funcionarios y legisladores provinciales; ministros del Poder Ejecutivo; intendentes de localidades vecinas y Rectora del Colegio Secundario.

Al dirigirse a los presentes, Valdés señaló que “cada vez que estuvimos en San Carlos, vinimos resolviendo uno de los problemas de la localidad, comenzamos con el asfalto y que hacía muchísimos años que no se hacía asfaltado en San Carlos y lo fuimos resolviendo con una inversión importante, por parte del gobierno provincial y hoy podemos ver que se le hizo justicia a San Carlos y pudimos exhibir una obra que era requerida y demandada por los vecinos; lo mismo todo lo que es la infraestructura eléctrica, donde nos tocó a nosotros junto a la Municipalidad invertir en obras de energía eléctrica y ha quedado muy bien; está tomando otra dimensión.

El otro problema estructural de larga data que tenía San Carlos es la provisión de agua Potable que no es fácil resolverlo, aquí tuvimos que hacer una red de agua potable nuevo y hoy estamos inaugurando parte de la inversión que estamos haciendo, con esfuerzo, con sacrificios ayudando con la Comisión Vecinal y con la Municipalidad; con una inversión de unos 32 millones de pesos en su momento a valor de hoy. También estamos trabajando con el ENHOSA y estamos licitando para extender la red de agua potable, lo que va a demandar otros 22 millones de pesos, pero lleva tiempo pero les aseguro que vamos a resolver definitivamente la provisión de agua potable como ya lo habíamos comprometido”.También dijo Valdés que “nos queda para San Carlos mejorar el servicio eléctrico con una Estación Transformadora que verdaderamente permita desarrollar, darle potencia, empuje y energía segura a San Carlos. En su momento traíamos energía a partir de la Cooperativa de Gobernador Virasoro y necesitábamos inversiones que realmente sean muy grandes y ahora estamos haciendo una Estación Transformadora para energizar todo el sistema eléctrico de San Carlos; sabemos que hay muchas empresas que se están viniendo a instalar por lo tanto seguimos invirtiendo en San Carlos para que siga creciendo”.El mandatario también señaló que “desde el Banco de Corrientes tomamos la decisión de avanzar en la construcción del edificio que era fundamental pero si bien es muy importante la obra pública también hay que estar atento a cada persona que vive en cada localidad del interior porque hay que darles un empuje a todos esos emprendedores que tienen para aportar lo suyo, para su economía personal, para su economía familiar; a todos esos que tienen ganas de crecer generamos este programa de Emprendedores Somos Todos porque el verdadero motor del crecimiento es la voluntad, las ganas de trabajar, de salir adelante por eso tenemos que seguir juntos emprendiendo, soñando una provincia distinta”.Por último el gobernador mencionó la inversión que se está realizando en el Museo de San Carlos que estamos incorporando en una propuesta que tiene que ver con el Corredor Jesuítico que abarca desde Yapeyú a toda esta zona para que nosotros revaloricemos el patrimonio histórico y cultural que tiene San Carlos”.Al finalizar su alocución Valdés manifestó que “tenemos muchas ganas de seguir emprendiendo, de seguir trabajando, de seguir apostando a la educación, al trabajo, a la seguridad, a la salud porque realmente los correntinos si estamos juntos vamos a salir adelante, focalizando en los objetivos de desarrollo, crecimiento y generando trabajos es lo que nos va a sacar adelante, vamos San Carlos a construir el futuro que soñamos”.Intendente Graciela LarraburuLa intendente de San Carlos agradeció al gobernador porque “en momentos tan difíciles que vive el país y el mundo y al que no está ajeno nuestro pueblo, usted siempre nos ha demostrado ese apoyo tan incondicional en el que vemos el crecimiento, el avance y la modernización de nuestro pueblo que va de la mano del gobernador Gustavo Valdés, en educación y en todas las áreas, hoy con la entrega de tres aulas del Colegio Secundario que alberga a tres instituciones “.“Con el agua potable, un problema de muchos años, que nadie tuvo el coraje de enfrentar, hoy podemos decir que ya ha cumplido en un 80% y estamos en la recta final y ha mejorado muchísimo la calidad de vida de los sancarleros”.“En salud, siguió enumerando la intendente Larraburu, contamos con nuevos profesionales, en viviendas, diez familias van a tener un techo propio y eso gracias al gobierno provincial, los tres tanques de agua y como si fuera poco un edificio del Banco Provincia de Corrientes y yo le puedo decir gobernador que usted va a pasar a la historia de este pueblo porque ha convertido el sueño de San Carlos en realidad y no con promesas, sino siempre con hechos y el apoyo constante en todas las áreas y confiamos seguir por el mismo camino” finalizó.Programa Emprendedores Somos TodosEl gobernador y su comitiva hicieron entrega de documentaciones y bienes de capital a los emprendedores: Abel Enrique Alderete (albañil) recibió una Hormigonera; Liliana Insfrán (panadería y repostería) recibió un Horno pastelero; Lucía del Carmen Vera (costurera) Máquina de coser Singer; José Daniel Pedrozo (panadero) Horno pizzero; Rosa Itatí González (modista) recibió una Máquina de coser Overlok familiar; Fabio Raúl Zimerman (carpintería) recibió una Cepilladora de banco; Aníbal Javier Avalos (Gomería) recibió un Compresor; Silvia Fabiana Cáceres (repostería) recibió una Heladera exhibidora; Blanca Daniela Soledad (Venta de Comidas) recibió un Horno industrial; Lucía Mabel Benítez (Kiosco) recibió una Heladera Exhibidora; Patricia Alfonzo (Fiambrería) recibió un Freezer; Ramona Itatí Barrios (Panadería) recibió un Horno Eléctrico de tres Bandejas; José Luis Pérez (Elaboración de Comidas Rapidas) recibió una Cocina Industrial.El gobernador Valdés hizo entrega de las llaves de tres aulas nuevas del Colegio secundario de San Carlos a la Rectora, Zunilda Ifrán.Plan AguasEl Coordinador del Plan Aguas, Juan Pomar se refirió a la inauguración de los Tanques, de 22 mil litros de agua y manifestó que “es parte de una serie de acciones que el gobierno lleva a cabo desde hace 2 años luego de una desinversión de décadas y por lo que se tuvo que organizar un plan de trabajo de crecimiento estructural que nos permitiera dar solución, determinando las urgentes de perforaciones ya que el sistema de provisión de agua de San Carlos es exclusivamente de extracción subterránea, de perforaciones y había un déficit en la generación de este recurso y además teníamos el inconveniente del reservorio que es adonde se apuntan los tanques”.Pomar aseguró que “hoy no solamente se inauguran tanques sino la readecuación de sistemas ya existentes, de la puesta en funcionamiento de tanques que existían, además de cuatro perforaciones, el reemplazo de la red de agua potable a cero, concluidas ya la primera y segunda etapa y hemos llevado a un 80% la capacidad de producción de San Carlos en agua potable y se ha duplicado la capacidad de almacenamiento”.