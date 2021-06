En conferencia de prensa, el ministro Ricardo Cardozo informó sobre lo acontecido en la jornada de ayer en el sistema de congelamiento de las tuberías que motivó una disminución en la presión, que fue subsanado de acuerdo a los procedimientos de rigor. Señaló además que no hubo fallecidos a consecuencia de dicho problema y los traslados de pacientes tuvieron que ver con las derivaciones habituales post Covid-19. Asimismo, hizo un llamado a la reflexión a quienes con mala intención hicieron circular versiones falsas que generaron preocupación en toda la población y que “bastardean el trabajo del personal del Hospital de Campaña”.

El ministro Ricardo Cardozo encabezó esta mañana en la sede de la cartera sanitaria, la conferencia de prensa en donde se informó detalladamente la situación ocurrida en la jornada de ayer en Hospital de Campaña Escuela Hogar, debido al inconveniente suscitado en el sistema de congelamiento de las tuberías que hizo que disminuyera la presión del oxígeno que se provee a los pacientes.

El problema fue subsanado siguiendo los procedimientos de rigor y no se registraron muertes ni traslados de pacientes a consecuencia de tal situación, de acuerdo a lo comunicado por Cardozo, que desmintió las versiones falsas que se hicieron circular a través de las redes sociales y audios, ratificando que el Hospital de Campaña cuenta con suficiente provisión de oxígeno y funciona normalmente, más allá de la alta demanda en la atención que se da diariamente por la cantidad de contagios por Covid-19 en la población.

En la oportunidad, Cardozo estuvo acompañado por el director ejecutivo de dicho Hospital, Alberto Arregín, la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, al igual que directores de áreas.



En primer lugar, al referirse a la situación acaecida ayer en el Hospital de Campaña, el ministro de Salud aclaró como punto más relevante, que “no hubo consecuencias directas sobre los pacientes”, contrastando a versiones que se viralizaron en el día de ayer.



“Alrededor de las 17.30, el sistema de la tubería de oxígeno que sale de la garrafa gigante que tenemos, se congeló”, contó Cardozo, manifestando que este tipo de accidentes “suelen ocurrir, habida cuenta de las características de los gases, que están trabajando a altísima presión y bajísima temperatura”, por lo que “el congelamiento de la tubería hizo que disminuyera la presión de oxígeno y sonarán las alarmas de todos nuestros respiradores”.

Continuando, Cardozo definió la situación atravesada en el Campaña como un momento de “nerviosismo y zozobra, donde se puso en marcha el plan de contingencia previsto por los directores, quienes convocaron a todo el personal del hospital, y fueron al auxilio con tubos de oxígeno para reemplazar al de red”.



Asimismo, el funcionario añadió que, durante el momento en cuestión, “se trabajó con hidrolavadoras especiales con agua térmica, y cuando se lograron desobstruir las cañerías, se reestableció la presión”.



Por otra parte, el titular de Salud Pública aclaró también en la ocasión, que las derivaciones de pacientes a otros nosocomios, como el hospital Vidal de Corrientes, “son habituales”, y que el hospital Llano se encuentra completo en su capacidad, ya que fue habilitado como espacio para tratar internos post Covid-19.



El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, al ser consultado si hubo consecuencia de fallecidos tras el inconveniente en el hospital de Campaña, expresó que "quiero aclarar que no hubo consecuencias, y la cantidad de fallecidos que fueron 15 está dentro de los parámetros esperados y son los números que veníamos teniendo en los últimos días y sin estar relacionados con lo que pasó con el oxígeno".



Seguidamente informó que "vamos a convocar a gente técnica y vamos hablar con la empresa proveedora de oxígeno, para ver si tiene otro mecanismo para prever estas situaciones". "Nosotros tenemos bastantes años de experiencia y son accidentes que suelen ocurrir", indicó Cardozo.



Por otro lado, en referencia a las derivaciones de paciente, afirmó que "sólo dos pacientes eran los que estaban establecidos para el traslado para darles su tratamiento post covid".



"Es sumamente dinámico esta acción, cuando aparece el PCR negativo a los 10 días o posterior a esa fecha y tenemos lugar en otro hospital, los derivamos", amplió el procedimiento de traslado de los pacientes al culminar su proceso de la enfermedad.



Además, hizo mención a que el tiempo de normalización del sistema fue de 40 minutos y "se restableció la presión normal", aseguró. "Oxígeno tenemos para la tranquilidad de la gente y han visto que se recargó el oxígeno y es algo habitual que se realiza diariamente", agregó Cardozo.



A su vez, el ministro destacó que "tenemos alrededor de 4 camiones que recargan los tubos de oxígeno que vienen de Buenos Aires y no nos faltan tubos", y "compramos 400 más y la semana que viene estarán llegando los concentradores de oxígeno que nos dará una reserva para evitar inconvenientes de provisión", concluyó.



Cardozo, al responder las preguntas de los medios de prensa, comentó que se negocia con la empresa a cargo del abastecimiento de oxígeno a fin de poder llegar a un acuerdo para que los tubos se puedan cargar directamente en Corrientes, lo que redundará en mayor seguridad y eficacia en el suministro del mismo.



En tanto, al referirse a la actual capacidad de camas de terapia intensiva con que cuenta el Hospital de Campaña, Cardozo señaló que son 300 en total, de las cuales al día de la fecha cerca de 50 son las que están ocupadas y el resto se las usa para clínica médica.

Cardozo explicó que cuando se necesitan usar estas últimas se deriva a los pacientes hacia otro sector. “No van a faltar camas si la pandemia sigue a este ritmo, que de por sí ya es alto”, declaró el funcionario, alegando que desde el Gobierno fueron previsores y realizaron las obras necesarias.



En tanto, manifestó que los recursos humanos trabajan a full, siendo conscientes que hay un sector de ellos que es limitado,

fundamentalmente en lo que tiene que ver con los terapistas, para lo cual se ha convocado a especialistas de Capital y del interior, además de sumarse residentes y personal de CAPS para las guardias rotativas.



Cardozo manifestó que el hecho de tener buena capacidad en el Campaña no debe tapar que el resto de los nosocomios esté al límite, con el 93% de las camas no-covid ocupadas. “El margen es pequeño y la gente debe entender esto para así tomar el resguardo necesario y seguir cuidándonos entre todos”, enfatizó



Divulgación de información falsa

En otro tramo de la conferencia de prensa, con tono firme, Cardozo lamentó y expresó su repudio hacia quienes propagaron información falsa y maliciosa sobre la situación en el Hospital de Campaña. “Lamentablemente nos estamos acostumbrando a esto, que no hace más que bastardear el trabajo del personal que allí se desempeña y esto tiene repercusión en la confianza de la sociedad. Nos molesta que haya gente con tanta mala intención de inventar estas cosas”, afirmó al respecto.



Cardozo argumentó que estos rumores probablemente busquen un rédito político: “Me ocurrió a mí también tiempo atrás cuando sufrí un episodio de descompensación, con el cual se inventaron cosas y dijeron barbaridades sobre mi persona, todo falso”, expresó y puso de relieve que “estas noticias falsas llegan a los medios nacionales y generan un daño que nos afecta”.



Para finalizar, Cardozo aseguró que se investigará el origen de las informaciones falsas para determinar incluso si no provienen desde dentro del sistema de salud.



