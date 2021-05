En el límite de los barrios Cichero y Bañado Norte de la Capital, el gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano inauguraron este martes la obra de restauración y refuncionalización de la llamada ‘Chimenea COM’ que fuera utilizada en el siglo pasado para la industria taninera y maderera. Destacaron en la ocasión su valor como patrimonio histórico y cultural, convertido ahora en un espacio público recuperado, junto a la refacción integral de la contigua Sala de Atención Primaria de la Salud (SAPS) que también se habilitó en el mismo acto. “Juntos vamos a seguir recuperando nuestra ciudad y su memoria”, aseguró el mandatario provincial.

Al inicio del acto se proyectó un video con la contextualización del Director del Archivo General de la Provincia de Corrientes, Jorge Enrique Deniri donde explica que la chimenea constituye un hito en la historia de la ciudad y particularmente para la historia del barrio.

Para el mismo, se recabaron datos conseguidos en el Archivo General de la Provincia y en la Junta de Historia de la provincia de Corrientes en las que recuperaron la historia de esta antigua fábrica.

El acto se desarrolló sobre Guido Spano y Vélez Sarfield, donde asistieron vecinos y acompañaron a Valdés y Tassano; el vice intendente, Emilio Lanari; el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich; ministros del Ejecutivo provincial, legisladores nacionales y provinciales secretarios y subsecretarios; la directora del SAPS, Nancy Suárez; representantes del Consejo Deliberante; el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero y familiares del Dr. Romilio Monzón entre otras presencias.

La Chimenea: resumen históricoLa chimenea de la Ex fábrica procesadora de madera C.O.M.S.A. fue declarada obra arquitectónica de interés municipal Nº 6724/19. Se encuentra ubicada sobre la calle Guido Spano al 2345 en los barrios Bañado Norte / Cichero de la ciudad.



Su valor como patrimonio arquitectónico recae justamente como vestigio de la actividad industrial, por su antigüedad, que data de la década del 50. Y que hasta el día de hoy su gran y esbelta figura se alza como testimonio de lo que fue la industria maderera.



La chimenea de ex fábrica procesadora de Maderas COM S.A fue declarada obra arquitectónica de interés municipal según resolución N° 1725/95.



La obra de restauración y refuncionalización de la chimenea C.O.M. forma parte de un proyecto elaborado y llevado adelante por la Unidad Central de Administración de programas con financiamiento internacional (U.C.A.P.F.I.) perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Corrientes.



El gobernador Gustavo Valdés dio inicio su discurso valorando: “Todo el trabajo que está realizando el equipo de salud en esta difícil situación que nos toca vivir al mundo, a la Argentina y Corrientes no está ajena a esto y a la que le estamos dando batalla, no es fácil, hay muchas dificultades y tenemos que estar juntos, no tenemos que disputarnos la pandemia, esto tiene que salir de la política, tenemos que rogar a Dios, que nos de fuerzas, que tenga éxito nuestro presidente de la Nación, que consiga más vacunas y que Corrientes pueda conseguir vacunas y todos hagamos un trabajo de concientización y que sepamos que la única manera de salir adelante es juntos y vacunando a todos los ciudadanos y nosotros tenemos que agradecer al personal de la salud porque hoy podemos decir que estamos orgullosos de los médicos, enfermeros y personal de Salud Pública de la provincia”.



El gobernador manifestó que “desde el gobierno provincial se ha realizado una inversión increíble en materia de salud pública, hemos hecho un hospital de campaña centralizado con más de mil camas, generamos 300 Unidades de Terapia Intensiva y ahora estamos ampliando con 100 camas más y vamos a seguir invirtiendo en lo que es clínica, terapia intensiva, medicamentos, testeos, como tal vez nunca antes”.



Valdés destacó: “La importancia de haber tomado la decisión de invertir en el hospital de campaña y junto al intendente Eduardo Tassano y el viceintendente Emilio Lanari también se decidió invertir en los barrios, en cada uno de los centros de atención primaria de la salud y pronto Dios mediante estaremos saliendo como los países del primer mundo; pero mientras debemos seguir cuidándonos e invirtiendo en salud”.

Aseguró que “hoy podemos decir que a la salud preventiva en los barrios le estamos dando la dignidad que se merecen y tenemos que seguir trabajando así, llevamos inaugurados seis y estamos trabajando en otros seis y si nos renuevan la confianza estaremos avanzando en muchos otros, pero este un homenaje también a la salud pública municipal que todos los días hacen el esfuerzo, hacen el trabajo y la prevención para la atención primaria”.



El gobernador tuvo palabras de agradecimiento y homenaje al Dr. Romilio Pablo Monzón cuyo nombre lleva la Sala de Atención Primaria de la Salud del Barrio Cichero resaltando su profesionalismo y como obstetra de su madre trayéndolo al mundo, anécdota que compartió con los presentes y pidió un aplauso para los familiares de Monzón, presentes en el acto.



Aseguró que “los correntinos tenemos que estar orgullosos de la tierra que tenemos y de lo que construímos juntos al señalar que Corrientes tiene tradición republicana, historia y tenemos que rescatarla”. En este sentido, recordó que “este año la constitución de Corrientes, una de las primeras de la argentina cumple 200 años y allí la provincia tenía cuatro diputados nacionales al igual que Córdoba”.

Luego, se refirió a la puesta en valor de lo que fue el gran potencial productivo de la Argentina, hoy estamos reconstruyendo una chimenea de una fábrica, estamos revalorizando esta chimenea, ojalá podamos seguir empujando juntos los correntinos, sin peleas con objetivos claros, con visiones de desarrollo, sabiendo que nuestro deber fundamental en la política es el desarrollo, la generación de puestos de trabajo para nuestra gente y eso no se logran regalando nada sino con esfuerzo, con sacrificios, trabajando todos los días todos juntos, únicamente si hacemos eso vamos a lograr tener el desarrollo que anhelamos para el futuro de nuestra gente”.



Tuvo también un párrafo de agradecimiento especial para el viceintendente doctor Emilio Lanari por su insistencia para recuperar esta chimenea y que la hizo posible señalando que “lo digo realmente muchas reuniones hemos tenido, muchas audiencias me ha pedido y hoy está acá, ya es parte del patrimonio cultural de los correntinos, parte de la historia que tenemos juntos y por eso Emilio como viceintendente y como parte del equipo espero que sigamos construyendo juntos nuestra memoria, nuestra cultura y nuestra ciudad”.



Finalmente, instó al intendente Eduardo Tassano a seguir trabajando juntos, honrando la bravura de tantos correntinos, revalorizando lugares de la ciudad porque así recuperamos la memoria y la historia y vamos a construir lo que queremos juntos”.



Tassano

Al comenzar su discurso el intendente capitalino, Eduardo Tassano se refirió a las obras realizadas en el Saps al manifestar que “esto es un ejemplo de lo que se puede hacer trabajando todos juntos” con trabajos de mejoras como: “Con la restauración de la chimenea, la puesta en marcha de la plaza y el Saps del barrio Cichero todo esto llevó un tiempo de trabajo mancomunado, donde participaron áreas del municipio y áreas del gobierno provincial como INVICO y Obras Públicas”.



Luego, el jefe comunal remarcó las prioridades del Gobierno de la provincia con respecto a la Salud cuando dijo que “tiene una estrategia que es el de la atención primaria, que es una estrategia líder en el mundo en el que el 80 por ciento de los problemas que pueda tener una persona se solucionan en centros de este tipo”.



Por último, Tassano se refirió al nombre que lleva el SAPS del doctor Monzón al remarcar que “es un reconocimiento a un profesional destacado de Corrientes que tuvo la formación de muchas camadas de médicos” a lo que agregó que “fue un obstetra de primera línea y yo fui hijo de él en ese sentido en el Sanatorio del Litoral”.



Claudio Polich

El ministro de Obras Públicas manifestó su satisfacción por la inauguración de esta obra realizada desde el Ministerio de Obras Públicas de este tipo que tiene que ver con una restauración y detallando los trabajos dijo que “esta chimenea tenía un problema estructural muy grande, muy fuerte producto de que no habían funcionado los pararayos y habían entrado dos o tres impactos de rayos que rajaron toda la estructura y hubo que trabajar desde arriba hacia abajo y se pudo hacer con gran compromiso como la fabricación de ladrillos especiales por tamaño y dimensión, agunos se consiguieron en una demolición en San Luis del Palmar y otros se fabricaron para conseguir los niveles de restauración que eran necesarios en este lugar”.

Refiriéndose a su historia señaló que “esta chimenea era una de las empresas que había en este barrio y la otra era la del Cichero por eso se llama el barrio así porque era el apellido del aserradero que estaba en ese lugar y la Facomate que se ubicaba más allá de la facultad de Veterinaria y todo eso tiene que ver con otra época pujante y con una característica propia de la producción que tenía que ver con la explotación de la madera”.



Asimismo, Polich resaltó la importancia de “recuperar parte del patrimonio de Corrientes y de alguna manera rescatar del pasado lo que pensamos tiene que ser también un futuro venturoso; para nosotros esta chimenea se transforma no solo en un vínculo con el pasado sino también como un futuro adonde pretendemos ir”.



Chimenea: Detalle de la obra

El monumento en cuestión es una chimenea del tipo murciana construida en el año 1.950 y comprende un total de más de 40 metros de alto, en donde las tareas realizadas fueron:

Restauración de arreglo integral que comprendió el retiro de la mampostería desprendida en la parte del coronamiento, posteriormente se instaló una nueva mampostería respetando las molduras originales existentes; se agregaron refuerzos metálicos exteriores; reparación de fisuras y grietas y un hidrolizado con ácido muriático; se colocó pintura especial color transparente para ladrillo (impermeabilizante); se colocó una puerta metálica nueva en la parte del basamento y se realizaron cuatro torres de iluminación LED.



Obras en el SAPS

Los trabajos realizados a nuevo en el SAPS del barrio Cichero por la provincia, fueron ejecutados por el INVICO y consistieron en la reparación y mejoras en la Sala Primaria de Salud con equipamientos médicos.

En materia de infraestructura, la Sala de Atención Primaria de la Salud ubicada en el límite de los barrios Cichero y Bañado Norte, fue sometida a una refacción integral que incluyó la construcción de cinco consultorios: dos destinados a atención clínica y los otros tres, a los servicios de odontología, kinesiología y enfermería, que se suman a la atención en pediatría, ginecología y diabetes.

Las mejoras comprendieron además la construcción de la entrada, la sala de espera, baños para pacientes -adaptado para personas con capacidades motrices reducidas-, como así también un baño y una oficina para el personal de la Sala.



Los servicios que brindará el Centro de Salud inaugurado abarcan: un consultorio Clínico Odontológico, enfermería, sala de espera y sala para personal médico.



Se ejecutaron 470 metros cuadrados de revoque en mampostería exterior e interior, contrapiso, carpeta, colocación de aberturas de aluminio, instalaciones eléctricas y sanitarias.



La renovación de la Sala de Atención Primaria de la Salud está circunscripta en un convenio suscrito entre la Provincia y la Municipalidad que comprende importantes obras que, además de ésta, ya se implementaron en las Salas de los barrios Paraná, Nuevo, Quilmes y Santa Marta, actualmente se efectúan en otras seis SAPS y, a su vez, tendrán continuidad a futuro. Intensas labores de esta índole son ejecutadas de forma paralela por el Gobierno provincial en cinco Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).



Nancy Suárez (directora del SAPS)

La directora del SAPS del barrio Cichero, Nancy Suárez agradeció a las autoridades y presentes por: “Darnos la posibilidad de brindar a los vecinos de los barrios más cercanos como son el Bañado Norte y Cichero, la mejor atención en el mejor lugar posible”.

Además, la doctora les contó a los presentes que “fuimos capacitados por la Salud Municipal para convertirnos en el Centro municipal de referencia para el tratamiento del pie diabético” concluyó.



Por último, para finalizar el acto se realizó el tradicional corte de Cintas con el descubrimiento de placa de la Sala de Atención Primaria de la Salud Doctor Romilio Pablo Monzón y recorrida posterior de las instalaciones por parte de las autoridades.