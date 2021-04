El gobernador Gustavo Valdés visitó la localidad de Carlos Pellegrini, allí firmó junto al intendente Pedro Piedrabuena el comodato para que la comuna administre el Centro de Interpretación "Iberá Salvaje". También firmó la realización de otras obras para potenciar el turismo en la localidad.

"El esfuerzo conjunto entre el Gobierno, los intendentes y el Comité Iberá generó un buen equipo para mostrar lo que tenemos: los Esteros", declaró el mandatario.

Valdés aseguró que “Hoy estamos presentando una inversión importante del gobierno de Corrientes y lo hacemos convencidos de que tenemos que avanzar en estos tiempos donde quizás el turismo sea uno de los sectores más golpeados en la economía de la Argentina y en el mundo, por la pandemia, y nosotros tenemos que prepararnos y eso requiere esfuerzos, inversiones, y lo estamos haciendo en un contexto donde el PBI del país cayó un 10 puntos, algo que nunca había ocurrido en la historia de la argentina”.

Afirmó que “Estas no son las únicas obras que estamos haciendo en la provincia, hemos comenzado a abrir nuevos portales, abriendo los Esteros del Iberá en el norte que permitirá navegar desde Ituzaingó, desde Itá Ibaté, pero desde Loreto y San Miguel; también trabajando en Concepción de Yaguareté Corá con obras fundamentales y en Pellegrini venimos con obras estratégicas, de colaboración, pensados que implica que el que visita Iberá, quiera pasar el mayor tiempo posible en Corrientes”.Dijo que “Esta inversión, tiene que ver con un déficit de mucho tiempo relacionado con la accesibilidad, con los caminos y el lunes comienzan las obras y vamos a seguir avanzando y Pellegrini estará casi con el cien por ciento de enripiado, vamos a estar enripiando hacia el sur y hacia el norte hasta la Ruta 41, vamos a seguir invirtiendo en accesos, infraestructura eléctrica, conectividad digital y vamos a firmar un convenio que es otorgarle a la intendencia la administración del ingreso a estos lugares de los Esteros que permita seguir manteniendo y lo hacemos porque hay confianza lo que hace que un equipo de buenos resultados y los Esteros del Iberá, el Comité Iberá, la provincia de Corrientes, el Ministerio de Turismo y las organizaciones intermedias forman un buen equipo para mostrar lo que tenemos los correntinos: esta maravilla de los Esteros del Iberá”.Finalmente agradeció a los guardaparques porque hacen un buen trabajo enorme, a Parques y Reservas que hacen un trabajo magnífico e instó a no bajar los brazos y a seguir invirtiendo porque el Iberá tiene un potencial increíble” destacando la labor de rewilding algo ponderado a nivel mundial.ConveniosEn la ocasión se procedió a la firma del Convenio de cooperación entre el Gobierno de Corrientes con la municipalidad de Carlos Pellegrini para las siguientes obras: alumbrado de la avenida de circunvalación y puesta en obra del cementerio por un monto de $12.883.880, la construcción de la pasarela Costanera y Capivara por un monto de $13.130.900, la construcción de mirador y descansos en terraplén picada por un monto de $13.199.420, la provisión y recomposición de ripio en tramo de la ruta Provincial N°40 en intersección con la ruta N°114 por un total de 15 Km por un monto de $19.800.000 y la provisión y reposición de ripio del tramo de ruta Provincial N°40 y N°41 por un total de 20 km por un monto de $26.400.000.Intendente Pedro PiedrabuenaAl inicio de su alocución el intendente de la localidad, Pedro Piedrabuena agradeció a Valdés cuando dijo que “hoy tenemos todos estos anuncios que para nosotros es un gran orgullo, por eso queremos agradecerle profundamente al Gobernador y a todo el equipo de trabajo” y luego agregó que “esto es un trabajo que se viene realizando hace muchos años y los logros lo estamos teniendo hoy en día”.“Esto nos pone en un gran desafío de seguir cuidando con mucha responsabilidad todo lo que hemos logrado hasta hoy” y además destacó que “vamos a dejar inaugurado el paseo de muelles y miradores del Paso Claro que ya las habíamos realizado meses atrás”.Además, el intendente habló de las otras obras cuando comentó sobre la construcción de: “La primera parte del Paseo Costanera que estuvimos recorriendo” y agregó que “con esto que se está inaugurando acá, vamos a poder mejorar los servicios que hoy cumplimos dentro de este Portal y es un desafío enorme para el municipio” concluyó.Senador Sergio FlintaEl presidente del Comité Iberá, senador Sergio Flinta expresó la importancia de culminar obras ya establecidas y presupuestadas con anticipación desde el Plan Iberá 2 y Plan Iberá 3 que le dará a Pellegrini mayor infraestructura en la prestación de servicios a los turistas, la apreciación plena de la Laguna Iberá, su fauna, su flora y una vez más el gobierno de la provincia ratifica su compromiso con formar un destino de excelencia que involucra a un Iberá integrado.En ese sentido, Flinta recordó que hace pocos días se inauguró el Portal San Antonio que involucra a los pueblos de Loreto, Caá Catí y San Miguel y brindan mayores posibilidades de acceder a los Esteros y brindar el servicio de turismo de naturaleza que hoy ya en Corrientes pega fuerte pero también a nivel nacional se caracteriza a Corrientes como un destino de naturaleza.La idea con el gobernador es tener diez portales de ingreso al Iberá para fin de año, aseguró Flinta aclarando que en este caso se va a firmar un comodato con la Municipalidad para su cesión y es uno de los Centros de Interpretación más moderno de la provincia y único por su característica de naturaleza y que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo hace ya tres años; trabajando desde el Comité Iberá como una conformación de una Consultora para llevar todos los requisitos siendo una recomendación que la provincia delegue el funcionamiento de la estructura y se llegó a la conclusión de que se haga cargo el Municipio de Pellegrini que tiene una rica historia en la prestación de servicios”.Cesión de “Iberá Salvaje”El gobernador Gustavo Valdés y el intendente Pedro Piedrabuena suscribieron el Comodato con el Municipio de Carlos Pellegrini, para la cesión de administración y gestión del Centro de Interpretación y Complejo Turístico “Iberá Salvaje”.Ministro de TurismoEl licenciado Sebastián Slobayen enfatizó la importancia de “seguir apostando a la infraestructura turística para conformar un destino de excelencia, seguir apostando al desarrollo local porque lo que firma el gobernador de una cesión de una gestión local es que este Centro de Servicios y Centro de Interpretación sea mantenido conjuntamente por el municipio y por la Cámara local de turismo, que estén todos los actores del territorio involucrados no solamente para poner en valor sino para seguir extendiendo la estadía, uno de los mayores valores que puede tener el turismo es que el turista se quede, gaste y permanezca muchos días, y es lo que conseguimos con este tipo de inversiones, aportar servicios adicionales, mejores condiciones para el turista”.Asimismo el ministro de Turismo dijo que “ estamos avanzando con un centro cultural que se está trabajando con la Cámara local de turismo, con el equipo local para poder seguir conformando servicios para todo aquel que nos visita no solo disfrute de la naturaleza, de nuestro chamamé, de nuestra gastronomía sino de nuestra cultura en general, por eso desde el gobierno provincial seguiremos apostando fuertemente al turismo como una política de estado y la gente de Carlos Pellegrini lo conoce mejor que nadie porque transformó la vida de ustedes y lo seguirá transformando”.PresenciasSe encontraban presentes junto al gobernador Gustavo Valdés y al intendente de Pellegrini, Pedro Piedrabuena; el ministro de Turismo, licenciado Sebastián Slobayen; el senador Sergio Flinta, presidente del Comité Iberá; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y municipales; guardaparques y vecinos de la comuna.DETALLE DE OBRASPeatonal Capivara. Construcción de sendero sinuoso con cordón de piedra laja de 3 mts. de ancho, accesible a todo tipo de público; pérgola a mitad del recorrido con piso de piedra laja y banco de descanso; puentes de madera en cada extremo de la calle y empalizada baja para impedir el acceso de vehículos. Obra financiada por el Gobierno Provincial, por Convenio firmado con el municipio en el marco del Plan Iberá 3.Pasarela costanera. Construcción de una pasarela de madera tratada de eucaliptos colorado cepillado en la costa sur, desde el centro de informes turísticos / cafetería hasta el comienzo del lado oeste de la calle Capivara Esta pasarela potencia una zona inaccesible y agrega circuitos ecoturisticos al lugar. Obra financiada por el Gobierno Provincial, por convenio firmado con el municipio en el marco del Plan Iberá 3.Área Cultural y municipio. Consiste en un espacio en común que vincula el edificio de la municipalidad con el paseo de los artesanos y el SUM. Obra financiada por el Gobierno Provincial, por convenio con el municipio en el marco del Plan Iberá 3.Obras complementarias al Aeródromo de Carlos PellegriniComprende el alambrado perimetral de la parcela "6 c" con tranquera de acceso principal; alambrado perimetral de la pista con tranquera de acceso a la pista; torre tanque de 10.000 lts.; perforacion para agua de 100 m., construcción de casilla de operación y cerco perimetral; conexión de la torre tanque con la casilla y movilización de obra cierre del predio de la pista de aterrizaje y otras. Obra financiada por el Gobierno Provincial, a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, en el marco del Plan Iberá 3.Valdés acompañado de las autoridades provinciales y municipales realizaron una visita a la obra del Centro Cultural de Pellegrini; financiado por el BID a través de Ministerio de Turismo de la Nación.