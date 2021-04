Comunicaciones jugará el viernes a las 15.30 el primer partido correspondiente a la serie de playoff de la Liga Nacional frente a Obras. Los partidos habían sido postergados por los casos de Covid que se presentaron en el plantel de aurinegro capitalino.

Todos los partidos de la serie se disputarán en el “Templo del Rock”. La revancha será el sábado desde las 18 y si hay un tercer juego será el lunes en el mismo horario. Los horarios fueron modificados tras los anuncios realizados por el Presidente Alberto Fernández para el AMBA.

En los dos juegos disputados en la temporada el ganador fue el equipo de Mercedes. El primero, el 11 de diciembre de 2020 por 82 a 49 mientras que el segundo jugado el 13 de marzo de 2021 por 101 a 75.

El plantel de Ariel Rearte llega con muy bien a esta serie porque pudo entrenar en Mercedes y a diferencia de lo que ha sido gran parte de la temporada no tiene jugadores lesionados. Cuenta con un Mariano Fierro que ha sido predominante en 18 de los 38 partidos jugados donde fue doble figura en puntos y rebotes. En este último rubro fue líder en la temporada con 9.8

de promedio. Mientras que en Obras se destaca Fernando Zurbriggen con 4.8 asistencias de promedio.

Miguel Gerlero: “Estamos muy motivados y con ganas de jugar”



El alero del equipo mercedeño hizo un par de reflexiones antes de lo que será el inicio dela serie. “Estamos todos muy bien y enfocados –dijo- se los ve a los chicos motivados por poder empezar esta serie. Yo trato de estar para lo que requiera el equipo como lo hice siempre”.



“Hoy estamos en un buen momento, supimos sacar adelante los tiempos con dificultades. Esta temporada fue dura, los momentos cuando no se nos daban los resultados, sumado al encierro, pero bueno siempre estuvimos juntos y finalmente conseguimos salir adelante y meternos en los playoff”.



Gerlero fue uno de los pocos jugadores de Comu con Covid. Al hacer referencia a esa situación dijo “tuve en diciembre y la verdad es que me costó recuperme. Me sentía débil, desganado y sin fuerza pero todos los médicos me dijeron que la recuperación iba a ser lenta que los momentos buenos ya iban a venir. No me desesperé pasó diciembre y en enero ya me empecé a sentir mejor”



Por último hizo referencia al juego con Obras “hoy pensamos en esa serie, en tratar de ganar para ver que viene después. Hoy estamos en un lugar en el que muchos equipos quisieran estar y que es jugar por el campeonato así que eso nos pone de la mejor manera. Creo que con Obras los partidos van a ser diferentes a los de la primera etapa. En aquel momento le ganamos por mucha diferencia pero ahora no ahora va a ser diferente”.