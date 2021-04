A dos días de conmemorarse el Día del Veterano de Guerra y Caídos en la Guerra de Malvinas, el gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles en la ciudad de Monte Caseros el acto central con motivo del 39° aniversario de la Gesta. En este contexto, el Mandatario instó a la ciudadanía a "hermanarnos para mantener el legado" que dejaron los héroes en las Islas.

Asimismo, valoró la permanente política de Estado provincial en la concreción de los 26 Centros de Ex combatientes emplazados a lo largo y ancho de Corrientes. Durante la ceremonia, además, el mismo rubricó un convenio de Trabajo para generar oficios en cada una de las mencionadas sedes.[MONTE CASEROS]-Valdés comenzó su discurso asegurando que “sin dudas uno de los temas que más nos une a los argentinos es la Gesta de Malvinas”, planeando la necesidad “de curar esas heridas, porque el futuro de las próximas generaciones requiere que los argentinos estemos juntos, fuertes y que cada 2 de abril podamos juntos decir que las Malvinas son argentinas, que no la vamos a olvidar”.Consideró así que “el combate más importante que tenemos que dar es seguir diciendo que son nuestras, por eso permanentemente tenemos que juntarnos todos para hablar de la Gesta de Malvinas”, porque “tenemos que seguir combatiendo, por eso desde el Gobierno provincial nosotros los acompañamos”.“Yo tenía 15 años en la Guerra de Malvinas y hoy me toca en el rol de Gobernador de la provincia seguir acompañando a los que combatieron”, sostuvo Valdés y en este sentido, destacó que “llevamos construidos 26 Centros de Ex Combatientes en los pueblos del interior provincial, en donde hubieron soldados conscriptos y hoy firmamos un convenio para que en esos lugares podamos enseñar oficios para que enseñemos a amar a esa pérdida perla austral que todavía nos duele y que el pueblo argentino la sigue reclamando como propia y no vamos a cesar”.Y en este marco, el Gobernador consideró que “fundamentalmente el legado de Malvinas lo tenemos que construir entre todos: tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestros nietos y bisnietos, pero de generación en generación tenemos que transmitir lo que pasó”.Al respecto, consideró que “en ese suelo patrio hubo penurias, pero también hubo valor, sacrificio y entrega, y tenemos que honrarlo”. Y agregó: “Yo rezo y le pido a Dios que nos siga dando la fuerza para seguir luchando que es nuestro”, pero también para que “nos curemos, nos amiguemos y nos hermanemos”. Fue así que instó a que “nunca bajemos los brazos, sigamos peleando pacíficamente para que nos reconozcan y devuelvan ese querido suelo patrio”.“Y hoy, dos días antes del 2 de Abril podamos venir todos los correntinos, todos los argentinos a decir nuevamente que las Malvinas son y serán argentinas por siempre, porque están en nuestra corazones”, concluyó el mandatario provincial.El actoEl acto dio inicio a las 19, frente al edificio municipal, ubicado sobre Rivadavia 246 de la ciudad montecasereña, cuando el Jefe de Tropas, Mayor Leonardo Raúl Gabriel Avendaño del Regimiento de Infantería de Monte 4 "Coronel Manuel Fraga” presentó la Agrupación "Malvinas Argentinas” al Gobernador, quien luego pasó revista junto al comandante de la División del Ejército, general Diego Martin López Blanco y el intendente local Miguel Angel Olivieri. Posteriormente, las autoridades saludaron a la Agrupación Malvinas Argentinas.Tras la entonación del Himno Nacional, los presentes hicieron un minuto de silencio para honrar a los caídos en la lucha de Malvinas y seguidamente el cura párroco Diego Villaba efectuó un responso en memoria de los caídos en Malvinas.Firma de ConvenioEn la oportunidad se firmó el Convenio entre el Gobierno de Corrientes y la Secretaría de Trabajo de la Provincia para realizar capacitaciones en oficios en los Centros de Ex combatientes de toda la provincia. En representación de la Provincia lo hicieron el Gobernador y el subsecretario de Trabajo, Jorge Rivolta, y en representación de los Centros de Ex Combatientes, el director de la Dirección de Malvinas Argentinas, José Galván.Reconocimiento al Gobierno provincialLuego, el primero en tomar la palabra fue el presidente del Centro de Ex Combatientes de Monte Caseros, Carlos Enriori refiriéndose a lo difícil que les fue a los soldados conscriptos, por distintas circunstancias, enfrentar la guerra en las islas hace 39 años. Luego, al referirse a la situación actual valoró la gestión del Gobierno provincial, porque “ha tomado como política de Estado, el reconocimiento a todos los soldados conscriptos correntinos y nosotros aplaudimos por ello”.También ponderó que “cada localidad tiene su sede y quedan otras pocas por hacer, se implementaron los viajes a Malvinas, donde luego de semejante regreso se les muestra un documento imposible de omitir, porque allí queda registrado lo que les cuento sobre los soldados conscriptos, sobre las vivencias de la guerra y la vida después de ella”.En ese mismo sentido, prosiguió su discurso cuando manifestó que “fuimos olvidados, desplazados por la democracia y discriminados por las Fuerzas Armadas, pero en la actualidad podemos decir que hoy después de 39 años de democracia, se fortalecen los lazos, la Pandemia ha puesto a esta institución y las fuerzas Armadas en las calles trabajando codo a codo en el servicio sanitario y logístico para dar ayuda a ciudadanos en esta situación que ha producido muchísimas pérdidas seres queridos”.Con respecto a la ayuda que brinda el Gobierno en pandemia, recalcó que “nuestros gobernantes se esfuerzan por cuidarnos y debemos aceptar todas las recomendaciones para lograr una menor tragedia entre los argentinos”.Por último, agregó que “el Centro de Veteranos de Guerra le dio el valor que le corresponde a la sede que le fuera entregado por el Gobierno provincial en el año 2014”, ya que “es un plan de construcción de espacios para cobijar en cada localidad a sus veteranos y que el año pasado junto al Gobernador y al Intendente, inauguramos el Museo de Malvinas ‘Vicente Ramón Pérez’”.Intendente

Al hacer uso de la palabra, Olivieri expresó que “hoy estamos conmemorando hoy, 31 de marzo, como cada año lo hacemos el 2 de abril, el Día del Veterano de Guerra y de los Caídos de Malvinas; queremos homenajear a hombres que dieron todo, muchos de ellos hasta su vida, por recuperar los derechos soberanos de los argentinos”.El jefe comunal sostuvo que “es un día especial para reafirmar nuestros derechos soberanos de los argentinos sobre las islas del Atlántico Sur y mucho más especial este año que estamos recibiendo a las distintas delegaciones de los Centros de Ex Combatientes de toda la provincia”. Y lamentó que debido a la pandemia “este homenaje se vio limitado en su organización, toda vez que el año pasado se iba a realizar con la presencia de todas las delegaciones en su totalidad”.

“Los argentinos reclamamos la soberanía sobre las Islas Malvinas, las que nos fueron usurpadas y arrebatadas pero sobre todo nos ha dejado una herida abierta en el corazón y este sentimiento no es un capricho, es nuestra historia, nuestra vida, son ustedes, nuestros valientes jóvenes de Malvinas, que con coraje combatieron y son también aquellos que lamentablemente ya no están, por defender ese suelo, para que flameara nuevamente allí nuestra bandera argentina”, agregó.

El intendente montecasereño afirmó luego que “como ciudadanos estuvimos, estamos y estaremos siempre con cada uno de ustedes, son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros héroes de Malvinas, merecen siempre nuestro reconocimiento por su entrega, generosidad y sacrificio y la mejor manera de agradecerles es brindarles una sonrisa, un agradecimiento, un apretón de manos, un fuerte abrazo de reconocimientos y recordarlos toda la vida. De estos hombres debemos aprender que la lucha en todos los órdenes de la vida debe ser constante e incansable”.Consideró que “después de 39 años, vuestra Gesta fue el único gesto de honor y de grandeza con el cual pudimos reencontramos los argentinos, siempre será poco lo que podamos brindarles, pero siempre estaremos aquí para acompañarlos y apoyarlos”.Virgen de Itatí y Marcha de MalvinasTambién formó parte del acto la entrega de una imagen de la Virgen de Itatí, por parte del intendente Germán Fernández y el presidente del Centro de Ex Combatientes de esa localidad, Pedro Armando Molina, al Gobernador y al intendente local. El final del acto estuvo marcado de profunda emoción con la entonación de la Marcha de Malvinas, mientras se retiraban las Banderas de Ceremonia, portadas por los excombatientes correntinos.