Comunicaciones volverá a jugar el viernes por el Torneo Federal frente a Regatas (Resistencia) por la quinta fecha.

El partido será arbitrado por César Bajeneta y Guido Estigarríbia, mientras que el Comisionado Técnico será Omar Mónaco. El equipo de nuestra ciudad viene de perder el pasado domingo en Posadas frente a Tokio por 72 a 65 en un juego que se resolvió en el último cuarto.

Una vez más será una buena oportunidad para la gente de nuestra ciudad pueda observar básquet en el marco de la presencia de público bajo estricto protocolo que autorizó el municipio. Las entradas se vendieron en la jornada de ayer y las personas que concurran al estadio deberán ubicarse en los lugares señalados.

Bejar: “Tenemos elementos para pelear en la categoría”Juan Manuel Bejar es uno de los jugadores de Comu que tuvo su pasaje por la Liga y ahora volvió para formar parte del plantel de LDD que juega el Federal.¿Qué balance haces del partido con Tokio?



La verdad que es muy bueno, la verdad que sacamos cosas muy positivas, logramos corregir algunos errores de partidos pasados. Nos faltó un poquito para cerrarlo bien y de la mejor manera, pero ante un equipo que está preparado para pelear la punta creo que fue muy positivo y nos quedamos con buenas expectativas para lo que viene.



¿Cómo vez al equipo en este Torneo Federal?

Es un equipo que tiene ganas y hambre para conseguir la clasificación a play off. Creo que tenemos con qué. Si bien somos todos parte de un equipo de Liga de Desarrollo (nuestro jugador más grande tiene 23 años) tenemos elementos para pelear. Estamos formando un muy buen grupo y lo importante que todos podemos hacer de todo por el bien del equipo. Si bien es un torneo duro y diferente a la Liga de Desarrollo a nosotros nos sirve para ganar experiencia y minutos con jugadores de talla y de años en la categoría y eso nos vuelve más peligrosos por nuestra juventud.



¿Qué análisis haces de tu experiencia en la Liga Nacional?

La verdad que fue algo muy positiva de la que saco muchas cosas buenas. Tuve la oportunidad de estar casi todo el torneo y disputar minutos importantes que no pensé que iba a tener este año. Gracias a Dios los tuve y estoy muy contento por esto. Tengo que seguir trabajando para tener más minutos.

¿Te quedaste con ganas de más o preferís la competencia aunque sea otra categoría?

Me hubiese gustado estar más, pero estoy conforme con lo que di para el equipo y los minutos que pude tener. En esta burbuja le tocó a otro compañero por un cambio de posición ante una posible lesión. Ahora mi prioridad esta puesta en el federal y si me toca ir devuelta con el equipo de la Liga estaré allá. Siempre tengo muy buena predisposición para afrontar lo que me toque.



¿Cómo crees que va a ser el juego del viernes con Regatas Resistencia?

Va a ser un juego rápido, un juego intenso, los dos equipos con ganas de ganar ya que venimos ambos de derrotas así que creo que si dominamos el juego en defensa principalmente para poder correr vamos a poder quedarnos con el juego de local.