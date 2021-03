Este martes la ciudad registro un total de 19 contagios que sumados a los anteriores hacen un total de 90 casos activos, además sumo un nuevo fallecimiento y hacen un total de 19.-

Mercedes transita la peor etapa de la pandemia y como si fuera poco debe hacer frente a la nueva cepa de coronavirus que viene de la zona de Brasil.-

Las autoridades sanitarias alertan que de no hacer lo que se debe, es decir si la ciudadanía no respeta y no cumple con la prevención y sobre todo la movilización el sistema sanitario podría colapsar con la cepa brasileña que podría estar en la provincia a mediados del mes de abril.-

También desde el nosocomio local manifestaron que los testeos continúan al igual que las derivaciones hacia la capital correntina puntualmente al hospital de Campaña.-

Situación epidemiológica de Mercedes:

Casos acumulados: 920

Casos nuevos: 19

Casos activos: 90

Recuperados: 817

Fallecimientos por COVID Positivo: 13

Hisopados hasta la fecha: 23/03/2021 5390