Comu llegó a Capital Federal para afrontar los últimos juegos de la fase regular de la Liga Nacional. El equipo que dirige Ariel Rearte llega a esta etapa habiendo trabajado veinte días en Mercedes buscando la mejor puesta a punto y analizando lo que viene de aquí hasta el final.

El aurinegro jugará el viernes a las 21.30 frente a Platense, mientras que el sábado se enfrentará a Obras en el mismo horario.

Lucho Guerra: “Ahora estamos en una situación más estable”

El base de Comunicaciones habló antes de viajar a CABA para retomar la Liga Nacional. La idea de meternos entre los doce, está, las expectativas son altas dijo el base nacido en Córdoba. “Sabemos que los siguientes juegos son importantes todos, pero hoy en día nuestra cabeza está puesta en el partido con Platense. Después habrá que ir partido a partido porque todos serán importantes para clasificar”.

Analizó su torneo remarcando que “es una temporada atípica, más allá de todos los recambios que hubo en el equipo que no nos jugaron a favor porque no llegamos a establecernos bien, también es un torneo diferente, con una modalidad en la que en pocos días se juagan muchos partidos, donde se entrena poco porque no te lo permite la competencia.

El desgate que se tiene es grande como para ponernos a entrenar intensamente.

Pero bueno la experiencia siempre es importante, siempre sirve y jugar en otra posición me abre la cabeza sabiendo que también tengo que sumar otras cosas porque puede haber algún momento que me toque así que hay que sacar lo positivo de todo esto y seguir sumando experiencia y minutos”.

“Creo que nos pudimos establecer, fue la primera vez que pudimos jugar con el mismo plantel.

Es raro decirlo, pero nos pasó. Por cuestiones de salud, recambios, lesiones, pero ahora estamos en la situación más estable de todo el torneo, por lo menos se vio reflejado en los últimos partidos hicimos buenos juegos y logramos jugar un básquet que veníamos buscando hace tiempo” terminó diciendo el jugador sub 23 que sigue haciendo experiencia en el aurinegro.