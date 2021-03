Las mejoras fueron resueltas por el gobernador Gustavo Valdés y comunicados en conferencia de prensa, en el mediodía de este martes, por el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini.

El adicional mensual remunerativo conocido como Plus Unificado se elevó a $14.150 desde marzo y se paga desde este miércoles. La Ayuda Escolar aumentó en un 100%, pasó a ser de $5.400. Las mejoras alcanzan a todos los sectores desde este mes.

Resuelto por el gobernador Gustavo Valdés, el Gobierno de Corrientes incrementó desde este mes de marzo los haberes de todos los sectores de la administración pública provincial. La mejora significa una inversión salarial de 5 mil millones de pesos.



Los incrementos desde marzo se tratan de un primer tramo de la política salarial de la gestión del gobernador Valdés, que comprendan nuevos aumentos, en diferentes tramos durante el año, a comunicarse oportunamente.



Los aumentos anunciados hoy significan incrementos de los haberes, suba del 100% de la Ayuda Escolar Anual y, por otra parte, también la mejora del adicional Plus Unificado que comienza a pagarse desde mañana miércoles 10.



Las medidas decididas por el gobernador Valdés fueron comunicadas a través de una conferencia de prensa encabezada por el jefe de la cartera económica Marcelo Rivas Piasentini, en el mediodía de este martes 9, en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda y Finanzas.



Acompañaron al ministro Rivas Piasentini, los subsecretarios de Finanzas Juan Pablo Peloso y de Sistemas y Tecnología de la Información doctor Federico Ojeda; y el tesorero General Jorge Gazzo.



Plus Unificado

El gobernador Valdés dispuso un aumento de $1.500, con lo que el adicional se elevó a $14.150 desde este mes de marzo; hasta febrero pasado estuvo en $12.650. Este beneficio alcanza a activos, jubilados y pensionados.



El cronograma de pago de este mes comienza mañana miércoles 10, a los agentes de la administración pública provincial con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1.



El pago continúa el jueves 11, día que percibirán aquellos con DNI finalizados en 2 y 3; sigue el viernes 12, para aquellos con documentos finalizados en 4 y 5.



El lunes 15 cobrarán los agentes con DNI terminados en 6 y 7; este tramo estará disponible a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA desde el sábado 13.

