Comunicaciones terminó una nueva semana de entrenamientos en la ciudad de Mercedes de cara al regreso a la competencia mayor del basquetbol argentino que se producirá el próximo viernes cuando enfrente a Platense.

La misma sirvió para empezar a trabajar en nuevos sistemas defensivos y ofensivos pensando en los rivales que están por venir.

El sábado anterior regresó Robert Battle, por lo que el entrenador pudo contar con todo el plantel y así ajustar detalles para el futuro.



Comu ocupa el lugar 13º en las posiciones y tiene seis juegos por delante, el primero será el viernes 12 con Platense.



Mariano Fierro

El ala pivot de Comu es uno de los más regulares de la competencia. Lidera la tabla de rebotes con 9.8 de promedio.



En contacto con la prensa señaló “estamos muy bien. Venimos de una buena burbuja y ahora con las expectativas de encarar la etapa que resta.

Primero tenemos que estar tranquilos y hacer las cosas como las venimos haciendo. Lo bueno es que en el último tiempo tuvimos el equipo completo algo que no había pasado en otro momento del torneo.

Eso nos permitió tener grandes victorias y que estemos ahí en el pelotón para entrar en los play off. Después habrá que ir partido a partido que son contra rivales difíciles que también pelean para estar ahí”.



“Hoy tenemos una mentalidad muy positiva – señaló – el grupo está completo que lo favorece a los entrenadores y la idea es seguir trabajando en el marco de esta armonía que es muy favorable. Tenemos la ventaja que todos tiramos para el mismo lado.

Desde cuando no salían las cosas hasta cuando empezaron a salir todos aportamos desde el lugar que nos toca.

La última burbuja fue favorable para mí pero los resultados hicieron que todos hayamos levantado el nivel y que el equipo sea más competitivo”.

La selección es un tema pendiente para el nacido en Chascomús.

“Siempre soñé con estar en la selección, estuve preseleccionado y tuve cinco cortes.

Toda mi vida soñé para estar y uno trabaja primero para el equipo, para el club en el que la dirigencia siempre hace las cosas muy bien.

Uno ha evolucionado en los últimos años individualmente y ha estado en equipos que pelea el campeonato.

Siempre se sueña y creo que la oportunidad puede llegar en cualquier momento.

Igual no pienso en eso me enfoco en que el objetivo entre en los play off, porque fue lo primero que pensamos cuando llegamos para esta temporada.

Estamos en eso y si nos toca es porque hicimos bien las cosas en el último tiempo”.

Sobre la versión goleadora más allá de la capacidad rebotera reconoció que “evolucioné en el último tiempo y le aporte a mi goleo.

Eso te pone contento porque todos los partidos le sigo dando al equipo algo que siempre fue mi característica y hoy lo sigo siendo. Hoy tengo un alto goleo y es gracias a mis compañeros porque nos pasamos bien la pelota. Pero como decimos con Ariel (Rearte) todos tenemos que defender. Eso es lo que nos hizo ganar los partidos y ahí le podemos ganar a cualquiera”.



Respecto a los seis juegos que faltan dijo “arrancamos con Platense que es un equipo que juega bien al básquet, no tiene figuras pero es muy regular. Ese partido sería más que positivo ganarlo sobre todo para seguir creyendo en nosotros. Son todas finales y partidos muy importantes para nosotros. Creo que tenemos que pensar partido a partido y así vamos a seguir sumando confianza”.